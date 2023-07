Les habitants de Johannesburg joyeux après la première neige depuis une décennie

Lundi, les habitants de Johannesburg ont pu faire des boules de neige et regarder de délicates rafales flotter pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Certains se sont tournés vers les médias sociaux, publiant des vidéos de chutes de neige tournoyées par des vents violents sur fond urbain et ciel gris.

« La première fois que je vois/touche de la neige… Je ressens tellement de joie dans les plus petites choses ! » un utilisateur a partagé joyeusement sur Twitter .

Jennifer Fitchett, professeur de géographie physique à l’Université du Witwatersrand, a déclaré au South Africa Times que les températures saisonnièrement froides et l’humidité anormalement élevée de la région créaient des conditions de chute de neige «parfaites».

« Nos chutes de neige sont généralement de courte durée, elles ne durent que quelques heures. Habituellement, nos chutes de neige à Johannesburg ne durent pas plus d’une journée.

Le service météorologique sud-africain a averti que « des conditions humides et venteuses » pourraient menacer le bétail et les cultures et a encouragé les habitants à se tenir au chaud.