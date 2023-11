Les habitants de Gaza peuvent utiliser un « couloir humanitaire » plusieurs heures par jour : NPR

basculer la légende Léo Correa/AP

TEL AVIV, Israël — Israël a accepté de laisser aux civils bloqués dans le nord de Gaza le temps de se déplacer en toute sécurité vers les zones du sud pendant plusieurs heures chaque jour, a annoncé la Maison Blanche.

Cela permettra apparemment également à davantage d’aide d’atteindre les Palestiniens à Gaza, a déclaré jeudi aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

À l’avenir, une annonce sera faite trois heures avant chaque pause, a déclaré Kirby.

Israël fait référence à cela comme à un couloir humanitaire.

“Israël a l’obligation de se conformer pleinement au droit international, et nous pensons que ces pauses sont un pas dans la bonne direction, en particulier pour garantir que les civils aient la possibilité d’atteindre des zones plus sûres, loin des combats”, a déclaré Kirby jeudi.

Alors qu’Israël a donné vendredi six heures aux Palestiniens pour se rendre à la route sûre désignée vers Gaza, des civils du nord ont rapporté que des dizaines de personnes ont été tuées dans des frappes aériennes autour de plusieurs hôpitaux.



Le commissaire aux droits de l’homme de l’ONU qualifie les zones de sécurité d'”alarmantes”

Les délais permettant des évacuations en toute sécurité découlent de récentes discussions entre les responsables américains et israéliens.

Mais cet accord – dont le cadre n’est pas nouveau – ne doit pas être confondu avec un cessez-le-feu à plus long terme ou une pause humanitaire. Israël a déjà imposé des pauses de quatre ou cinq heures à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont réussi à les utiliser pour se diriger vers le sud de Gaza.

Plus de 50 000 civils à Gaza ont utilisé le « couloir humanitaire » jeudi, a déclaré jeudi le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d’un point de presse.

Israël ne s’est pas non plus engagé à suspendre ses frappes aériennes ; il a plutôt accepté d’éviter certaines zones pendant cette pause.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a critiqué une telle démarche.

« Les demandes visant à ce que les civils soient transférés dans une « zone de sécurité » désignée par les forces de défense israéliennes sont également très alarmantes. Une soi-disant « zone de sécurité », lorsqu’elle est établie unilatéralement, peut accroître les risques pour les civils et soulève de réelles questions quant à savoir si la sécurité peut être assurée. garanti dans la pratique,” Türk a déclaré lors d’une conférence de presse à Amman, en Jordanie. “Pour le moment, nulle part à Gaza n’est sûr, car des bombardements sont signalés dans toutes les parties de la bande. Il doit également être absolument clair que les civils sont protégés par le droit international où qu’ils se trouvent.”

Il a réitéré sa demande de cessez-le-feu, comme de nombreux groupes humanitaires l’ont fait ces dernières semaines.

L’établissement d’une pause humanitaire plus longue, voire d’un cessez-le-feu, fait l’objet de plusieurs discussions en cours sur la libération des otages entre responsables américains et dirigeants du Moyen-Orient.

Le chef de la CIA, William Burns, et les dirigeants du Mossad, l’agence de renseignement israélienne, ont rencontré jeudi le Premier ministre qatari à Doha pour discuter d’un accord visant à libérer les quelque 240 otages kidnappés il y a un mois. selon Reuters.

Pendant ce temps, vendredi matin en Egypte, le président Abdel Fattah El-Sisi accueilli l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l’aéroport international du Caire.

Le Qatar continue de jouer un rôle majeur dans les négociations visant à libérer les otages, car il détient la meilleure position pour influencer le Hamas sur cette question.

On estime que 240 personnes ont été kidnappées par le Hamas le 7 octobre.

Environ 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque du Hamas il y a plus d’un mois. Plus de 11 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de cette guerre, selon de nouvelles données publiées vendredi par les autorités sanitaires du territoire contrôlé par le Hamas.



Les hôpitaux continuent de subir les conséquences des frappes aériennes israéliennes

Du jour au lendemain, des rapports provenant d’hôpitaux, de groupes humanitaires et de témoins sur le terrain ont indiqué que plusieurs hôpitaux avaient été touchés et avaient subi des dommages dus aux frappes aériennes israéliennes.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par un témoin indique que l’hôpital Al Rantisi était encerclé par des chars israéliens et que les gens recevaient l’ordre de partir sans l’aide de groupes humanitaires, tels que la Croix-Rouge, pour assurer leur sécurité.

Durant la nuit, dix employés de l’hôpital Al Awda, au nord de Gaza, ont été blessés et certains services de l’hôpital ont été gravement endommagés après que des frappes aériennes ont ciblé la zone entourant l’établissement médical, selon l’Association de santé et communautaire d’Al Awda.

Une vidéo partagée par l’hôpital montre le personnel nettoyant les débris des rues et des entrées juste à l’extérieur de l’hôpital après que des frappes aériennes ont frappé la zone pendant la nuit. Le clip montrait également des ambulances gravement endommagées. L’association sanitaire et communautaire Al Awda a déclaré qu’au moins deux ambulances et au moins neuf autres véhicules avaient été endommagés ou complètement détruits lors des attaques.

Plusieurs vidéos également partagées pendant la nuit montraient des personnes blessées dans un établissement faisant partie de l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. C’est le plus grand hôpital de Gaza et sert d’abri aux personnes déplacées et blessées depuis le début de l’incursion israélienne.

Il y a à peine une semaine, une frappe aérienne israélienne juste à l’extérieur de cet hôpital a tué plus d’une douzaine de personnes. Israël a déclaré avoir ciblé des membres du Hamas.

L’armée israélienne affirme qu’elle n’a pas directement visé un hôpital, mais les responsables de la santé à Gaza affirment que le complexe médical d’Al-Shifa, dans le nord, a été la cible de frappes aériennes militaires israéliennes à cinq reprises.

« Les frappes contre les hôpitaux et à proximité des hôpitaux de la ville de Gaza ont été particulièrement intenses, en particulier autour des deux plus grands hôpitaux de la région : l’hôpital indonésien de Beit Lahiya et l’hôpital Al Shifa de la ville de Gaza. l’accès aux hôpitaux est difficile, notamment en détruisant les routes”, a déclaré Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

“Certains hôpitaux, notamment les hôpitaux d’Al Quds et d’Al Shifa, ont également reçu des ordres d’évacuation spécifiques, en plus des ordres d’évacuation généraux de tous les habitants du nord de Gaza”, a-t-il déclaré dans son discours en Jordanie. “Mais une telle évacuation, comme l’a prévenu l’Organisation mondiale de la santé, est une ‘condamnation à mort’ dans un contexte où l’ensemble du système médical s’effondre et où les hôpitaux du sud de Gaza n’ont pas la capacité d’accueillir davantage de patients.”