Sont également exclus les personnes qui seraient encore sous les décombres et considérées comme disparues, celles enterrées sans avoir été admises à l’hôpital et celles dont le décès n’a pas été enregistré par les hôpitaux, a-t-il indiqué, évoquant la possibilité que le bilan soit bien plus élevé.

Le ministère de la Santé, qui fait partie du gouvernement du Hamas à Gaza mais emploie des fonctionnaires qui étaient antérieurs au contrôle du territoire par le Hamas, n’a pas expliqué pourquoi il avait décidé de publier les noms des morts. Mais cela est intervenu après que M. Biden a déclaré qu’il n’avait « aucune idée que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées ». Il a également ajouté : « Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour mener une guerre. »

M. Biden n’a pas expliqué son scepticisme. D’autres ont mis en doute l’augmentation du nombre de morts, en partie parce que le ministère de la Santé est, en fin de compte, supervisé par le Hamas, qui a pris le contrôle de Gaza en 2007, après y avoir remporté les élections et avoir ensuite combattu l’Autorité palestinienne dans les rues pour le contrôle. Les États-Unis considèrent depuis longtemps le groupe politique et militant islamiste comme une organisation terroriste.