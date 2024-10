Les habitants de Hampden, politiquement divisé, font preuve de prudence avec leurs voisins

20 octobre — HAMPDEN — Susan Taylor se traîne derrière le comptoir de la bibliothèque publique de cette ville de banlieue du comté de Penobscot.

L’homme de 66 ans accueille chaleureusement les jeunes parents qui arrivent avec leurs enfants à l’heure du conte et les retraités à la recherche de la dernière bonne lecture. Mais lorsqu’il s’agit de quoi que ce soit de politique, Taylor tient ses clients à distance.

« J’essaie de ne pas parler politique à moins de savoir à qui je m’adresse », a-t-elle déclaré, se décrivant comme le seul membre « de droite » de sa famille. « C’est devenu plus difficile ces dernières années. Les côtés sont tellement polarisés. »

C’est un refrain courant dans les entretiens avec les habitants d’ici. Les gens sont à la fois réticents à s’engager dans des débats ou des conversations sur des problèmes, mais ils ont également hâte de revenir à une époque et à un lieu où cela était possible.

« Il n’y a plus beaucoup de lieux de véritables désaccords », a expliqué Taylor. « Les gens acquiesceront et publieront ensuite le contraire sur les réseaux sociaux. »

Hampden, située sur la rive ouest de la rivière Penobscot, est une communauté dortoir de Bangor et en pleine croissance. La population a augmenté de 22 % depuis 1990, soit plus de deux fois plus vite que l’ensemble de l’État. Les jeunes familles avec enfants ont été attirées par les bonnes écoles et le rythme de vie plus lent.

Bien que la ville ait été fidèlement conservatrice – les républicains inscrits sont plus nombreux que les démocrates de 38 à 30 % – Hampden est l’une des rares communautés du Maine à avoir voté pour le républicain Donald Trump à la présidence en 2016, mais qui s’est ensuite retournée pour soutenir le démocrate Joe Biden quatre ans plus tard. . D’autres comprenaient Auburn et Sanford.

Est-ce que ça va encore basculer ? La ville est-elle devenue un enjeu électoral ?

La vice-présidente Kamala Harris a une avance globale modérée dans le Maine, selon les quelques sondages publics publiés, mais Trump a l’avantage parmi les électeurs du vaste 2e district du Congrès, principalement rural, où siège Hampden.

« Hampden a changé démographiquement, et peut-être politiquement, (même si) cela reste à voir », a déclaré Shelby Wright, qui a déménagé ici en 2005 depuis la Caroline du Nord et a été active dans la politique locale. Elle se présente comme indépendante pour un siège à la Chambre des représentants du Maine.

« J’ai frappé à tellement de portes en ville et j’ai l’impression que les gens veulent tous les mêmes choses, un avenir pour les enfants s’ils en ont, des impôts fonciers raisonnables, de bons emplois, des infrastructures, des soins de santé. Mais ils sont épuisés presque partout. conseil d’administration, quel que soit l’âge ou le parti, du jeu constant de pointage du doigt et de blâme.

Mandy Barrington, 33 ans, vit à Carmel, à proximité, mais vient régulièrement à Hampden, notamment à la bibliothèque avec ses deux jeunes enfants.

Elle porte une attention particulière à la politique mais, comme d’autres, elle choisit soigneusement ses mots lorsqu’elle s’adresse à un journaliste.

« Ce qui compte vraiment pour moi, c’est le caractère des dirigeants », a-t-elle déclaré. « C’est un peu triste que nous ne voyons pas beaucoup de choses de ce genre en ce moment. »

Jusqu’à récemment, Barrington travaillait à l’Université du Maine à Orono, une ville universitaire libérale qui, selon elle, est très différente de la ville rurale dans laquelle elle vit.

« J’essaie juste d’avoir des conversations authentiques, mais il est difficile d’être un citoyen réfléchi dans les deux espaces », a-t-elle déclaré.

Est-ce plus difficile maintenant ?

« Absolument. Cent pour cent », a déclaré Barrington. « Vous vous déplacez sur la pointe des pieds et avez des conversations objectives sans en quelque sorte montrer vos cartes. »

Même si elle ne mentionne pas Trump par son nom, il est clair que c’est de lui qu’elle parle lorsqu’elle parle de caractère. Elle ne semble pas non plus convaincue par Harris et a refusé de dire pour qui elle envisage de voter.

De l’autre côté de la ville, sur un terrain de jeu, Meagan Brasslett regarde sa fille Leigha, 5 ans, préparer une pizza aux champignons avec des copeaux de bois.

Brasslett enseigne sa fille à la maison, une tendance qui, selon elle, semble avoir pris de l’ampleur.

« J’ai beaucoup d’amis qui se sont lancés dans l’école à la maison », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement de politiques autour de l’envoi de votre enfant à l’école ces jours-ci. »

Brasslett a déclaré que beaucoup de ces amis étaient également mécontents des mandats de vaccination.

Brasslett, 35 ans, a grandi à Hampden et a été surpris d’apprendre que la ville était passée de Trump à Biden entre 2016 et 2020.

« Je suis choquée », a-t-elle déclaré. « Je pensais que Trump avait vraiment conquis tout le monde, pour être honnête. Au début, je ne voulais pas l’aimer, mais ensuite je l’ai aimé. Je pense toujours que c’est un gars bien. »

Quant à Harris, Brasslett a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’elle gagne, mais cela la rend nerveuse.

« Elle est très volage », dit-elle. « Je ne sais pas où elle en est. »

« J’adore mes tongs », a déclaré Leigha, 5 ans.

La ville ne compte pas beaucoup de véritables lieux de rassemblement, mais le Coffee Break Café en fait partie.

En fin de matinée, le petit restaurant situé à l’intersection de Western Avenue et Main Road est très animé.

La propriétaire, Laurie Wilbur, a déclaré qu’elle avait remarqué que les gens parlaient de politique moins souvent qu’avant, et cela lui convient.

Robert Drew, 71 ans, prend un petit-déjeuner tardif plusieurs fois par semaine. Drew aime s’asseoir seul au comptoir et écouter les conversations autour de lui. Mais quand il s’agit de sa propre politique, eh bien, il reste proche.

« On ne sait pas d’où viennent les gens », a-t-il déclaré. « C’est plus difficile maintenant. Alors, j’essaie de ne pas trop en dire. »

Il vient d’une famille de républicains et, si on le pressait, il dirait qu’il penche également dans ce sens. Mais une grande partie de cette conversation nationale ne semble pas vraiment pertinente pour sa vie.

Linda et Jerry Sherrard, respectivement 78 et 82 ans, sont également des habitués.

Tous deux sont à la retraite et leurs opinions sont traditionnellement conservatrices, mais ils ne sont pas allés jusqu’à dire que Trump avait leur soutien.

« Je pense que les gens en ont assez de toutes les promesses. Ils feront tout pour se faire élire », a déclaré Jerry, faisant apparemment référence à tous les candidats. « Et les calomnies, les gens aussi en ont assez. Les médias sont aussi mauvais que les politiciens. »

Lorsqu’on leur a demandé ce qui comptait le plus pour eux, les Sherrard ont répondu la sécurité sociale et les dépenses.

« Nous envoyons des milliards de dollars à l’étranger, mais une grande partie de cet argent pourrait être utilisée ici », a déclaré Jerry.

« Cette question d’immigration devient également un sujet important », a ajouté Linda.

Elle fait référence à des informations selon lesquelles la ville de Bangor se préparerait à accueillir jusqu’à 150 familles d’immigrants dans les semaines à venir.

Comme d’autres, les Sherrard font preuve de légèreté avec leurs propres opinions.

« Tout le monde devrait avoir droit à son opinion sans avoir peur de dire quoi que ce soit », a déclaré Jerry. « Les gens sont peut-être proches de la même chose, mais ils se battent les uns les autres. »

De retour à la bibliothèque, Ted Sherwood rend des livres.

Il a 82 ans, a pris sa retraite du secteur immobilier et vit à Hampden depuis 1989.

Lorsqu’on lui a dit que Hampden avait soutenu Trump en 2016 puis Biden en 2020, Sherwood s’est dit surpris.

« Je pensais qu’il s’agissait clairement d’une communauté rouge », a-t-il déclaré.

Alors, est-ce que ça change ?

« Je l’espère », a-t-il répondu.

Sherwood a déclaré que des questions telles que l’économie, qui, selon lui, s’améliore, et l’immigration, qui constitue un problème depuis des décennies, le préoccupaient moins.

« Je suis plus inquiet que Donald Trump ne revienne jamais à la Maison Blanche », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas comment des politiciens peuvent dire quelque chose dont on sait qu’il est absolument faux et 40 millions de personnes hochent la tête en disant oui. C’est tellement triste, n’est-ce pas ? »

Sherwood était d’accord avec d’autres sur le fait qu’un pays polarisé avait rendu plus difficile la vie en sérénité avec ses voisins. Certains de ses amis ont été confrontés récemment après avoir apposé des pancartes Harris/Walz sur leur pelouse.

« J’étais étudiant en sciences politiques il y a cent ans et j’adore parler de politique », a-t-il déclaré. « Mais vous ne pouvez plus parler de politique. Vous ne pouvez plus vous asseoir avec des amis parce que vous avez tellement peur de dire quelque chose. »

La tension évoquée par Sherwood vit juste sous la surface de cette communauté. Il y a toujours eu une division entre les agraires et les Rotariens ; les agriculteurs et les professionnels ; les résidents permanents et les nouveaux arrivants.

Taylor, la bibliothécaire, a déclaré que la structure sociale de la ville a changé au point où le sentiment de connectivité s’est érodé. La politique a joué un rôle non négligeable.

Wright, la candidate législative indépendante, a déclaré que cela correspondait à ce qu’elle voit et entend, mais elle n’est pas sûre que la situation soit désespérée. Elle a déclaré que même si de nombreuses personnes sont farouchement partisanes, lorsqu’elle dit aux résidents qu’elle se présente comme indépendante, leur attitude se détend presque instantanément.

« Il y a plus de terrains d’entente que ce qui est rapporté quotidiennement », a-t-elle déclaré. « Les gens veulent ce qu’il y a de mieux les uns pour les autres. Si quelqu’un a besoin d’un coup de main, vous n’allez pas lui demander s’il est un partisan de Harris ou de Trump. »

HAMPDEN EN UN CLIN D’OEIL :

Comté : Penobscot

Population : 7 709 habitants

Résultats de l’élection présidentielle de 2016 : Trump (à droite) 48 % contre Clinton (à droite) 44 %

Résultats de l’élection présidentielle 2020 : Biden (D) 50 % contre Trump (R) 46 %

Résultats des élections au poste de gouverneur de 2022 : Mills (D) 50 % contre LePage (R) 47 %

Électeurs inscrits : 5 619

Répartition des électeurs : 2 138 républicains (38 %), 1 687 démocrates (30 %) et 1 498 non inscrits (27 %)

Faits : Nommé d’après le patriote anglais John Hampden. Lieu de naissance de Dorothea Dix, une militante sociale et politique qui défendait les droits des personnes atteintes de maladie mentale.

