Les habitants de Kyiv collectent l’eau de pluie pour survivre alors que la Russie continue de cibler les systèmes énergétiques

Les habitants de la capitale ukrainienne bombardée ont saisi des bouteilles vides à la recherche d’eau et se sont entassés dans les cafés pour l’électricité et la chaleur jeudi, passant avec défi en mode survie après que de nouvelles frappes de missiles russes la veille ont plongé la ville et une grande partie du pays dans le noir.

Dans des scènes difficiles à croire dans une ville sophistiquée de trois millions d’habitants, certains habitants de Kyiv ont eu recours à la collecte de l’eau de pluie des tuyaux de drainage, alors que les équipes de réparation s’efforçaient de reconnecter les approvisionnements.

Amis et membres de la famille ont échangé des messages pour savoir qui avait récupéré l’électricité et l’eau. Certains avaient l’un mais pas l’autre. L’assaut aérien de la veille sur le réseau électrique ukrainien n’a laissé personne sans l’un ni l’autre.

Les cafés de Kyiv qui, par un petit miracle, étaient tous deux rapidement devenus des oasis de confort jeudi.

Oleksiy Rashchupkin, un banquier d’affaires de 39 ans, s’est réveillé pour découvrir que l’eau avait été reconnectée à son appartement du troisième étage, mais pas l’électricité. Son congélateur a dégelé dans la panne d’électricité, laissant une flaque d’eau sur son sol.

Il a donc sauté dans un taxi et traversé le fleuve Dnipro, de la rive gauche à la droite, jusqu’à un café qu’il avait remarqué être resté ouvert après les précédentes frappes russes. Effectivement, il servait des boissons chaudes, des plats chauds et la musique et le Wi-Fi étaient allumés.

“Je suis ici parce qu’il y a du chauffage, du café et de la lumière”, a-t-il déclaré. “Voici la vie.”

Jeudi, les habitants de la capitale ukrainienne bombardée mais intrépide ont agrippé des bouteilles vides à la recherche d’eau. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Kherson sous une nouvelle attaque

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu’environ 70% de la capitale ukrainienne était toujours sans électricité jeudi matin.

Alors que Kyiv et d’autres villes se relevaient, Kherson a subi jeudi son plus lourd bombardement depuis que les forces ukrainiennes ont repris la ville portuaire du sud il y a deux semaines. Le barrage de missiles a tué quatre personnes devant un café et une femme a également été tuée à côté de sa maison, ont déclaré des témoins, s’adressant aux journalistes de l’Associated Press.

À Kyiv, où une pluie froide est tombée sur les restes des chutes de neige précédentes, l’ambiance était sombre mais d’acier. L’hiver s’annonce long. Mais les Ukrainiens disent que si l’intention du président russe Vladimir Poutine est de les briser, il devrait réfléchir à nouveau.

“Personne ne compromettra sa volonté et ses principes juste pour l’électricité”, a déclaré Alina Dubeiko, 34 ans. Elle aussi a cherché le confort d’un autre café tout aussi bondé, chaleureux et éclairé. Sans électricité, chauffage et eau à la maison, elle était déterminée à maintenir sa routine de travail. S’adaptant à la vie privée de son confort habituel, Dubeiko a déclaré qu’elle utilise deux verres d’eau pour se laver, puis attrape ses cheveux en queue de cheval et est prête pour sa journée de travail.

Elle a déclaré qu’elle préférait être sans électricité plutôt que de vivre avec l’invasion russe, qui a franchi la barre des neuf mois jeudi.

“Sans lumière ou vous ? Sans vous”, a-t-elle dit, faisant écho aux propos tenus par le président Volodymyr Zelensky lorsque la Russie a déclenché le 10 octobre la première de ce qui est maintenant devenu une série d’attaques aériennes contre des infrastructures ukrainiennes clés.

Un couple attend avec son fils, son chien et son chat un transport d’évacuation de Kherson jeudi. (Murad Sezer/Reuters)

La Russie reconnaît les attaques contre les infrastructures

Les dirigeants occidentaux ont dénoncé la campagne de bombardements.

“Les frappes contre des infrastructures civiles sont des crimes de guerre”, a tweeté le président français Emmanuel Macron.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a reconnu jeudi qu’il visait les installations énergétiques ukrainiennes. Mais il a dit qu’ils étaient liés au système de commandement et de contrôle militaire de l’Ukraine, et que le but était de perturber les flux de troupes ukrainiennes, d’armes et de munitions vers les lignes de front.

Les autorités de la ville de Kyiv et de la région de Kiev au sens large ont signalé un total de sept personnes tuées et des dizaines de blessés.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré: “Nous menons des frappes contre les infrastructures en réponse au flux effréné d’armes vers l’Ukraine et aux appels imprudents de Kyiv pour vaincre la Russie.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également cherché à rejeter la responsabilité des difficultés civiles sur le gouvernement ukrainien.

“Les dirigeants ukrainiens ont toutes les chances de ramener la situation à la normale, ont toutes les chances de résoudre la situation de manière à répondre aux exigences de la partie russe et, par conséquent, à mettre fin à toutes les souffrances possibles de la population civile”, a déclaré Peskov. .

Une femme passe devant une maison endommagée lors d’un bombardement russe dans la ville de Vyshgorod, à l’extérieur de Kyiv, jeudi. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

“Nous ne perdons pas notre esprit”

À Kyiv, les gens faisaient la queue devant les points d’eau publics pour remplir des bouteilles en plastique.

Dans une nouvelle et étrange première en temps de guerre pour elle, Kateryna Luchkina, une employée du département de la santé de 31 ans, a eu recours à la collecte de l’eau de pluie d’un tuyau d’évacuation, afin qu’elle puisse au moins se laver les mains au travail, qui n’avait pas d’eau. Elle a rempli deux bouteilles en plastique, attendant patiemment sous la pluie jusqu’à ce qu’elles aient de l’eau à ras bord. Une collègue la suivait en faisant de même.

“Nous, les Ukrainiens, sommes si ingénieux, nous allons penser à quelque chose. Nous ne perdons pas notre esprit”, a déclaré Luchkina. “Nous travaillons, vivons au rythme de la survie ou quelque chose comme ça, autant que possible. Nous ne perdons pas espoir que tout ira bien.”

Le maire de Kyiv a déclaré sur Telegram que les ingénieurs électriciens « font de leur mieux » pour rétablir l’électricité. Les équipes de réparation de l’eau progressaient également. En début d’après-midi, Klitschko a annoncé que l’approvisionnement en eau avait été rétabli dans toute la capitale, avec la mise en garde que “certains consommateurs pourraient encore subir une faible pression d’eau”.

Les gens font la queue pour aller chercher de l’eau à Kyiv, après que de nouvelles frappes de missiles russes la veille ont plongé la ville et une grande partie du pays dans le noir. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

L’électricité, le chauffage et l’eau revenaient peu à peu ailleurs aussi. Dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l’Ukraine, le gouverneur a annoncé que 3 000 mineurs piégés sous terre en raison de pannes d’électricité avaient été secourus. Les autorités régionales ont publié des messages sur les réseaux sociaux informant les gens de l’avancement des réparations, mais disant également qu’ils avaient besoin de temps.

Conscientes des difficultés – actuelles et futures, à mesure que l’hiver avance – les autorités ouvrent des milliers de soi-disant “points d’invincibilité” – des espaces chauffés et alimentés offrant des repas chauds, de l’électricité et des connexions Internet. Plus de 3 700 étaient ouverts à travers le pays jeudi matin, a déclaré un haut responsable du bureau présidentiel, Kyrylo Timochenko.

À Kherson, les hôpitaux sans électricité ni eau sont également confrontés aux horribles séquelles de l’intensification des frappes russes. Ils ont frappé jeudi des bâtiments résidentiels et commerciaux, en incendiant certains, soufflant des cendres vers le ciel et brisant du verre dans les rues. Les ambulanciers ont aidé les blessés.