Les habitants de Kherson ont échappé à l’occupation russe mais veulent y retourner

Anton, 26 ans, craint pour la sécurité de sa femme enceinte, qui est retournée à Kherson, occupée par la Russie. Il est assis près de son lit dans un refuge pour Ukrainiens déplacés à Zaporizhzhia le 24 octobre.

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Lorsque les chars russes sont entrés dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, le printemps dernier, le jeune couple a décidé qu’il était temps de partir. Ils ont fui à Kyiv, où Anton a trouvé un emploi conduire un taxi et bientôt Nastya est tombée enceinte. Mais sa mère lui manquait, qui avait été laissée pour compte. Ainsi, le mois dernier, Nastya, nouvellement mariée, a fait l’impensable : elle est revenue.

Retour en territoire occupé par la Russie. De retour dans une ville au bord du chaos, où les deux parties se préparent à ce qui pourrait être l’une des batailles les plus féroces de la guerre qui dure maintenant depuis huit mois. Retour dans la gueule d’un militaire russe accusé d’avoir commis des atrocités.

Anton ne pouvait pas suivre. Et c’est la partie ukrainienne qui l’a bloqué.

“Ils n’expliqueront pas pourquoi”, a-t-il déclaré lundi dans un camp pour personnes déplacées à Zaporizhzhia, à 200 miles de Kherson. “Ils n’arrêtent pas de me retourner.”

Anton a passé le week-end dernier à essayer de joindre Nastya, qui a soudainement cessé de répondre à son téléphone.

“Chérie, je suis inquiet”, a-t-il envoyé un texto. “Écris-moi, appelle-moi immédiatement quand tu auras ça.”

Il n’a reçu que le silence.

Près de 15 millions d’Ukrainiens – un tiers de la population – ont été chassés de chez eux depuis l’invasion de la Russie en février, selon les Nations Unies, beaucoup laissant derrière eux des êtres chers. Parmi les déplacés figurent les habitants de Kherson qui cherchent désespérément à rentrer chez eux malgré le danger et l’incertitude de la vie sous l’occupation russe et le risque aigu d’être piégés dans de violents combats.

La décision apparemment folle de rentrer, par Anton, Nastya et d’autres comme eux, met en évidence les choix impossibles que la guerre lance aux gens ordinaires, qui sont pris dans un tourbillon conflictuel d’allégeances et d’émotions. Vaut-il mieux être en sécurité pendant que les amis et les proches restent en danger ? Ou devraient-ils tous être ensemble dans la ligne de feu ?

À Zaporizhzhia, une ville industrielle désormais tristement célèbre pour la centrale nucléaire voisine et pour être la capitale d’une région que la Russie prétend avoir annexée mais ne contrôle pas entièrement, d’innombrables personnes qui ont fui Kherson ou les villes et villages environnants font la queue pour revenir pour leur les proches.

Leur mission devient de plus en plus désespérée, et aussi plus dangereuse, alors que les forces ukrainiennes préparent un assaut attendu pour reprendre Kherson, la première ville clé saisie par la Russie après le début de l’invasion le 24 février. Les troupes ukrainiennes ont avancé sur la ville depuis le nord et l’ouest, et les Russes ont reculé et consolidé leurs positions sur la rive est du Dniepr, qui divise la ville.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que des “terroristes russes” prévoyaient de faire sauter le barrage de la centrale hydroélectrique voisine de Kakhovka pour inonder Kherson et ses environs. La Russie affirme que l’Ukraine envisage de saboter le barrage et, au cours du week-end, les responsables de l’occupation ont annoncé qu’ils relocalisaient jusqu’à 60 000 personnes, soit environ un cinquième de la population d’avant-guerre de Kherson.

Pendant des mois, des personnes fuyant Kherson et les villes voisines sont arrivées à Zaporizhzhia, souvent après des voyages pénibles de plusieurs jours à travers des dizaines de points de contrôle et à travers un territoire contesté. Ils sont accueillis dans une grande surface reconvertie puis hébergés dans un ancien complexe hôtelier. Théoriquement, ils sont censés rester quelques jours avant de repartir. Certains, cependant, restent pendant des semaines, non pas parce qu’ils ne trouvent pas d’autre logement, mais parce qu’ils attendent l’autorisation de rentrer.

Konstantyn Buhlyai, un cultivateur de pommes de terre de 38 ans de la ville de Chaplynka, à environ deux heures de route de la ville de Kherson, venait de passer un mois à Zaporizhzhia. Buhlyai avait auparavant envoyé sa femme et ses deux enfants vivre dans l’Utah via un groupe religieux que sa femme avait trouvé en ligne. Mais en tant qu’homme d’âge militaire, il ne peut pas quitter l’Ukraine. Il ne peut pas non plus retourner dans sa ville pour récupérer ses parents.

Ihor Samoylychenko, 45 ans, a également passé le mois dernier à attendre son retour, dans son cas à la ville de Kherson, où un voisin s’occupait de ses deux enfants, âgés de 8 et 10 ans. Il a mis son nom dans une file d’attente électronique pour obtenir l’autorisation. revenir, mais n’a aucune idée du temps que cela prendra.

Samoylychenko, un chauffeur de camion, avait utilisé son véhicule de 4,5 tonnes pour évacuer trois familles de Kherson avant de revenir avec une aide humanitaire. Mais lorsqu’il a essayé de transporter un deuxième groupe de familles, il a été arrêté à Zaporizhzhia. Les responsables régionaux ukrainiens ne l’ont pas laissé retourner sur le territoire occupé par la Russie.

Samoylychenko a écrit une lettre au gouverneur de Zaporizhzhia et à un responsable local au point de passage, demandant à être autorisé à rentrer chez lui auprès de ses enfants et de sa mère malade. Mais le responsable local a rejeté sa demande, invoquant la loi martiale qui restreint la circulation des civils.

Les responsables régionaux ont imputé les restrictions de voyage à la Garde nationale, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire. Il n’était pas clair si les restrictions étaient en place pour empêcher les gens de fournir volontairement ou involontairement des informations aux autorités russes, ou si elles résultaient de problèmes de sécurité, ou si elles étaient simplement une caractéristique de la bureaucratie en temps de guerre.

Alors que les combats autour de Kherson s’intensifiaient, Samoylychenko est devenu plus désespéré.

« Zaporizhzhia dit que nous ne pouvons pas y aller parce qu’ils craignent pour nos vies », a-t-il déclaré en s’appuyant contre sa couchette dans le complexe hôtelier reconverti. « Mais je signerai n’importe quoi, je renoncerai à tout risque ; laissez-moi juste rentrer.

Sur le lit en face de lui, un autre parent en colère s’agitait mal à l’aise.

Svetlana Yeremenko a déclaré qu’elle était arrivée à Zaporizhzhia plus d’un mois plus tôt après un voyage de 24 heures depuis sa ville occupée de Velyka Lepetykha, de l’autre côté de la ligne de front, afin que son fils aîné, Ivan, 22 ans, puisse subir une opération. Mais elle avait laissé derrière elle sa mère âgée, son mari et son fils cadet, âgé de 12 ans.

“Nous ne pouvons pas obtenir la permission de revenir en arrière”, a déclaré Yeremenko. “Ils disent qu’il y a une file d’attente, mais elle est si longue qu’elle ne nous parvient jamais.”

C’était une ironie amère, ont dit les deux parents, que ce n’étaient pas les Russes mais leurs compatriotes ukrainiens qui les éloignaient de leurs familles. Ils ont dit qu’ils n’avaient aucune sympathie pour les occupants russes, ni d’illusions sur ce qui les attendait s’ils étaient autorisés à revenir. Vivant sous contrôle russe, ils dit, ils s’étaient sentis comme des citoyens de seconde classe dans leurs propres maisons. Les personnes qui ont refusé de travailler sous l’occupation russe ont été licenciées et celles qui ont accepté de prendre des passeports russes ont reçu des emplois confortables et des paiements forfaitaires, ont-ils déclaré.

“Ce qu’ils essaient de mettre en œuvre, c’est que soit vous êtes avec nous, soit vous ne l’êtes pas”, a déclaré Samoylychenko. “Si vous êtes avec l’Ukraine, alors c’est” Dosvidaniya “. ”

Yeremenko et Samoylychenko ont déclaré qu’ils avaient également entendu des rumeurs selon lesquelles des Russes violaient, torturaient et tuaient des habitants locaux, des histoires qui faisaient écho à des récits faisant actuellement l’objet d’enquêtes dans des villes nouvellement libérées.

Le chemin du retour est également dangereux. Le mois dernier, un convoi de voitures attendant de retourner dans le territoire occupé par la Russie a été touché par un missile russe présumé, tuant plus de deux douzaines de personnes et en blessant des dizaines.

Pourtant, la vie à Zaporizhzhia comporte ses propres risques. Il y a eu des explosions près du centre d’accueil. Par conséquent, les personnes déplacées à l’intérieur du pays ne sont plus autorisées à s’y rassembler, ont déclaré des volontaires. Et il y a à peine une semaine, un drone iranien présumé a été abattu au-dessus de l’hôtel servant d’abri. L’explosion a brisé certaines fenêtres et des vitres jonchaient encore le parking à l’extérieur. “Nous sommes en quelque sorte en sécurité ici, mais nos familles à la maison ne le sont pas”, a déclaré Samoylychenko. “Nous vivons sur le bord.”

Sans un mot de sa femme enceinte, Anton risquait de franchir ce cap. Le couple s’était rencontré environ un an plus tôt dans leur travail de construction de petits avions. Nastya a travaillé sur la conception des avions et Anton les a construits. Ils ont commencé à flirter, puis à sortir ensemble, et le jour de l’an cette année, il a proposé.

“Quoi, tu es un idiot ?” dit-elle avant de le serrer dans ses bras et de dire oui. La Russie a envahi moins de deux mois plus tard, balayant le sud de l’Ukraine depuis la Crimée occupée. En quelques jours, les Russes avaient pris Kherson.

Anton et Nastya ont fui vers la capitale, où ils ont trouvé un appartement et il a trouvé un emploi. Bientôt, ils ont appris qu’elle était enceinte.

Mais Nastya s’inquiétait pour sa mère, et voulait la faire sortir de Kherson. “Elle disait:” Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison “”, se souvient Anton. Il a pensé que c’était une si mauvaise idée qu’il l’a emmenée à Bucha, Irpin et Hostomel : des banlieues proches de Kyiv où les soldats russes étaient accusés d’avoir commis des atrocités.

« Je lui ai montré les fosses communes », a-t-il dit. “Et je lui ai dit que cela pourrait se répéter.”

Nastya n’était pas découragée. Ainsi, le mois dernier, le couple s’est rendu à Zaporizhzhia en train. Mais ils ne pouvaient pas rentrer ensemble chez eux ; Anton a été informé qu’il ne pouvait pas l’accompagner. Lorsqu’il a dit au revoir, il a pensé qu’il obtiendrait rapidement la permission et rejoindrait sa femme enceinte. Mais maintenant, cela fait maintenant presque un mois, et il vit et fait du bénévolat à l’hôtel transformé en refuge : à 200 milles de sa femme et bientôt son premier enfant.

Samedi, elle lui a envoyé une photo de son ventre de bébé.

“Oh mon dieu,” répondit-il. “Étonnante.”

Et puis les photos se sont arrêtées.

Anton l’appela une fois, deux fois, neuf fois, mais il n’y eut que le silence.

“Mon rayon de soleil, je t’aime infiniment”, a-t-il écrit. “S’il vous plaît vous et maman faites attention, quand vous lisez mon message, appelez-moi immédiatement et écrivez.”

Il essaya de ne pas penser à toutes les choses qui auraient pu arriver. Et puis, dimanche, un texto.

“Lapin, bonjour”, a-t-elle écrit.

“Tout va bien???” il a répondu. “J’étais inquiet. J’ai failli ne pas dormir. »

Comme beaucoup à Kherson, son service Internet avait été coupé. Anton s’est empressé de trouver un moyen de l’appeler, mais ni les téléphones portables, ni Facebook, ni les autres applications ne fonctionnaient. Enfin, il s’est souvenu d’avoir utilisé Skype il y a des années et l’a essayé. Soudain, son téléphone se mit à sonner et Anton put sentir son cœur bondir.

“Bonjour?” il a dit. “Es-tu vivant?”

La réponse de Nastya était la même que 10 mois plus tôt, avant la guerre et leur séparation et le bébé qu’il priait de voir un jour.