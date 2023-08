Les habitants de Gaza assiégée échappent aux difficultés de la vie avec le premier café pour chats de la ville

La tendance mondiale des cafés pour chats, où les gens paient pour prendre un café et traîner avec des chats, est enfin arrivée dans la bande de Gaza assiégée.

Dans l’enclave palestinienne appauvrie dirigée par le groupe militant du Hamas et paralysée par un blocus de 17 ans, les habitants cherchant à échapper aux troubles du territoire ont afflué jeudi vers le nouveau Meow Cafe – la réponse de la ville de Gaza au concept original essayé avec succès dans le monde entier.

La fondatrice du café, Naema Mabed, 52 ans, a déclaré qu’elle considérait l’endroit comme une évasion unique des pressions de la vie à Gaza – avec son manque d’options de loisirs, un taux de chômage des jeunes de plus de 60 % et de fréquentes séries de conflits avec Israël depuis que le Hamas a violemment pris le contrôle de la bande en 2007.

Dans le lieu de rencontre confortable, Mabed propose un service de boissons modeste et encourage les clients à se diriger directement vers le coin des chats pour caresser et jouer avec des amis à fourrure. Les règles d’entrée sont simples : les visiteurs doivent recouvrir leurs chaussures de plastique et se laver les mains avant de câliner les chats.

« J’ai passé ma vie à élever des chats, et ils sont une source de joie et de calme, une libération des pressions », a déclaré Mabed à l’Associated Press, alors que les chats erraient autour d’elle. Elle a décrit la communion féline comme un « antidépresseur global ».

Ses clients semblent d’accord. Ils avaient l’air exubérants alors qu’ils jouaient et se prélassaient avec les 10 chats de la résidence, dont certains nommés Tom, Dot, Simba et Phoenix. Certains invités étaient silencieux alors qu’ils s’imprégnaient de la présence apaisante des chats.

Les chats ne sont pas adoptables, dit Mabed, qui est fortement liée à ses amis félins.

« Le sentiment, honnêtement, c’est que vous venez juste de ressentir le confort psychologique des chats », a déclaré Eman Omar, 23 ans, qui avait payé le droit d’entrée de 1,30 $ pour passer une demi-heure à se blottir avec des chats. « Tout est magnifique! »

Les experts ont déclaré que le café faisait bien plus que satisfaire les fous de chats et donner aux visiteurs une chance de prendre un bon selfie. Le psychologue Bahzad al-Akhras a déclaré que dans des endroits comme Gaza, de tels refuges peuvent servir de thérapie pour ceux qui ont été marqués par les guerres dévastatrices de la bande et d’autres épreuves.

« Tout endroit qui offre aux humains une sorte d’interaction avec les animaux a un impact psychologique positif », a déclaré al-Akhras.

Il n’a pas été facile pour Mabed d’introduire la tendance des cafés pour chats à Gaza. L’ouverture d’une boutique dans l’enclave présentait une série de défis, pas seulement financiers. L’idée de payer pour passer du temps avec des chats alors que des chats errants errent chaque jour librement dans les rues de la ville de Gaza a semblé ridicule à certains habitants.

Mais pour les amoureux des chats qui sont confrontés à des restrictions de voyage en raison du blocus israélo-égyptien et qui pourraient ne pas connaître la tendance extrêmement populaire ailleurs, l’expérience a été un pur bonheur.

« Si vous aimez les chats, c’est chez vous », a déclaré Omar, le client. « Si vous n’aimez pas les chats, vous ressentirez le besoin de les aimer. »