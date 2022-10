Les habitants de Kelowna dénoncent le racisme et poursuivent la compagnie aérienne Swoop après avoir été expulsée du vol – Kelowna Capital News

Deux résidents de Kelowna poursuivent une compagnie aérienne après avoir été escortés hors d’un avion par la police.

Le 10 août, Jodean Batiste et Andre Henry rentraient chez eux à Kelowna depuis Toronto avec Swoop, un transporteur à bas prix appartenant à WestJet. Des documents judiciaires affirment que Swoop a fait une fausse déclaration aux médias.

Après avoir embarqué dans l’avion, Batiste a demandé à une hôtesse de l’air nommée Hannah de changer de siège pour être à côté de son partenaire. Hannah est également désignée comme défenderesse dans la poursuite, affirmant qu’elle a fait de fausses allégations aux plaignants ainsi qu’aux enquêteurs de Swoop et à d’autres employés.

Hannah a dit à Batiste qu’elle devrait payer des frais pour changer de siège et aurait dit que Batiste pourrait faire le changement une fois l’embarquement terminé.

Peu de temps après, un homme est monté à bord et s’est assis sur le siège ouvert à côté d’Henry.

Henry a demandé à l’homme s’il serait prêt à changer de siège avec Batiste afin qu’ils puissent s’asseoir ensemble et l’homme a accepté.

Quand Hannah a remarqué l’échange de siège, elle aurait été bouleversée et l’homme a alors expliqué qu’il avait accepté de changer de siège.

Hannah a ensuite expliqué que le changement de siège avant le décollage n’était pas autorisé en raison de problèmes de masse et d’équilibre avec l’avion.

Batiste a diffusé en direct une grande partie de l’incident sur son compte Instagram et a depuis publié d’autres publications sur les réseaux sociaux.

Selon une publication Instagram du 10 août, Batiste a déclaré qu’elle avait répondu aux problèmes d’équilibre en disant “vous m’appelez gros?”

Hannah a dit à Batiste qu’elle serait condamnée à une amende pour le changement et selon le procès, Batiste a accepté l’accusation. Sur Instagram, Batiste a écrit qu’elle avait été interrogée sur l’accusation puisque l’homme avait accepté de changer et qu’il n’était pas menacé d’amende.

Batiste affirme qu’elle n’a pas été invitée à retourner à son siège d’origine.

Ensuite, le superviseur de l’équipage de conduite est venu parler avec Batiste.

Selon le message de Batiste sur les réseaux sociaux, le superviseur a déclaré que le problème n’était pas de changer de siège, mais de l’attitude de Batiste.

Des documents judiciaires indiquent que des passagers se sont exprimés en faveur de Batiste, disant au superviseur qu’en fait, c’était Hannah, l’hôtesse de l’air, qui agissait de manière inappropriée.

Puis, alors que l’avion se préparait pour le décollage, selon les documents, Hannah a dit à Batiste de retirer la couverture de ses genoux, ce que Batiste prétend avoir fait.

Peu de temps après, Batiste a remarqué que l’avion avait commencé à revenir à la porte. On lui a alors demandé de quitter l’avion en silence.

Les deux ont rapporté des documents judiciaires et Instagram Batiste a affirmé qu’un superviseur avait déclaré que si elle ne partait pas, la police serait appelée.

Selon l’Instagram de Batiste, Batiste a déclaré qu’on lui avait demandé de quitter l’avion parce que le personnel n’était pas à l’aise de voler avec elle et elle a dit “Je ne décolle pas”.

Ensuite, la police de Toronto a escorté le couple hors de l’avion.

Une fois de retour à l’aéroport, le couple a acheté des billets avec WestJet pour rentrer à Kelowna et a depuis été remboursé.

“Les plaignants vivent un cauchemar d’embarras”, lit-on dans le procès.

Batiste et Henry allèguent que l’incident a été alimenté par le racisme, car trois personnes ont été impliquées dans l’échange, deux noirs et un caucasien, et seuls les deux noirs ont subi des répercussions.

De plus, les documents judiciaires affirment qu’Hannah a utilisé des mots à code racial tels que “tu me mets mal à l’aise” lors d’une conversation.

Au cours de l’incident, le pilote de l’avion, qui se faisait appeler Roberts, a rejoint Instagram en direct depuis son téléphone portable alors qu’il se trouvait dans le cockpit et a commencé à être en désaccord avec les affirmations de Batiste.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Il a commenté en disant qu’il n’y avait “zéro racisme car j’étais le pilote du vol et je suis un homme noir”.

Roberts a ajouté que l’agent de bord est également noir.

Le pilote a déclaré qu’on avait demandé à Batiste plus de trois fois de retourner à son siège pour le décollage et qu’on lui avait dit qu’une fois en vol, elle pourrait faire le changement.

Roberts a déclaré: “Ce n’est pas une règle Swoop, c’est une règle d’une compagnie aérienne internationale.”

Batiste et Henry poursuivent en dommages-intérêts ainsi qu’une action en diffamation contre Hannah et Roberts, qui serait le pilote de l’avion. Des documents judiciaires affirment que Roberts a induit le public en erreur et a fait de fausses déclarations sur Instagram à propos de Batiste. Les documents allèguent également que Roberts a répété intentionnellement les fausses allégations et qu’il a déclaré que Batiste avait joué “la carte de la race”. En raison des actes allégués des défendeurs, les plaignants affirment avoir subi un préjudice émotionnel et psychologique.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Compagnies aériennesCity of KelownaWestJet