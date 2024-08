Quelques Palestine orientaleLes résidents de l’Ohio veulent plus de temps et plus d’informations avant de devoir décider, avant la date limite de cette semaine, s’ils acceptent ou non leur part d’un Règlement d’un recours collectif de 600 millions de dollars avec Norfolk Southern au cours de l’année dernière Déraillement de train désastreux.

Mais il n’est pas certain que le juge statuera sur leur requête avant la date limite de jeudi pour les personnes vivant à moins de 32 kilomètres du déraillement pour déposer une réclamation.

Les résidents qui vivent à moins de 16 kilomètres de l’accident du 3 février 2023 près de la frontière entre l’Ohio et la Pennsylvanie doivent également décider s’ils acceptent jusqu’à 25 000 $ par personne pour des blessures corporelles, même si accepter cet argent les obligera à renoncer au droit de poursuivre plus tard si quelqu’un développe un cancer ou une autre maladie grave en raison de l’exposition aux produits chimiques.

Le montant que les résidents peuvent recevoir varie en fonction de la proximité du lieu du déraillement. Les personnes qui vivaient à moins de 3 km du lieu du déraillement peuvent recevoir 70 000 $ pour les dommages matériels. Les personnes qui vivaient à l’extérieur de la zone ne peuvent recevoir que quelques centaines de dollars.

L’une des principales plaintes de la requête déposée par l’avocat David Graham est que les avocats qui ont représenté les résidents dans le procès n’ont divulgué aucun des résultats des tests effectués dans la ville par leur propre expert, Stephen Petty, qui a témoigné dans des centaines de procès sur des problèmes de contamination, pour déterminer l’étendue de la contamination causée lorsque des produits chimiques toxiques se sont déversés et ont brûlé après le déraillement.

Certains des avocats impliqués dans l’affaire ont promis aux résidents lors d’interviews dans les médias dès le début que les données de Petty seraient divulguées dans les dossiers judiciaires pour exposer les faits. impact sur la Palestine orientaleGraham a donc demandé au juge d’ordonner la divulgation de ces informations pour tenter de répondre aux préoccupations des résidents.

« Avance rapide jusqu’à leur situation actuelle, après le règlement, et les avocats du groupe et leur machine de relations publiques ont maintenant complètement oublié leur expert en tests vedette, Petty », a écrit Graham.

Au lieu de Petty, les avocats ont fait appel à un autre expert lors d’une réunion publique en ligne il y a quelques semaines, qui a déclaré aux habitants qu’il ne pensait pas que quiconque en ville développerait un cancer à la suite du déraillement. Mais le Dr Arch Carson n’a pas précisé sur quelles données il s’appuyait pour cet avis, à part une brève mention des tests de l’Agence de protection de l’environnement.

Les chercheurs étudient la santé des résidents de la région et suivent les problèmes respiratoires, les éruptions cutanées et autres maladies Selon eux, il faudra peut-être attendre des années avant de savoir quelles seront les conséquences à long terme du déraillement.

« Je suis complètement en désaccord avec le Dr Arch Carson – aucune donnée de recherche ne suggère que sa déclaration soit correcte », a déclaré le Dr Erin Haynes, qui dirige l’une des principales études de la ville et est présidente du département d’épidémiologie et de santé environnementale du Collège de santé publique de l’Université du Kentucky.

Graham a suggéré que les avocats des plaignants pourraient être plus intéressés à percevoir leurs 180 millions de dollars en frais juridiques qu’à représenter les intérêts des résidents.

Les avocats des plaignants n’ont pas immédiatement répondu à la requête lundi, mais ils ont déjà a défendu la colonie Cette entente a été annoncée au printemps. Ils ont déclaré que l’accord était plus important que tout accord rendu public dans le cadre de déraillements antérieurs et que le temps accordé aux résidents pour évaluer l’accord était similaire à celui des autres accords.

Certains résidents se sont plaints du fait que le délai initial de retrait du procès est arrivé moins d’une semaine après que le National Transportation Safety Board a tenu une réunion. audition sur ses conclusions dans l’enquête.