Les habitants de Détroit font entendre leur voix dans un sondage

Au milieu d’une augmentation des crimes violents dans cette ville et dans d’autres à l’échelle nationale, les habitants de Détroit déclarent être beaucoup plus préoccupés par la sécurité publique que par l’inconduite de la police, un nouveau USA TODAY/Suffolk University/Detroit Free Press Sondage trouve.

Par un 9-1 écrasant, ils se sentiraient plus en sécurité avec plus de flics dans la rue, pas moins. Bien qu’un tiers se plaignent que la police de Détroit utilise la force quand ce n’est pas nécessaire – et les hommes noirs signalent des taux élevés de profilage racial – les personnes interrogées rejettent par 3-1 le slogan de certains progressistes pour « financer la police ».

« C’est effrayant d’être assis dans la maison, et quand vous sortez à la station-service ou au magasin, il est possible que quelqu’un tire juste à côté de vous », a déclaré Charlita Bell, 41 ans, une résidente de Detroit qui faisait partie des personnes appelées dans le sondage. L’année dernière, lorsque sa voiture a été touchée par des balles perdues lors d’une sortie shopping, elle s’est précipitée chez elle plutôt que d’attendre la police de peur que le tireur ne revienne.

« C’est toujours des fusillades au hasard », a soupiré Rita Gibbs, 70 ans, qui est tellement bouleversée qu’elle déteste allumer les infos ces jours-ci. « Je ne peux pas le supporter. »

L’enquête de Detroit était la deuxième d’une série intitulée CityView, un projet du USA TODAY Network et du Suffolk University Political Research Center explorant les attitudes des résidents des grandes villes américaines à l’égard de la police, de la sécurité publique et de la communauté. Le premier sondage, qui a été réalisé à Milwaukee le mois dernier, a révélé un large mécontentement à l’égard des pratiques d’application de la loi dans ce pays.

Le meurtre de George Floyd à Minneapolis l’année dernière par un officier de police et d’autres exemples de brutalité envers les Noirs, certains d’entre eux capturés sur vidéo sur téléphone portable, ont provoqué des protestations massives exigeant la responsabilité de la police et un calcul sur la justice raciale. Mais l’inquiétude croissante concernant une forte augmentation des meurtres et des fusillades à travers le pays l’année dernière est également présente dans le débat national sur l’application de la loi et la justice pénale.

À Détroit, 1 habitant sur 5 (19%) a cité la sécurité publique comme le plus gros problème auquel la ville est confrontée, juste après l’éducation, citée par 23%. Sur une liste de huit préoccupations, la réforme de la police s’est classée dernière, à 4 %.

Le sondage a révélé une division raciale importante sur la question. Les résidents noirs ont classé la criminalité en haut de leur liste de préoccupations : 24 % ont cité la sécurité publique et seulement 3 % ont cité la réforme de la police.

Mais les résidents blancs étaient un peu plus préoccupés par la réforme de la police que par la sécurité publique, 12% contre 10%. L’éducation était de loin le plus gros problème dans leur esprit, cité par 31%.

« Je pense que la police de Detroit est représentative de la plupart sinon de toutes les organisations policières aux États-Unis, dans lesquelles elles contiennent structurellement des comportements qui encouragent le racisme et la suprématie blanche », a déclaré Justin Fenwick, 35 ans, agent immobilier. « Il est difficile de regarder un service de police et de dire qu’il fait du bon travail. »

Le sondage de 500 adultes, réalisé du 13 au 17 juillet par téléphone fixe et portable, a une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 points de pourcentage. Le sondage couvrait tous les résidents de Détroit, pas seulement les électeurs inscrits ou probables.

Un contraste : les hommes noirs et les femmes noires

Il y avait un contraste frappant dans les interactions avec la police signalées par les hommes noirs et les femmes noires.

Les hommes noirs étaient deux fois plus susceptibles que les femmes noires de déclarer avoir été arrêtés et interrogés par la police enquêtant sur des crimes, 38 % contre 17 %. De plus, les hommes noirs étaient deux fois plus susceptibles que les femmes noires de dire qu’ils n’étaient pas satisfaits de la façon dont la police a géré la rencontre, 46 % contre 20 %.

« Vous avez de bons flics et puis vous en avez de mauvais », a déclaré Derrick Wilson, 52 ans, qui s’appelle également DJ Raw, dans une interview de suivi. Parfois, certaines des personnes interrogées ont déclaré avoir vu le profilage racial dans l’approche que la police a adoptée à leur égard personnellement et à l’égard de leur quartier en général.

Parmi les hommes noirs et les femmes noires, la moitié ont déclaré avoir été traités différemment en raison de leur race, et la plupart ont convenu que leur traitement était pire. Mais alors que neuf des 208 femmes noires interrogées ont déclaré avoir été mieux traitées en raison de leur race, aucun des 155 hommes noirs interrogés n’a déclaré avoir été mieux traité.

« Les différences d’opinion de la police selon les sexes au sein de la communauté noire reflètent potentiellement les différences dans la vie quotidienne des hommes et des femmes noirs », a déclaré David Paleologos, directeur du Centre de recherche politique du Suffolk. « Beaucoup diraient que ce sentiment plus dur envers la police découle d’une routine quotidienne d’hommes noirs qui montent la garde dès le moment où ils quittent leur maison. ‘La conversation’, comme on l’appelle, qui se produit fréquemment entre les jeunes hommes noirs et leur parent ou tuteur est très centré sur l’idée que les hommes noirs sont soumis à une norme différente de celle du reste de la population. »

Les relations raciales ont été citées par seulement 5% comme le principal problème auquel est confronté Detroit, qui compte la plus forte proportion de résidents noirs de toutes les grandes villes américaines. En 2019, le US Census Bureau a estimé que 78,3 % de la population de Détroit de 670 000 habitants étaient afro-américains, 14,7 % de blancs et 1,8 % de deux races ou plus.

En comparaison, les relations raciales se sont classées parmi les principales préoccupations dans le sondage CityView à Milwaukee, qui compte une population de 44 % de blancs, 39 % de noirs et 4 % de deux races ou plus.

À Détroit, les personnes interrogées ont trouvé crédibles des comptes rendus décrivant l’inconduite de la police et le racisme à travers le pays. Par 2-1, 64%-26%, ils ne croyaient pas que les médias exagéraient ces histoires. Cela va à l’encontre des niveaux plus élevés de scepticisme à l’échelle nationale. Dans un sondage USA TODAY/Ipsos ce mois-ci, une pluralité, 46%-34%, a déclaré qu’ils pensaient que les histoires étaient exagérées.

« Les gens sont plus conscients », a déclaré Wanda Jan Chris Hill, 71 ans, une employée municipale à la retraite qui est noire. « Partout où vous regardez, des gens se font tuer. Nous savons qu’il y a une histoire de mal contre les Afro-Américains. Nous sommes fatigués. »

Les habitants de Detroit ont donné des notes moyennes au service de police de la ville. Sept pour cent ont qualifié sa performance d’excellente, 33 % de bonne, 43 % de moyenne et 15 % de mauvaise. Cela signifie qu’une majorité de 58% a qualifié l’application de la loi locale de médiocre ou pire.

Mais ils comptent aussi sur la police. Huit sur dix seraient susceptibles de demander de l’aide à un policier s’ils en avaient besoin. Encore plus, 87 %, seraient susceptibles de fournir des informations à la police sur un crime dont ils ont été témoins.

En ce qui concerne le traitement équitable des différentes races, ils ont donné des notes élevées au service de police de Detroit.

Plus des trois quarts des personnes interrogées, 77%, étaient d’accord avec une déclaration selon laquelle la police de Détroit « fait généralement du bon travail et traite les gens équitablement, même s’il y a quelques pommes pourries dans la force ».

Seulement 16% ont déclaré que la police était « raciste dans la façon dont elle traite les gens, même si certains d’entre eux essaient de faire du bon travail ».

« J’ai l’impression qu’ils sont l’un des nôtres; ils ne sont pas une force d’invasion », a déclaré Kenneth Wolfe, 74 ans, un propriétaire à la retraite. « C’est une société fondée sur la loi et l’ordre. Si vous n’avez pas de personnes là-bas pour soutenir la loi et l’ordre, alors vous n’avez pas de société. C’est l’application de la loi et de l’ordre. »

Après une baisse, pourquoi les crimes violents augmentent-ils ?

Les taux de criminalité à Détroit et dans tout le pays ont considérablement diminué depuis des décennies, bien que la plupart des résidents ne s’en rendent pas compte. La moitié a déclaré, à tort, qu’il y avait plus de crimes violents à Détroit qu’il y a 30 ans. Seulement 1 sur 5 a dit, avec précision, qu’il y avait moins de crimes violents.

Mais la baisse relativement constante des homicides et des fusillades s’est inversée l’année dernière. Alors que les crimes contre les biens ont diminué, Détroit a enregistré 327 homicides criminels en 2020, en hausse de 19% par rapport à 2019, et 1 173 fusillades non mortelles, en hausse de 53%. Chicago, New York, Philadelphie et d’autres grandes villes ont signalé des pics similaires.

Suite:Détroit connaît une forte augmentation des homicides et des fusillades en 2020

Dans le sondage, 28% des personnes interrogées ont déclaré avoir vu une augmentation des meurtres et des fusillades dans leurs quartiers ; 35 % ont signalé une baisse.

Barbara Landrum, 66 ans, a été choquée lorsqu’une jeune femme a été abattue à quelques pâtés de maisons de son domicile dans le quartier Warrendale de Detroit cette année. Le chef à la retraite ne se sent plus en sécurité en se promenant dans un parc voisin. « C’est arrivé au point où j’ai peur de faire ça », a-t-elle déclaré.

De 65 % à 23 %, les personnes interrogées ne soutiennent pas le slogan « defund the police ». Ils se divisent entre 49 % et 42 % en faveur de l’idée de couper certains fonds de la police et d’utiliser l’argent pour les services sociaux – par exemple, pour aider les sans-abri et les malades mentaux.

Pourquoi les habitants de Detroit pensent-ils que les crimes violents ont augmenté ?

Les raisons sont un mélange compliqué, disent-ils, y compris l’impact de la pandémie de COVID-19 et des blocages, la disponibilité des armes à feu et le manque d’emplois. Chacun de ces trois facteurs a été cité par 13 % des personnes interrogées.

Terrell Garner, 41 ans, un entrepreneur qui travaille dans la construction, blâme le stress du confinement pandémique qui a confiné de nombreuses personnes chez elles, parfois dans des situations difficiles. « Maintenant que le monde revient ouvert, les gens sortent et prennent cette frustration refoulée sur qui que ce soit », a-t-il déclaré.

Le chômage et la pauvreté jouent également un rôle, a déclaré Jerome Washington, 53 ans. « Il n’y a pas d’argent, et c’est là que votre crime entre en jeu », a-t-il déclaré. A Detroit, « tout le monde se bat ».

« C’est très dangereux maintenant en ville », a déclaré Melanie Taylor, 50 ans. « Je n’ai même pas d’essence en ville à cause de toutes les fusillades et de la rage au volant qui se passe sur les autoroutes. » Mère de deux fils, elle craint que les femmes et les enfants soient de plus en plus victimes de violences : « On dirait qu’il n’y a pas de code d’honneur. »