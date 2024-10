Les habitants de Lagos saluent la générosité de la famille de Wizkid

La superstar de l’afrobeats Ayo Balogun, plus connue sous le nom de Wizkid, est souvent au centre de l’attention des médias, mais derrière sa renommée se cache une famille dont la générosité a longtemps eu un impact sur sa communauté locale.

Alors que les discussions sur Wizkid tournent souvent autour de sa rivalité avec son collègue musicien, Davido, les habitants de Somade Crescent, Surulere, Lagos, où Wizkid a grandi, ont partagé un récit différent, celui de la gentillesse et de l’empathie de la famille Balogun.

Récemment, une vidéo virale montrait le père de Wizkid, Alhaji Munir Balogun, distribuant de l’argent aux gens, suscitant des réactions en ligne.

Cependant, pour ceux qui connaissaient personnellement les Baloguns, cet acte de gentillesse n’avait rien de nouveau.

PUNCH du samedi a appris que la famille était connue pour sa compassion et son engagement à aider les autres, traits dont, selon les résidents, ils faisaient preuve bien avant que Wizkid n’atteigne une renommée mondiale.

Mme Joy Oritsesan, présidente de l’Association de développement communautaire du croissant Somade, où vivaient les Balogun, a décrit la famille comme altruiste.

Selon elle, les parents de Wizkid ont toujours été impliqués dans les activités communautaires, soutenant leurs voisins sans hésitation. Oritsesan a rappelé que la famille fournissait volontairement de la nourriture et de l’argent à ceux qui en avaient besoin, en particulier aux gardes de sécurité à l’entrée du domaine.

« Ils étaient toujours prêts à aider, même lorsqu’ils n’étaient pas obligés de le faire », a déclaré Oritsesan. « Wizkid et ses parents ont traité tout le monde avec le sourire et le respect. Je les connais depuis des années et ils n’ont jamais méprisé personne malgré leur statut.

Oritsesan a raconté l’histoire d’une époque où la famille de Wizkid a donné 10 000 nairas chacune à plus de 50 enfants de moins de 12 ans. Selon elle, cet acte de gentillesse n’a pas été fait à des fins publicitaires mais par un véritable désir d’aider. « Cela me fait mal quand les gens disent des choses négatives à leur sujet. Ils forment une bonne famille et il est clair qu’ils ont eu un impact durable sur notre communauté.

Le président du CDA a rappelé de nombreux cas où la famille Balogun est intervenue pour aider la communauté.

« Chaque fois que nous avions besoin de quelque chose dans la rue, nous les contactions », a-t-elle déclaré. « Même si Wizkid n’était pas là, nous pouvions toujours parler à ses parents. Ils ne nous ont jamais refoulés. Ils étaient toujours prêts à aider.

Selon Oritsesan, Wizkid visite encore occasionnellement la communauté, pour le plus grand plaisir des habitants. « En décembre dernier, il est venu et a donné 10 000 N à plus de 50 enfants de moins de 12 ans. Si une maison comptait cinq enfants, cette famille recevait 50 000 N. Ils ne m’ont pas donné l’argent à distribuer ; ils sont venus eux-mêmes avec leur sœur et l’ont partagé directement avec les familles. Après avoir terminé leurs études à Somade, ils sont allés à Small London pour faire de même.

Malgré la renommée de Wizkid, Oritsesan a souligné que la générosité de la famille était restée constante. « Wizkid donne des palliatifs de temps en temps et rend visite à la communauté au moins trois fois par an. Les gens leur demandent souvent de l’aide, et personne ne revient jamais en disant qu’ils n’ont pas été aidés. Je prie pour que le bien que Wizkid et sa famille ont fait se multiplie pour eux et leurs générations à venir, au nom de Jésus.

Kamil Ajiboluwa, président du CDA de Small London, un autre quartier de Surulere, a exprimé des sentiments similaires. Il a noté que la communauté était toujours excitée chaque fois que Wizkid ou son père lui rendait visite. « Sa famille a fait beaucoup pour nous, mais il nous reste encore certaines choses dont nous avons besoin », a déclaré Ajiboluwa, appelant à l’aide pour fournir des lampes solaires à la communauté. « Certaines des lumières dont nous disposons ne fonctionnent plus et certaines zones ont encore besoin d’être éclairées. »

Ajiboluwa, comme beaucoup d’autres, a reconnu les contributions apportées par les Baloguns au fil des années. « Le père de Wizkid est une bénédiction pour cette communauté. Nous sommes toujours heureux de le voir et apprécions tout ce qu’ils ont fait pour nous.

Pour de nombreux résidents, Wizkid est plus qu’une simple icône mondiale de la musique : c’est quelqu’un avec qui ils ont grandi. Kehinde Adigun, un habitant de Somade Crescent, s’est souvenu de leur enfance, rappelant comment ils jouaient ensemble dans le quartier.

« Wizkid a grandi ici. Cela fait un moment qu’il n’est pas venu ici, mais chaque fois qu’il le fait, il joue toujours avec les enfants sur notre mini terrain de football. Il donne de l’argent aux gens et partage des palliatifs avec les personnes âgées. »

Adigun se souvient également que Wizkid assistait au carnaval annuel de Shitta, se produisant souvent devant les résidents. « L’année dernière, il n’a pas pu venir et les gens ont été déçus, mais je suis sûr que c’était parce qu’il était occupé à ce moment-là », a-t-il déclaré.

Un autre habitant, Hassan Garba, a exprimé sa gratitude à Wizkid pour toujours se souvenir de ses racines. « Nous avons grandi ensemble, mais maintenant c’est un grand homme. Les gens ne peuvent plus l’approcher comme avant, mais s’il nous voit, il nous reconnaît. Il connaît très bien notre frère Fago : ils jouaient ensemble à l’époque. C’est une bonne personne et il se souvient toujours de nous.

La générosité de la famille Balogun a laissé une impression durable sur les résidents de Somade Crescent et de Small London. Leurs actes de gentillesse – qu’il s’agisse de distribuer de l’argent aux enfants, de fournir de la nourriture aux agents de sécurité ou d’offrir un soutien à ceux qui en ont besoin – leur ont valu l’amour et le respect de la communauté.

Alors que la renommée de Wizkid ne cesse de croître, les habitants de Surulere se souviendront toujours du jeune garçon qui a grandi dans leurs rues, ainsi que de sa famille, qui n’a jamais hésité à lui donner un coup de main.

Pour ces résidents, le père de Wizkid, Alhaji Balogun, reste une bénédiction pour la communauté, incarnant l’esprit de générosité qui caractérise la famille Balogun depuis des années.