Les habitants de Genève demandent à la ville de sauver de la destruction des arbres vieux de 300 ans pour un nouveau développement – ​​Shaw Local

GENÈVE – Un projet de développement sur le côté est de Genève a provoqué un tollé de la part des habitants qui veulent empêcher l’abattage d’environ 75 chênes à ronces – dont certains ont 300 ans – pour faire place à un entrepôt.

Plusieurs ont assisté à la réunion du conseil municipal lundi pour plaider en faveur de la sauvegarde des arbres qui font partie d’une annexion et d’un rezonage proposés de 211 acres à l’intersection de la route 38 et du chemin Kautz au sud de Fabyan Parkway.

Fonds industriels du Midwest du ruisseau Oak plans soumis en octobre 2022. Selon son site Internet, MIF est une société nationale d’investissement immobilier axée sur le développement et l’acquisition de propriétés industrielles.

Brian Maher, du canton de Genève, a déclaré qu’il s’opposait à l’un des huit bâtiments – connu sous le nom de bâtiment cinq – car il nécessiterait la destruction de chênes à ronce plus anciens que la ville de Genève, fondée en 1835.

« Ces arbres ne sont pas protégés contre l’abattage en ce moment. En fait, il y a des X blancs sur un bon nombre d’entre eux », a déclaré Maher.

« Un 39 pouces [in diameter] l’arbre a environ 240 ans. Certains de ces arbres poussent 50 pouces. Et pas seulement les grands arbres là-bas – il y a des jeunes arbres, il y a des arbres de 10 ans, il y a des arbres de 30 ans, il y a des arbres de 100 ans là-bas », a déclaré Maher. « J’espère que Midwest Industrial Funds comprend que le public apprécie ces arbres. La demande ici est que quelqu’un parle avec le MIF et lui fasse savoir ce que le public pense de ces arbres.

Brian Maher, un résident du canton de Genève, montre la circonférence d’un vieux chêne à ronces menacé d’être abattu. (Photo fournie par Brian Maher)

La résidente Rachael Albers a exhorté le conseil à prendre des mesures pour protéger les arbres.

« Nous devons garder ces arbres vieux de 300 ans », a déclaré Albers.

Le résident Billy Malecki, qui siège au comité consultatif du plan stratégique de la ville, et l’ancienne échevine du 4e arrondissement Jeanne McGowan ont tous deux plaidé pour la préservation des arbres.

Malecki a déclaré que lorsque le comité s’adressait au public chaque année, sa principale préoccupation était la gérance de l’environnement.

« Il doit y avoir un moyen d’obliger le promoteur ou le propriétaire du terrain à sauver ces arbres », a déclaré McGowan.

Brian Maher, un habitant du canton de Genève, se tient à côté d’un chêne à ronce qui, selon lui, a au moins 300 ans. Cet arbre et d’autres font partie d’une parcelle de 211 acres proposée pour être annexée et rezonée à Genève. (Photo fournie par Brian Maher)

Dans une conversation précédente, Maher a déclaré que si Genève avait une ordonnance sur les arbres, le comté de Kane n’en avait pas.

Le comité de l’énergie et de l’environnement du comté de Kane a discuté d’aller de l’avant avec une ordonnance sur les arbres le 16 juin.

Les responsables du Midwest Industrial Funds n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Les responsables de la ville de Genève n’ont fait aucun commentaire sur les arbres ou le développement proposé.