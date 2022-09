Les habitants de la ville natale de Mussolini «veulent du changement» alors que le favori italien du Premier ministre monte au sommet de la vague de mécontentement | Nouvelles du monde

Avec rapidité et précision, Maria-Teresa coupe et coud pour les habitants de sa ville.

Depuis 50 ans, elle est la couturière locale qui gère sa boutique au cœur de Predappio, dans le nord de l’Italie.

C’est, me dit-elle, un travail acharné “et je gagne peu”, et maintenant elle craint que personne ne suive son exemple, que l’économie italienne soit morose et sur le point de s’aggraver.

“Nous devons aider les jeunes en les aidant à apprendre des métiers.”

Le pays a besoin de changement, dit-elle, et ce week-end, il l’obtiendra. Les élections générales inaugureront probablement une nouvelle ère, avec Giorgia Meloni couronnée première femme Premier ministre du pays.

“Peut-être que Meloni sera la bonne personne”, dit Maria-Teresa, les yeux brillants.

“Au moins, c’est une femme et elle va nous gouverner. Voyons voir – mais j’aimerais que quelque chose change.

“Pourquoi une femme ne peut-elle pas se mesurer aux autres ? Je fais ce genre de métier depuis 50 ans, avec tant de force.”

La ville natale de Mussolini

Predappio n’est pas une grande ville, mais elle est célèbre – tristement célèbre – comme le lieu de naissance de Benito Mussolini et où reposent ses restes.

La boutique de souvenirs à côté de chez Maria-Teresa vous vendra un tee-shirt, un mug, une assiette ou une chope de bière décorée d’un slogan fasciste. En bas de la rue, vous pouvez acheter une croix gammée.

Cela fait presque exactement 100 ans que Mussolini (dont les bustes peuvent être achetés dans les deux magasins, dans une variété de tailles) a mené la Marche sur Rome, qui l’a vu arriver au pouvoir. Il a depuis longtemps été vilipendé par la majeure partie du monde, mais il y en a encore qui ont un sentiment de nostalgie pour l’époque où l’Italie était une puissance mondiale.

Image:

Giorgia Meloni. Photo : AP



Dans sa jeunesse, Meloni a fait l’éloge de Mussolini en tant que leader fort. Dans les décennies qui ont passé, ses opinions se sont assouplies et elle le condamne désormais, ainsi que le fascisme.

Mais certains s’inquiètent encore de ses liens avec l’extrémisme politique. Son parti, les Fratelli d’Italia, utilise toujours un logo de torche enflammée hérité des fascistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa rhétorique populiste séduit les nostalgiques du passé.

Surfant haut sur une vague de mécontentement

La vérité est que Meloni n’est pas fasciste. C’est une politicienne qui surfe sur une vague de mécontentement à l’égard de l’establishment politique italien – l’étranger qui brise maintenant la porte du gouvernement.

Dans la rue, nous rencontrons Silvia Casadei, en train de promener ses chiens. “Les changements se produisent toujours et ils peuvent être à la fois positifs et négatifs. Je ne sais pas si Meloni va gagner mais elle a une chance. Je l’espère.”

Sa première tâche sera de faire face à la spirale du coût de la vie et aux pénuries d’énergie. Mais elle a également exprimé ouvertement son mépris pour l’immigration clandestine. Son gouvernement de coalition comprendra Matteo Salvini, chef du parti Lega Nord, qui prétend depuis longtemps que l’immigration affaiblit l’Italie.

“Je veux la justice”

A quelques heures de là, nous rencontrons Charity Oriachi, originaire du Nigeria mais désormais résidente en Italie. Cet été, son mari, Alika Ogorchukwu, a été assassiné de la manière la plus brutale, étranglé dans la rue sous les yeux des passants.

Elle me dit que leur appartement est maintenant trop calme, sans la musique et les chants de son mari. “C’est horrible, terrible. Comment as-tu pu filmer ça ?” elle demande. “Je veux aller au tribunal et ce que je veux, c’est la justice.”

Un homme est en garde à vue, accusé du meurtre, mais l’indifférence apparente des observateurs a, une fois de plus, posé la question de l’attitude de l’Italie envers les migrants.

Charity dit qu’elle restera en Italie, notamment grâce au soutien qu’elle a reçu des membres de la communauté nigériane près d’elle.

“Nous avons besoin de changement”

Mais Salvini dit que les migrants “utilisent des lits d’hôpitaux” tandis que, lorsque je lui ai parlé, Meloni a lié les migrants à “la vente de drogue, la criminalité ou la prostitution”. Dans les sondages, les Italiens ont tendance à la fois à condamner la migration et à surestimer largement le nombre de migrants dans leur pays.

La migration jouera un rôle dans cette élection, mais pas un pivot.

“Tout est plus cher maintenant”, nous a dit une femme, assise sur une marche de la place principale de Predappio. “Nous avons besoin de changement.”

C’est sur quoi Meloni compte – le désir de changement; l’attrait de l’outsider politique.