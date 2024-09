Les habitants de la côte du Golfe toujours sous le choc de l’ouragan Ida nettoient les dégâts laissés par Francine

DULAC, Louisiane — Peu de temps après L’ouragan Francine Une tempête a inondé un cimetière de la ville de Dulac, dans le bayou de Louisiane. Lori-Ann Bergeron est arrivée jeudi pour vérifier l’état des tombes de trois générations de familles. Leurs pierres tombales étaient intactes, mais des cercueils voisins avaient émergé à côté de croix brisées et de bouquets de fleurs détrempés.

« C’est comme ça presque à chaque fois que l’eau monte, mais c’est le seul endroit pour eux », a déclaré Bergeron, 51 ans, qui se souvient que le cercueil de sa sœur a été déterré lorsque l’ouragan Rita a ravagé la région en 2005.

« C’était dur d’essayer d’enterrer quelqu’un deux fois », a-t-elle déclaré.

Des cimetières aux maisons en passant par les entreprises et les parcs, les habitants de la côte du Golfe, dont beaucoup sont encore sous le choc de la dévastation Ouragan Ida il y a trois ans, nous nettoyions le désordre laissé par Francinequi a frappé la Louisiane en tant qu’ouragan de catégorie 2 mercredi.

La tempête a privé d’électricité des centaines de milliers de clients des services publics, a provoqué une vague d’eau dans les communautés côtières et a fait craindre des inondations à la Nouvelle-Orléans et au-delà.

« L’esprit humain se définit par sa résilience, et c’est la résilience qui définit la Louisiane », a déclaré le gouverneur Jeff Landry lors d’une conférence de presse. « Il y a certainement des moments et des situations qui nous mettent à l’épreuve, mais c’est aussi à ce moment-là que nous, dans cet État, sommes à notre meilleur. »

Aucun décès ni blessé n’a été signalé, a-t-il précisé.

La tempête, qui a puisé son carburant dans eaux extrêmement chaudes du golfe du Mexiquea inondé une grande partie du Sud, y compris des régions de l’Arkansas et de la Floride. Des inondations soudaines ont menacé des villes aussi éloignées qu’Atlanta, Jackson, dans le Mississippi, Birmingham, en Alabama et Memphis, dans le Tennessee.

Francine a frappé la côte de la Louisiane mercredi soir avec des vents de 100 mph (155 km/h) dans la paroisse côtière de Terrebonne, frappant une région fragile région côtière qui n’a pas encore complètement récupéré Après une série d’ouragans dévastateurs en 2020 et 2021, le système s’est ensuite déplacé à grande vitesse vers la Nouvelle-Orléans, frappant la ville de pluies torrentielles. La ville s’est réveillée avec des pannes de courant généralisées et des rues couvertes de débris.

Eau vive presque enveloppé une camionnette Un véhicule a été retrouvé dans un passage souterrain de la Nouvelle-Orléans, piégeant le conducteur à l’intérieur. Une infirmière des urgences de 39 ans qui habitait à proximité a pataugé dans l’eau jusqu’à la taille avec un marteau, a brisé la vitre et a sorti le conducteur. Le sauvetage a été filmé en direct par WDSU.

« C’est une seconde nature, je suppose, en tant qu’infirmière, on y va et on fait le travail, n’est-ce pas ? », a déclaré Miles Crawford à l’Associated Press jeudi. « Il fallait que je le sorte de là. »

L’eau arrivait jusqu’à la tête du conducteur et montait, a-t-il dit.

Des images d’actualités diffusées dans les communautés côtières ont montré des vagues venues des lacs, des rivières et des eaux du golfe s’écrasant sur les digues. L’eau s’est déversée dans les rues de la ville sous forme de pluies aveuglantes. Les chênes et les cyprès se sont penchés sous les vents violents et certains poteaux électriques ont oscillé.

Au plus fort de la tempête, 450 000 personnes en Louisiane étaient privées d’électricité, selon la Commission des services publics. La plupart des pannes étaient liées à des chutes de débris et non à des dommages structurels. À un moment donné, environ 500 personnes se trouvaient dans des abris d’urgence, ont indiqué les autorités.

« Le montant d’argent investi dans la résilience a vraiment fait une différence, depuis les pannes de courant jusqu’au nombre de maisons sauvées », a déclaré Deanne Criswell, l’administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, qui a assisté à la conférence de presse du gouverneur.

Dans la communauté côtière de Cocodrie, dans le sud de la Louisiane, où de nombreuses familles possèdent des maisons saisonnières le long du bayou pour pêcher, la police surveillait une route pour empêcher les pillages pendant que les gens nettoyaient leurs propriétés.

Brooks Pellegrin, 50 ans, et sa famille ont déblayé leur campement, une structure à deux étages avec un grand quai sur un canal à environ 22 kilomètres du golfe du Mexique. Ils ont travaillé jusqu’à jeudi après-midi pour ratisser l’herbe des marais et arroser les sols boueux après qu’une onde de tempête de 3 mètres a emporté le mur arrière du bâtiment, le porche et une grande partie du pont du bateau.

« Nous avons tout prévu pour ne pas avoir à faire ça. Celle-ci a apporté beaucoup plus d’eau qu’Ida », a déclaré Pellegrin. « Elle a été bien plus puissante que ce à quoi je m’attendais. »

Pour de nombreuses personnes dans la région bordée par des bayous, des marécages, des lacs et le golfe du Mexique, les menaces d’inondations et d’ouragans sont devenues un mode de vie, a déclaré le shérif de la paroisse de Lafourche, Craig Webre.

L’eau occupe environ un quart de la superficie de la paroisse, qui abrite environ 97 000 personnes au sud de la Nouvelle-Orléans. En 2021, Ida a touché terre à la pointe sud de la paroisse en tant qu’ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus maximum de 150 mph (241 km/h).

Cette tempête a été « cataclysmique » et « l’ouragan le plus important » à avoir touché la région. Après la tempête de 2021, 90 % des maisons de la région ont dû être remplacées et de nombreuses maisons ont été endommagées au-delà de toute possibilité de réparation, a déclaré Webre.

Au fil des ans, la zone est devenue plus résistante aux tempêtes, en améliorant les stations de drainage et de pompage et en remplaçant les toits qui peuvent mieux résister aux vents de la force d’un ouragan. Les résidents évacuent également plus rapidement en cas de menace de tempête importante, a déclaré Webre.

« Cette population est très résiliente. Elle est très indépendante. Elle est très pionnière », a-t-il déclaré.

Cline a réalisé son reportage depuis Baton Rouge, en Louisiane. Les journalistes de l’Associated Press Kevin McGill à la Nouvelle-Orléans, Adrian Sainz à Memphis, au Tennessee, Curt Anderson à St. Petersburg, en Floride, Jeff Martin à Atlanta et Russ Bynum à Savannah, en Géorgie, ont contribué à cet article.