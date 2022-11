Les habitants de Kherson décrivent les détentions et la torture sous l’occupation russe

Commentez cette histoire Commentaire

KHERSON, Ukraine – Peu de gens ont prêté attention au bâtiment en béton terne, niché dans une rue résidentielle tranquille, qui avait longtemps abrité des jeunes indisciplinés derrière un haut mur et une bobine de fil de fer barbelé. Mais après que les soldats russes ont envahi Kherson au début du mois de mars dernier, le bâtiment anonyme est rapidement devenu tristement célèbre.

Des berlines noires aux vitres teintées et aux plaques d’immatriculation manquantes sont arrivées à toute heure, dégorgeant les détenus ukrainiens avec des sacs sur la tête. Des cris ont commencé à s’échapper de la structure de trois étages, perçant le quartier autrefois calme, ont déclaré des habitants.

Parfois, les portes s’ouvraient et un détenu était jeté dans la rue, physiquement et mentalement brisé. D’autres captifs ont été envoyés dans une prison plus grande ou n’ont jamais été revus. “S’il y a un enfer sur terre, c’est ici”, a déclaré Serhiy, 48 ans, qui vit de l’autre côté de la rue et que le Washington Post n’identifie que par son prénom pour le protéger des représailles.

Quelques jours après que les forces russes ont fui en retraite, abandonnant la seule capitale régionale que la Russie avait réussi à saisir depuis le début de son invasion, les horreurs qui se sont produites dans cette majestueuse ville portuaire du XVIIIe siècle commencent tout juste à se faire jour.

Lors d’une visite dans la ville lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces d’occupation russes avaient commis “des centaines” d’atrocités dans la région de Kherson, bien qu’il ait déclaré que le nombre précis n’était pas encore connu.

Ce qui est déjà évident, cependant, c’est que les Russes ont mis en place ici un système de détention à une échelle jamais vue dans aucune des dizaines d’autres villes, villages et villages libérés par les forces ukrainiennes ces dernières semaines.

Un aperçu de l’incarcération de masse apparaissait déjà samedi et dimanche, lorsqu’une douzaine de personnes ont déclaré au Post qu’elles étaient elles-mêmes détenues ou qu’elles recherchaient quelqu’un qui avait été enlevé. Beaucoup ont approché les journalistes dans la rue, demandant de l’aide pour retrouver leurs proches.

Certains habitants de Kherson ont été arrêtés parce qu’ils étaient accusés d’être des combattants de la liberté. D’autres ont dit que les habitants étaient enfermés parce qu’ils avaient des tatouages ​​ukrainiens, portaient des vêtements traditionnels, prenaient des selfies près des troupes russes ou osaient simplement dire “Slava Ukraini” – Gloire à l’Ukraine.

Une mère a été arrêtée devant son fils adolescent et détenue pendant deux mois, soupçonnée d’aider les forces ukrainiennes.

Un homme de 64 ans a été arrêté et battu avec un marteau pour s’être battu, il y a huit ans.

Un prêtre a été arrêté et envoyé en Crimée, selon un fidèle. Même le maire a été arrêté. Pourtant, personne ne sait où il se trouve.

“Nous parlons de milliers de personnes”, a déclaré Oleksandr Samoylenko, chef du conseil régional de Kherson. “Chaque jour, les Russes avaient 600 personnes dans leurs chambres de torture.”

Samoylenko a déclaré qu’il faudrait du temps pour déterminer combien de personnes ont été détenues, combien sont toujours portées disparues et si des fosses communes, comme celles trouvées dans d’autres zones libérées, seraient également découvertes ici.

“Beaucoup de gens ont disparu”, a déclaré Samoylenko, ajoutant qu’il craignait que le nom de la ville ne rejoigne bientôt les rangs de villes comme Bucha, Irpin et Izyum, qui sont désormais synonymes d’atrocités russes.

“C’était un cauchemar”, a-t-il dit.

“Tout le monde pouvait entendre la torture”

Ce qui pourrait distinguer Kherson, c’est l’ampleur émergente des abus.

Située à l’endroit où le fleuve Dniepr rencontre la mer Noire, Kherson, avec une population d’avant-guerre de près de 300 000 habitants, est de loin la plus grande ville à être libérée. Ce fut aussi le premier à être occupé. Parmi les villes qui sont tombées sous l’occupation russe, seule Marioupol, qui a subi de graves destructions et reste sous contrôle russe, est plus grande.

Et en tant que capitale régionale cruciale pour le projet du président russe Vladimir Poutine d’annexer les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, la ville de Kherson est une fenêtre sur la machine militaro-administrative russe.

Des responsables soutenus par Moscou ont pris le contrôle du bâtiment administratif régional du centre-ville et ont commencé à diffuser des messages sur les réseaux sociaux exhortant les résidents à obtenir des passeports russes pour continuer à recevoir leurs pensions et autres avantages.

Certains habitants ont déclaré que les autorités avaient proposé des paiements en espèces – en roubles russes – pour prendre un passeport russe. Les écoles ont reçu l’ordre de mettre en œuvre les programmes scolaires russes et les chansons nationalistes ukrainiennes ont été interdites.

“La Russie est là pour toujours”, juraient les panneaux d’affichage.

Cependant, lorsque les forces russes ont fui la semaine dernière, cet État administratif s’est effondré. Les responsables soutenus par Moscou ont déplacé leur quartier général dans la petite ville de Henichesk, une ville portuaire sur la mer d’Azov, plus proche de la Crimée illégalement annexée.

Le chef adjoint de l’administration d’occupation de Kherson, Kirill Stremousov, qui avait critiqué le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et d’autres commandants militaires russes pour les revers sur le champ de bataille, est décédé dans un accident de voiture la semaine dernière le jour même où Choïgou avait approuvé le retrait de la ville.

Même les panneaux d’affichage pro-russes sont maintenant démolis.

Ce qui reste, cependant, c’est l’architecture de l’incarcération de masse et de nombreuses personnes portées disparues.

La plupart des personnes qui ont parlé au Post ont déclaré qu’eux-mêmes ou leurs proches avaient d’abord été emmenés dans le bâtiment en béton terne au nord de la ville.

Serhiy a déclaré avoir souvent vu des Russes sortir des prisonniers ukrainiens de berlines noires avec des sacs sur la tête et les emmener à l’intérieur.

« Tout le monde pouvait entendre la torture, les cris, les cris », a-t-il dit.

Le bâtiment, un ancien centre de détention pour jeunes, était facile à adapter en chambre de torture. La plupart des gens qui ont passé du temps dans ou autour de l’endroit pensaient qu’il était dirigé par des agents du FSB, le redoutable service de sécurité russe.

“Les chambres étaient prêtes pour eux”, a déclaré un voisin proche, Ihor Nikitenko, 57 ans.

“Ils ont amené tous ceux sur qui ils pouvaient mettre la main : partisans, militants, etc.”, a déclaré sa femme, Larysa Nikitenko, 54 ans, alors que le couple faisait ses courses dans un magasin à côté du centre de détention.

Presque aussi souvent que les prisonniers arrivaient, d’autres étaient jetés à la rue, confus, à moitié nus et souvent grièvement blessés, ont-ils déclaré.

Oleksandr Kuzmin a déclaré qu’il avait été détenu au centre de détention pendant une journée, au cours de laquelle des personnes qu’il soupçonnait d’être des agents du FSB lui ont fracassé la jambe avec un marteau – tout cela parce qu’il avait combattu des séparatistes soutenus par la Russie dans le Donbass il y a près de dix ans. Dans les villes occupées, les forces russes recherchaient régulièrement des hommes ayant une expérience militaire antérieure, exigeant souvent que d’autres résidents les identifient.

Kuzmin a déclaré que dans une pièce en dessous de sa cellule, il pouvait entendre des gens crier de douleur, et il a déclaré qu’un jeune homme amené dans sa cellule lui avait dit qu’il avait été arrêté pour avoir aidé d’autres personnes à accéder à la hryvnia, la monnaie ukrainienne, que la Russie essayait remplacer par le rouble.

Les Russes avaient électrocuté les jeunes hommes avec de l’électricité sur ses mamelons et son pénis, a déclaré Kuzmin.

Les prisonniers ont été contraints de dire « Je vous salue Poutine » ou « Je vous salue la Russie » pour recevoir des repas, selon des voisins qui avaient parlé aux détenus après leur libération. Ceux qui refusaient recevaient des décharges électriques.

“Nous voulions tellement les tuer”

Alors que les habitants du quartier pouvaient entendre la torture à l’intérieur, ils ont dit qu’ils pouvaient aussi voir les Russes s’amuser. Les hommes russes sont entrés dans les magasins de la rue pour acheter de la nourriture et de grandes quantités d’alcool. Ils ont également fait venir des femmes qui semblaient être des prostituées, ont déclaré plusieurs habitants.

“Nous voulions tellement les tuer, mais nous avons dû leur sourire car nous savions qu’un seul mauvais mot pouvait nous faire tomber là-dedans”, a déclaré Serhiy.

Dans une maison à quelques rues de là, Yuriy, 68 ans, a décrit comment son fils s’est retrouvé au centre de détention et est toujours en captivité en Crimée. Le fils, Roman, 38 ans, avait fait partie d’une unité locale de défense territoriale. Lorsque les Russes ont occupé Kherson début mars, son unité est restée et est devenue des combattants de la résistance, ou des partisans, faisant passer des armes entre des refuges et effectuant parfois des missions.

Le Post n’identifie Yuriy et Roman que par leur prénom pour éviter de les mettre en danger ou de compromettre le retour en toute sécurité du fils.

Pendant des semaines, les Russes cherchaient Roman. Ils l’ont finalement attrapé le 4 août et l’ont emmené au centre de détention, où il a été battu pendant plusieurs jours. Après deux ou trois semaines, Roman a été transféré dans une prison du centre-ville – un sort qui a frappé de nombreux accusés d’infractions plus graves.

Au centre-ville de la prison, les détenus ont laissé Roman utiliser un téléphone de contrebande pour appeler son père. Pendant les deux mois suivants, Yuriy a pu laisser des analgésiques, des médicaments, des cigarettes et des bonbons à son fils dans le plus grand centre de détention, bien qu’il n’ait jamais été autorisé à le voir.

Il a traité avec des responsables de prison ukrainiens, a-t-il dit, et a rempli des documents ukrainiens des années 1980 qui étaient rédigés en russe. Lorsqu’il a parlé pour la dernière fois à son fils le 20 octobre, rien n’indiquait que quelque chose était sur le point de changer. Mais un jour ou deux plus tard, Yuriy apprit que de nombreux prisonniers avaient été emmenés en Crimée.

Après presque un mois de recherche, Yuriy a déclaré avoir finalement appris que Roman était vivant et détenu à Simferopol, la capitale de la Crimée. Yuriy a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce qui arriverait à son fils qui, en tant que combattant de la résistance, fait face à de graves accusations. Même si son fils est libéré, Yuriy dit n’avoir aucune idée de la façon dont Roman rentrera chez lui.

“Il n’a aucun document, aucun passeport, rien”, a-t-il déclaré.

D’autres ont également déclaré au Post qu’ils soupçonnaient que des amis ou des membres de leur famille avaient été envoyés en Crimée alors que les forces armées ukrainiennes avançaient sur la ville de Kherson.

Certains pensaient que leurs proches pourraient être beaucoup plus proches : juste de l’autre côté du Dniepr, dans la ville russe de Chaplynka. Mais d’autres ont dit qu’ils n’avaient aucune idée par où commencer à chercher.

Oleksandr Zubrytskiy a approché des journalistes dans la rue devant le centre de détention pour demander de l’aide pour retrouver son meilleur ami, Petro Pikovskiy. Pikovskiy, 62 ans, était parti à la recherche de son fils qui avait été arrêté par les Russes, avant de disparaître lui-même, a déclaré Zubrytskiy.

“Travaillez pour nous ou partez”

Serhiy Didenko, 42 ans, marchait pour se joindre à la célébration sur la place principale de Kherson dimanche matin lorsqu’il a vu de la fumée s’élever du grand complexe pénitentiaire du centre-ville où il travaillait.

Didenko a enjambé des éclats de verre et a suivi à l’intérieur une équipe de soldats qui nettoyaient le bâtiment des mines et des pièges. Des pommes de terre, vraisemblablement renversées par des Russes en fuite quelques jours plus tôt, ont été éparpillées le long du chemin menant au bâtiment. Ailleurs à l’intérieur, du matériel anti-émeute était éparpillé sur le sol comme s’il avait été jeté à la hâte.

“Je ne peux pas exprimer ce que je ressens en ce moment”, a déclaré Didenko en examinant son bureau, dans lequel les Russes avaient volé une télévision, un four à micro-ondes et même un vieux canapé. Finalement, il a convoqué les mots: “Colère pure.”

Les Russes étaient arrivés au bâtiment le 12 mai, a-t-il dit, et ont lancé un ultimatum : « Travaillez pour nous ou partez ». Il a choisi ce dernier, et c’était la première fois qu’il retournait dans le bâtiment.

Le centre de détention de 700 personnes était à moitié plein lorsqu’il est parti, a déclaré Didenko. Mais il s’est rapidement rempli de partisans présumés, d’activistes ou de toute personne assez audacieuse pour élever la voix d’un Russe.

Les nouveaux geôliers ont fait travailler certains des prisonniers à la construction de structures en bois pour les tranchées militaires, selon deux hommes qui avaient été enfermés avant le début de la guerre. Maksym Karynoi et Serhiy Tereshchenko, tous deux âgés de 41 ans, ont déclaré qu’ils pensaient avoir été pris pour cible en raison de leur service militaire passé dans la lutte contre les séparatistes russes.

Les Russes se sont également présentés aux détenus avec terreur, lançant des grenades à main et tirant au hasard à l’intérieur de l’immense complexe construit par les Soviétiques, selon trois autres détenus qui purgeaient également déjà des peines lorsque la prison a été prise en charge.

“Une personne a refusé de se mettre à genoux, alors ils lui ont tiré dessus”, a déclaré Andriy, un prisonnier mince de 35 ans qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé. “Ils ont laissé son cadavre dans la cellule pendant 24 heures.”

Andriy et deux autres détenus ont déclaré au Post qu’ils pensaient que les Russes avaient exécuté certains des partisans présumés.

“Il y aurait une personne de chaque côté”, a déclaré un autre détenu, Vardan Maglochyan, 61 ans. “Ils les traînaient dehors. Ensuite, nous entendions des coups de feu.

Ils n’ont jamais revu ces détenus, ont-ils dit.

Le Post n’a pas pu inspecter le bâtiment où les détenus pensaient que les hommes avaient été tués car il était en feu et le toit s’effondrait dimanche. L’incendie pourrait avoir été causé par des équipes de déminage ukrainiennes qui ont fait exploser des explosifs laissés par les occupants. Mais les détenus avaient une autre explication. Ils ont dit qu’ils pensaient que les Russes détruisaient des preuves.

Des voisins soupçonnaient quelque chose de similaire à travers la ville, au centre de détention, où de la fumée a commencé à couler des étages supérieurs vendredi soir, quelques heures seulement après le départ des derniers Russes de Kherson.