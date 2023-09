Les habitants de Lahaina font leur premier retour sur le site de l’incendie meurtrier de West Maui | Actualités sur la crise climatique

Un petit groupe d’habitants est retourné à Lahaina, à Hawaï, pour la première fois depuis que la ville a été détruite par des incendies de forêt il y a près de sept semaines.

Certaines familles qui revenaient s’arrêtaient pour un moment de réflexion. D’autres cherchaient des souvenirs qu’ils pourraient vouloir collectionner, selon Darryl Oliveira, l’administrateur par intérim de l’agence de gestion des urgences de Maui.

En milieu de matinée, environ 16 véhicules transportant des habitants étaient entrés dans la zone incendiée, a-t-il indiqué.

« Ils sont très reconnaissants d’être ici, quelque chose qu’ils attendaient tous avec impatience », a déclaré Oliveira. « Les gens qui ne sont pas venus ici depuis l’incendie sont stupéfaits par l’ampleur et l’étendue des destructions. »

La perspective d’un retour a suscité de vives émotions chez les habitants qui ont fui à bord de véhicules ou à pied le 8 août alors que les flammes balayées par le vent balayaient Lahaina, la capitale historique de l’ancien royaume hawaïen. Certaines victimes étaient coincées dans la circulation et tentaient de s’échapper lorsque l’incendie a rattrapé leur voiture.

Les incendies de forêt ont tué au moins 97 personnes et détruit plus de 2 000 bâtiments, pour la plupart des habitations. Certains survivants ont sauté par-dessus une digue et se sont abrités dans les vagues, tandis qu’une fumée noire et chaude masquait le soleil.

Les autorités ont exhorté les résidents de retour à ne pas trier les cendres de peur de soulever des poussières toxiques. La première zone à être dégagée pour la rentrée était une zone d’environ deux douzaines de parcelles dans la partie nord de Lahaina. Les résidents ont été autorisés à entrer dans la zone lors de visites surveillées entre 8h00 et 16h00 lundi et mardi.

Depuis un blocus de la Garde nationale près de la zone brûlée, Jes Claydon a pu voir les ruines de la maison de location où elle a vécu pendant 13 ans et a élevé trois enfants. Il ne reste que peu de choses reconnaissables au-delà des bocaux de verre de mer qui se trouvaient devant la porte d’entrée.

Claydon espérait récupérer ces bocaux et tous les autres souvenirs qu’elle pourrait trouver.

« Je veux avoir la liberté d’être là et d’absorber ce qui s’est passé », a déclaré Claydon. « Quoi que je puisse trouver, même si ce ne sont que ces bocaux de verre de mer, j’ai hâte de le prendre. … C’est un morceau de maison.

La maison de Claydon était une maison en parpaings à un étage peinte d’un bronzage rougeâtre, semblable à la terre rouge de Lahaina. Quelques murs sont encore debout et il reste de la pelouse verte, a-t-elle déclaré.

Ceux qui revenaient ont reçu de l’eau, de l’ombre, des stations de lavage, des toilettes portables, des soins médicaux et mentaux et une aide au transport si nécessaire. Des groupes à but non lucratif ont également offert des équipements de protection individuelle, notamment des masques et des combinaisons. Les autorités affirment que les cendres présentes sur le site pourraient contenir de l’amiante, du plomb, de l’arsenic ou d’autres toxines.

Oliveira a déclaré que les autorités voulaient garantir que les résidents disposaient d’un espace et d’une intimité pour réfléchir ou faire leur deuil. La plupart des journalistes étaient confinés dans une zone située en dehors de la zone brûlée, où ils ne pouvaient pas voir les gens visiter leurs propriétés.

Une équipe de plus de deux douzaines de personnes de Samaritan’s Purse, un ministère chrétien non confessionnel, a aidé certaines personnes à trier ce qui restait de leurs maisons pour retrouver des souvenirs et commencer à se rétablir, a déclaré Todd Taylor, qui travaille avec l’organisation.

« C’est comme perdre un être cher. C’est exactement ce que vivent ces gens », a déclaré Taylor. « Ces propriétaires peuvent nous parler de leur maison – « C’est là que se trouvait ma chambre et j’avais ici une table de nuit avec mon alliance » ou « L’urne de mon grand-père était sur l’évier » – ce type d’indicateurs qui peuvent aider nos bénévoles. passez au crible les cendres et recherchez des éléments très spécifiques.