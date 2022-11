Les habitants de Kherson célèbrent la libération et décrivent le traumatisme de l’occupation

Commentez cette histoire Commentaire

KHERSON, Ukraine — Après plus de huit mois d’occupation, cette ville fatiguée vibrait de joie. Des dizaines de personnes ont envahi la place centrale de Kherson samedi après-midi, moins de 24 heures après la fuite des derniers soldats russes, abandonnant cette capitale régionale dans un revers stupéfiant aux objectifs de guerre du président Vladimir Poutine. Une boombox retentissait de la musique techno. Des couples se sont embrassés et des inconnus se sont étreints. De jeunes hommes se tenaient sur des voitures, agitant des drapeaux ukrainiens.

“Nous sommes si heureux, malgré tous nos combats”, a déclaré Olga Malakh, 56 ans, qui était au bord des larmes alors qu’elle se tenait sur la place centrale. “Nous avons vécu tant de choses, mais nous reconstruirons.”

Mais pour d’autres ici, leurs luttes étaient trop difficiles à mettre de côté, et il était clair que beaucoup commençaient tout juste à faire face au traumatisme, y compris la mort et la disparition d’êtres chers.

Le fils de Lyubov Obozna, Dmytro, âgé de 28 ans, avait été enlevé par des agents de sécurité russes le 3 août devant ses deux jeunes enfants. Plus de trois mois plus tard, elle ne sait toujours pas où il se trouve même si elle pense qu’il est vivant.

Au milieu de la mer de bonheur autour d’elle, Obozna, 61 ans, se tenait le visage cendré, tenant la main de son petit-fils de six ans. « Nous ne savons pas où il est », a-t-elle dit.

À maintes reprises, les gens sont sortis de la foule en fête pour dire qu’un être cher avait disparu ou qu’eux-mêmes avaient été détenus, interrogés, torturés.

Après des semaines de silence depuis Kherson, où les forces d’occupation russes avaient coupé presque toutes les communications, les gens commençaient maintenant à raconter leurs histoires. Et comme dans de nombreuses autres villes libérées avant celle-ci – Bucha, Izyum, Lyman – les premiers signes étaient de mauvais augure.

De nombreuses personnes ont parlé de perquisitions arbitraires, d’arrestations, de tortures et de disparitions.

Alors que quelques dizaines de personnes dansaient en cercle, Proskoviya Stepanova, 55 ans, se tenait anxieusement sur le côté.

Son gendre, un policier nommé Vadim Valereyovich Barinov, 31 ans, est porté disparu depuis le 28 mars.

Stepanova s’était rendue à l’administration militaire installée par les Russes où ils avaient dit de ne pas s’inquiéter, il serait interrogé et relâché. Elle était allée au centre de détention, mais ils ont dit qu’ils n’avaient personne de ce nom. Enfin, elle était allée au cimetière, où elle pouvait sentir ce qu’elle croyait être des corps brûlés. “J’espère vraiment qu’il est vivant”, a-t-elle déclaré.

D’autres ont décrit l’occupation comme un cauchemar qui dure des mois.

« La vie sous l’occupation était horrible », a déclaré Tetiana Fomina, 58 ans. « C’était comme vivre dans un camp de concentration. Nous n’avons jamais été libres. Les Russes avaient des fusils sur eux, et vous ne saviez jamais quand ils viendraient vous chercher.

Fomina a déclaré qu’elle avait un cancer et qu’elle avait besoin d’une chimiothérapie, mais qu’elle n’avait pas pu se faire soigner pendant plus de huit mois. « Dans notre hôpital, pour recevoir n’importe quel type de traitement, vous auriez besoin de montrer un passeport russe », a-t-elle déclaré. “Sinon, vous n’aviez aucun droit.”

Volodymyr Tymar, 18 ans, a déclaré que les soldats russes l’avaient déshabillé en sous-vêtements sur le bord de la route pour rechercher des tatouages ​​​​pro-ukrainiens – décrivant ce qu’il a dit être une tactique courante. Deux de ses amis avaient été détenus pendant une semaine et un mois respectivement. Ils avaient à peine été nourris et ont été relâchés le crâne rasé.

“C’était comme un goulag”, a-t-il dit.

D’autres ont décrit un traitement encore pire.

Valeriy, un cadet militaire de 20 ans, a déclaré que la police militaire russe avait fouillé sa maison au printemps alors qu’il était au travail et avait trouvé sa carte d’identité militaire. Ils sont alors venus à son travail et l’ont arrêté. Il a été emmené dans une base gérée par le FSB, le service de sécurité fédéral russe, où il a eu les yeux bandés, battu et électrocuté pendant une semaine alors que les Russes tentaient de lui soutirer des informations.

“Quand ils m’ont ramené à la maison, je n’ai pas pu parler pendant deux semaines”, a déclaré Valeriy, qui n’a pas donné son nom de famille. “Je pensais que j’allais mourir là-dedans.”

Alors que beaucoup de ceux qui avaient souffert restaient silencieux ou racontaient leur histoire tranquillement, des dizaines d’autres se rendaient sur la place centrale, dansant et riant.

Lorsque des explosions ont retenti au loin – probablement des obus sortants tirés vers des positions russes de l’autre côté du Dniepr – peu de personnes dans la foule ont semblé le remarquer.

Les journalistes du Washington Post ont été parmi la première vague de journalistes à atteindre la ville de Kherson samedi, et partout il y avait des preuves des combats intenses qui ont précédé la capitulation russe.

L’autoroute de la ville voisine de Mykolaïv était jonchée de cratères massifs et de véhicules incendiés.

Dans les villages sur le chemin de la ville de Kherson, des personnes âgées et jeunes se tenaient au bord de la route pour saluer et saluer les soldats entrant dans la ville.

A Kyselivka, elle-même libérée seulement jeudi, deux jeunes hommes se tenaient à côté d’un panneau peint à la main indiquant le chemin vers la capitale régionale, souriant et levant le pouce.

“Gloire à nos héros”, a crié un autre homme.

À quelques kilomètres plus près de la ville de Kherson, un pont avait explosé dans ce qui semblait être une tentative ratée d’arrêter l’avancée ukrainienne.

Aux abords de la ville qu’ils tentaient d’atteindre depuis des mois, de jeunes soldats se sont arrêtés devant un panneau « Kherson » et ont pris des selfies.

Quelques pâtés de maisons plus loin dans la ville, des panneaux d’affichage montrant une jeune fille blonde souriante promettaient que “la Russie est là pour toujours”.

Un groupe de jeunes hommes peignaient sur l’un des panneaux d’affichage, faisant de la promesse – ou de la menace – une risée.

La ville de Kherson était sans eau courante depuis quatre jours et sans électricité depuis une semaine, ont déclaré des habitants. Les téléphones portables étaient inutiles. Ainsi, les gens de la place centrale ont eu recours à des cris par-dessus le bruit des célébrations bruyantes.

“Nous avons attendu si longtemps que cela se produise”, a déclaré Andriy Fyedorov, 23 ans, alors qu’il se tenait au sommet d’un SUV noir, agitant un drapeau ukrainien. “J’ai toujours cru que cela arriverait”, a-t-il dit à propos de la libération, “jusqu’à la toute fin”.

L’ambiance était surtout festive. La musique techno résonnait tandis que les gens dansaient et chantaient. Quelqu’un a distribué des bonbons et des barres de crème glacée. À l’intérieur d’un restaurant, les gens cuisinaient de la viande dans le noir : un festin de fête.

Il n’y avait aucun signe des occupants qui avaient terrifié beaucoup ici pendant une bonne partie de l’année. La plupart des personnes présentes sur la place ont déclaré que cela faisait quatre ou cinq jours depuis la dernière fois qu’elles avaient vu des soldats russes, bien que quelques-unes aient déclaré avoir vu des Russes pas plus tard que vendredi.

Chaque fois que c’était le cas, les occupants partaient rapidement.

Alina Kanivchenko, 19 ans, a déclaré avoir entendu des rumeurs plus tôt dans la semaine selon lesquelles les Russes qui vivaient dans un bunker en bas de la rue s’étaient enfuis. Un ami est allé vérifier et a découvert que les Russes avaient laissé derrière eux des gilets pare-balles, de la nourriture et d’autres effets personnels.

Alors que le crépuscule commençait à tomber sur la place centrale, d’autres véhicules militaires sont arrivés, chacun accueilli par des acclamations, des klaxons et des chants de « ZSU », un acronyme pour les forces armées ukrainiennes.

Au fur et à mesure que la fête se poursuivait, certaines personnes se sont éloignées et sont rentrées chez elles, le long de rues complètement noires, dans des appartements sans électricité ni eau. Parmi eux se trouvaient trois enfants amis du même quartier. Ils avaient marché 30 minutes pour se rendre sur la place.

“Nous voulions voir l’armée”, a déclaré Iryna, 9 ans, une fille à la voix douce portant un chapeau et une écharpe. Maintenant qu’il faisait noir, ils avaient peur de rentrer seuls à pied.

Yehor, un garçon de 12 ans avec un drapeau ukrainien sur les épaules, a déclaré que certaines personnes de leur quartier avaient des générateurs, mais pas sa maison.

Iryna tenait une boîte en carton pleine de conserves de viande, de crème glacée et de barres de chocolat que quelqu’un avait donnée aux enfants. “La dernière fois que nous avons eu ça”, a-t-elle dit, “c’était quand il n’y avait pas de guerre.”

Pour certains, leur joie était d’autant plus intense à cause de ce qu’ils avaient traversé.

Iryna Yefimova, 49 ans, a déclaré que des agents de sécurité russes avaient enfoncé sa porte, frappé son mari et son fils de 15 ans et l’avaient fait prisonnière. Les Russes l’ont détenue pendant deux mois, a-t-elle dit, l’accusant, ainsi qu’une sœur dans le territoire sous contrôle ukrainien, d’aider les forces armées ukrainiennes. Lorsqu’elle a finalement été libérée, elle n’a reçu aucune explication pour son calvaire. Mais cette épreuve a rendu samedi encore plus doux.

“C’est la liberté ici,” dit-elle.

“Je suis heureuse dans mon âme”, a ajouté son fils, Timofey.

Pourtant, pour d’autres, il n’y aurait pas de bonheur tant que leurs proches ne rentreraient pas à la maison.

Lorsque le fils d’Obozna a été arrêté le 3 août, ses enfants l’ont vu s’éloigner. « Allez-vous le rendre », avait demandé le fils de Dmytro, âgé de six ans, aux agents de sécurité russes.

Obozna s’est rendue à la police pour signaler que son fils avait été kidnappé. La police a dit qu’elle enquêterait, mais c’est plutôt la famille qui a retrouvé Dmytro dans un centre de détention. Obozna n’a pas pu l’appeler ni lui rendre visite, mais elle a appris de prisonniers libérés que son fils était vivant et allait bien.

Mais le 20 octobre, elle a entendu dire que les prisonniers étaient emmenés. Obozna pensait que son fils – qui, selon elle, avait combattu dans le régiment Azov en 2015, le mettant peut-être sur le radar des Russes – était maintenant détenu dans une ville de l’autre côté du Dniepr. Mais pendant qu’elle parlait, un autre spectateur est intervenu, disant qu’il croyait que les prisonniers avaient été emmenés en Crimée.

« Nous ne savons pas », dit-elle en secouant la tête.