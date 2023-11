Les habitants de la ville de Gaza brandissent des drapeaux blancs lors de leur évacuation – et les cercles de l’armée israélienne

Nouvelles





Les habitants de la ville de Gaza en fuite ont brandi des drapeaux blancs alors qu’ils marchaient vers le sud le long d’une route d’évacuation « dangereuse » pendant la fenêtre de quatre heures accordée par Israël avant que ses forces terrestres ne soient prêtes à prendre d’assaut la zone.

L’armée israélienne a publié des images de dizaines de Palestiniens marchant depuis la plus grande ville de la bande de Gaza vers des zones supposées sûres au sud entre 10 heures et 14 heures, heure locale.

La vidéo montre les habitants passant devant les chars israéliens qui ont récemment encerclé la zone avant l’invasion terrestre attendue par l’État juif de cette région densément peuplée pour tenter de détruire le groupe terroriste Hamas.

Le Hamas, qui affirme que 900 000 Palestiniens se réfugient toujours dans le nord de Gaza, a accusé Tsahal d’avoir forcé les évacués à brandir des drapeaux pour les humilier, bien qu’il n’y ait aucune preuve de cette affirmation.

Adam Fayez Zeyara, un habitant de la ville de Gaza, a publié un selfie en ligne le long du parcours, qualifiant le voyage de « le voyage le plus dangereux de ma vie.

« Nous avons vu les chars à bout portant. Nous avons vu des parties de corps décomposées. Nous avons vu la mort”, a déclaré l’habitant secoué.

Les responsables de la santé à Gaza, liés au Hamas, ont déclaré lundi que plus de 10 000 Palestiniens avaient été tués par les frappes aériennes incessantes d’Israël au cours du mois qui a suivi l’invasion terroriste d’Israël et le massacre de plus de 1 400 personnes et l’enlèvement d’environ 250 autres. Les terroristes palestiniens n’ont pas fait de différence entre civils et soldats dans leur carnage.

Israël a déclaré que ses troupes avaient été attaquées par des combattants du Hamas « sortant » des tunnels de la ville de Gaza pour leur tirer des grenades propulsées par roquette.

« Nous faisons donc vraiment des efforts pour supprimer ces tunnels à mesure que nous nous rapprochons de la ville de Gaza », a déclaré le lieutenant-colonel israélien Richard Hecht aux journalistes.

Alors qu’Israël implorait les résidents palestiniens de fuir leurs maisons et de se diriger vers le sud, deux frappes aériennes israéliennes dans les villes du sud de Khan Younis et Rafah ont tué 23 personnes mardi, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas.

Les sauveteurs de Khan Younis ont tenté de sortir une jeune fille ensevelie jusqu’à la taille dans les décombres d’une maison bombardée, tuant 11 personnes.

“Nous sommes des civils”, a déclaré Ahmed Ayesh, un habitant secouru.

« C’est le courage du soi-disant Israël, ils montrent leur puissance et leur puissance contre les civils, les bébés à l’intérieur, les enfants à l’intérieur et les personnes âgées », a déclaré l’homme en colère.

Dans certains des commentaires les plus directs du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la fin de la guerre de son pays contre le Hamas, le Premier ministre a déclaré à ABC News qu’Israël sécuriserait Gaza pour une durée « indéfinie » après avoir chassé le Hamas du pouvoir.

Une Palestinienne brandit un drapeau blanc alors qu’elle évacuait mardi avec un groupe de civils du nord de la bande de Gaza vers l’extrémité sud de ce territoire long de 40 km. REUTERS

Netanyahu a rejeté lundi une proposition de son principal allié, le président Biden, de suspendre les combats pour permettre davantage d’aide à cette région densément peuplée, qui est ébranlée par l’épuisement des réserves de nourriture, de médicaments, de carburant et d’eau, à moins qu’il n’y ait une sorte de contrepartie. quo du Hamas.

Les critiques d’Israël réclament de telles « pauses humanitaires ».

« Cela a été un mois complet de carnage, de souffrances incessantes, d’effusion de sang, de destruction, d’indignation et de désespoir », a déclaré mardi le commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volcker Turk, alors qu’il se rendait dans la région pour observer le passage de Rafah depuis l’Égypte, qui est la seule voie d’acheminement de l’aide humanitaire vers le territoire assiégé sous blocus.

Alors que des centaines de Palestiniens détenteurs de passeports étrangers ont été autorisés à s’échapper depuis la semaine dernière, la quasi-totalité des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont coincés dans cette étroite bande.

“C’est juste un film d’horreur qui se répète sans cesse”, a déclaré Suzan Beseiso, 31 ans, une Palestinienne américaine qui a pu partir Gaza pour l’Egypte la semaine dernière, depuis le Caire.

“Pas de sommeil. Pas de nourriture. Pas d’eau. Vous continuez à évacuer d’un endroit à un autre.

Les Palestiniens évacuent dimanche un bâtiment touché par un bombardement israélien sur la bande de Gaza à Rafah. PA

Les deux parties ont rejeté les appels à un cessez-le-feu, Israël exigeant que les otages soient d’abord libérés et Gaza affirmant qu’il ne les libérerait pas avant la fin des bombardements.

L’épouse et les trois enfants de l’Israélien Avihai Brodutch sont restés en captivité du Hamas un mois après avoir été enlevés au kibboutz de Kfar Aza, à trois kilomètres de Gaza.

“Mes enfants, ils sont si jeunes et n’ont fait de mal à personne”, a-t-il déclaré à propos de sa fille Ofri, 10 ans, et de ses fils Yuval, 8 ans, et Uriah, 4 ans.

