Les habitants de Guam s’abritent, l’armée envoie des navires alors que le super typhon Mawar se rapproche

HONOLULU (AP) – Le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence alors qu’un super typhon Mawar s’intensifiant s’est approché de Guam, où toute personne ne vivant pas dans une maison en béton a été invitée à chercher la sécurité ailleurs et les abris d’urgence ont commencé à se remplir avant ce qui pourrait être la tempête la plus puissante frapper le territoire américain du Pacifique dans des décennies.

Le gouverneur Lou Leon Guerrero a déclaré sur les réseaux sociaux que la déclaration soutiendrait la mobilisation de ressources à Guam, ce qui est « particulièrement crucial compte tenu de notre éloignement du continent américain ». Guerrero a ordonné aux habitants des zones côtières, basses et sujettes aux inondations du territoire de plus de 150 000 personnes à évacuer vers des altitudes plus élevées.

L’aide fédérale sera nécessaire pour sauver des vies et des biens et « atténuer les effets de cette catastrophe imminente », a déclaré Guerrero dans une lettre au président demandant une « urgence avant l’atterrissage » pour Guam. Les responsables ont averti les résidents qui ne se trouvaient pas dans des structures entièrement en béton – de nombreuses maisons de l’île lointaine sont en bois et en étain – d’envisager de déménager.

Guam est une plaque tournante cruciale pour les forces américaines dans le Pacifique, et le ministère de la Défense contrôle environ un tiers de l’île. La base navale de Guam suit la tempête depuis la semaine dernière et se prépare à la tempête, notamment en envoyant des navires loin de l’île, une précaution standard, a déclaré mardi par téléphone la porte-parole de la base, Valerie Maigue, au journal militaire Stars and Stripes.

Le contre-amiral Benjamin Nicholson, commandant de la région interarmées des Mariannes, a autorisé l’évacuation du personnel de la défense, des personnes à charge et des employés dans les zones qui devraient être touchées par la tempête.

La pluie provenant des bandes extérieures de la tempête tombant déjà sur le territoire, le National Weather Service a déclaré que la tempête avait été transformée en « super typhon » de catégorie 4, ce qui signifie des vents maximums soutenus de 150 mph (241 km/h) ou plus. Son centre se trouvait à environ 140 miles (225 kilomètres) au sud-est de Guam mardi soir, heure locale, et se déplaçait vers le nord-nord-ouest, selon le service météorologique.

Le service météorologique a déclaré que la tempête s’intensifiait et a mis en garde contre une « triple menace » de vents, de pluies torrentielles et d’ondes de tempête potentiellement mortelles sur Guam. Le service météorologique a déclaré que la tempête pourrait frapper le sud de Guam vers midi mercredi, soit mardi soir sur le continent américain. Guam se trouve à l’ouest de la ligne de date internationale et a un jour d’avance sur le continent américain et Hawaï, qui se trouve à 3 800 milles (6 115 kilomètres) à l’est. Manille, aux Philippines, se trouve à 1 600 milles (1 575 kilomètres) à l’ouest.

Si Guam ne subit pas un coup direct, ce sera très proche, a déclaré Patrick Doll, météorologue en chef du service météorologique à Tiyan, Guam. Mawar est un mot malaisien qui signifie « rose », a-t-il noté.

Guerrero a exhorté les habitants dans un message YouTube à rester calmes et a ordonné à la Garde nationale d’aider les habitants des zones basses à évacuer alors que les habitants s’approvisionnaient en eau et en générateurs.

« Nous sommes dans la ligne de mire du typhon Mawar », a-t-elle déclaré. « Agissez maintenant, restez calme, restez informé et restez en sécurité. »

Une onde de tempête de 6 à 10 pieds (2 à 3 mètres) au-dessus de la marée haute normale était attendue et pourrait atteindre 15 pieds (4 1/2 mètres). On s’attendait à ce que le surf se renforce fortement au cours des deux prochains jours le long des récifs orientés au sud et à l’est, avec des vagues dangereuses de 20 à 25 pieds (6 à 7 1/2 mètres) jusqu’à mercredi, a indiqué le service météorologique.

La tempête se déplace à seulement 5 mph (8 km/h) mais a un œil de 17 miles (27 kilomètres) de large, ce qui signifie que les personnes au centre du typhon pourraient voir des conditions calmes pendant plus de trois heures et conclure, bien trop tôt, que le pire est passé , dit poupée. Alors que l’œil part, les vents pourraient monter à 150 mph (241 km/h) en quelques minutes, donc les gens devraient rester à l’abri jusqu’à ce que le gouvernement donne le feu vert, a-t-il déclaré.

« Les gens peuvent dire: » Hé, c’est fini, nous pourrions sortir et commencer à nettoyer « », a déclaré Doll. « C’est totalement faux. »

Albert Eliasson, un habitant de Guam, a déclaré à KUAM News qu’il s’approvisionnait et qu’il s’assurait d’avoir suffisamment d’eau pour boire et tirer la chasse d’eau.

« Assurez-vous simplement que nous avons préparé des choses, des volets aux fenêtres qui en ont besoin », a-t-il déclaré.

Oshean Saralu a déclaré à KUAM qu’il faisait également tout ce qu’il pouvait pour se préparer à un coup direct. « Nous emballons généralement tout pour la plupart de nos affaires à l’intérieur de notre garage et sécurisons tout, en particulier les fenêtres », a-t-il déclaré à KUAM.

Rota, une île du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, était également sous le coup d’un avertissement de typhon, a déclaré Doll. Tinian et Saipan, dans les Mariannes du Nord, étaient sous avertissement de tempête tropicale. Certaines personnes dans ces zones se trouvent toujours dans des abris ou des tentes temporaires après le super typhon Yutu de catégorie 5 en 2018, a noté Doll.

Alors que d’autres tempêtes ont contourné Guam, la dernière tempête de catégorie 4 à avoir frappé directement l’île a été Pamela en 1976, a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami.

La saison des typhons s’étend du 1er juillet au 15 décembre dans l’ouest du Pacifique Nord, selon le service météorologique.

« Mawar n’est pas très inhabituel par son emplacement, mais certainement par sa force », a déclaré Kristen Corbosiero, professeur de sciences atmosphériques à l’Université d’Albany, spécialiste des cyclones tropicaux. Habituellement, une ou deux tempêtes par an surviennent à moins de 50 miles de l’île, a-t-elle déclaré.

Le Pacifique occidental est «un terreau notoire pour les cyclones tropicaux intenses», a déclaré Jeff Masters, météorologue de Yale Climate Connections. « Ils ont une zone beaucoup plus grande pour se défouler et plus de temps pour s’intensifier. »

Si Mawar frappe Guam en tant que tempête de catégorie 4, la deuxième catégorie la plus élevée, ce sera la neuvième de cette catégorie ou plus forte à frapper les États-Unis ou ses territoires depuis 2017, a déclaré Masters, la qualifiant de « sans précédent ».

La National Oceanic and Atmospheric Administration a averti que dans un monde plus chaud, le nombre de tempêtes de catégorie 4 ou plus fortes augmentera de 10% – et Mawar «pourrait bien être un signe avant-coureur du type de coups que les États-Unis pourraient s’attendre à voir dans un climat plus chaud », a déclaré Masters.

___

AP Science Writer Seth Borenstein et l’écrivain Sarah Brumfield ont contribué depuis Washington.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press