Les habitants de la Louisiane doivent « sortir maintenant » face aux vastes incendies de forêt

Un rare incendie de forêt incontrôlable en Louisiane a contraint près de 1 000 habitants à évacuer la ville de Merryville, dans la paroisse de Beauregard, près de la frontière de l’État avec le Texas.

« Sors, ​​maintenant! » » a écrit le bureau du shérif de la paroisse de Beauregard sur les réseaux sociaux.

L’incendie de Tiger Island s’est déclaré jeudi dans la ville voisine de Pitkin et s’est propagé rapidement. Les efforts pour éteindre les flammes ont commencé avec le déploiement de camions-citernes air-eau, mais les pompiers locaux n’ont pas été autorisés à pénétrer dans la zone de l’incendie en raison des conditions dangereuses, selon les autorités.

L’incendie reste incontrôlé et « le confinement du feu a diminué de 85 % à 50 % aujourd’hui en raison des conditions de vent changeantes constantes et de la sécheresse de la végétation », a indiqué le bureau du shérif vendredi matin.

Il s’agit du plus grand incendie de forêt enregistré dans l’État ces dernières années.

Au moins une maison a été détruite. Des centaines de personnes se sont retrouvées sans électricité dans la ville de Singer, et les habitants ont été invités à économiser l’eau.

Des bus attendaient devant la mairie, prêts à transporter les habitants. La première église méthodiste de DeRidder a été créée pour servir d’abri aux évacués.

On ne sait pas encore exactement comment l’incendie s’est déclaré, mais le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a exhorté les habitants à respecter l’interdiction de brûlage à l’échelle de l’État, qui a été mise en place plus tôt en août à la lumière des conditions exceptionnellement chaudes et sèches.

Bel Edwards a déclaré : « Tout incendie déclenché par des personnes qui ne respectent pas l’interdiction de brûler pourrait rapidement s’aggraver, et même un petit incendie consomme des ressources de lutte contre les incendies qui sont nécessaires pour lutter contre de grands incendies de forêt comme celui de la paroisse de Beauregard. Faites votre part. Ne brûlez rien.

Cet incendie de forêt inhabituel est une autre conséquence de la vague de chaleur record aux États-Unis, alimentée par la crise climatique mondiale. La Louisiane et la région environnante souffrent d’une sécheresse extrême. Les résidents se préparent généralement aux tempêtes tropicales et aux ouragans à cette période de l’année.

Cela fait également suite à un incendie de forêt dévastateur sur l’île de Maui qui a rasé la majeure partie de la ville historique de Lahaina et causé un bilan de 115 morts, mais qui devrait augmenter considérablement. Des incendies de forêt ont également fait rage partout au Canada, provoquant l’évacuation de villes et répandant une fumée écoeurante à travers l’Amérique du Nord.

Lundi, la Louisiane a connu plus de 357 incendies de forêt qui ont détruit des milliers d’acres de terres et de propriétés, selon le bureau du gouverneur. L’incendie de Tiger Island a brûlé à lui seul plus de 16 000 acres.

Le prévôt des incendies de l’État, Daniel Wallis, a déclaré : « Nos héros atteignent leurs limites, nous sommes donc reconnaissants envers nos États voisins et nos partenaires fédéraux d’avoir rapidement intensifié les ressources que notre équipe identifie et localise pour poursuivre ces vaillants efforts de protection. Nous sommes fiers des pompiers de Louisiane.

Pendant ce temps, ailleurs en Louisiane, les résidents ont également été invités à évacuer à moins de trois kilomètres de la raffinerie Marathon Petroleum Garyville, dans la paroisse de St John the Baptist, après qu’un incendie s’est déclaré dans l’immense usine pétrolière.

L’incendie s’est déclaré vers 7 heures du matin et les responsables de la paroisse et Marathon ont déclaré que l’incendie était circonscrit à l’intérieur de la propriété de la raffinerie. selon la chaîne de télévision locale 4WWL.