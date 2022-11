Les habitants de Delhi partagent des mèmes et des vidéos alors que le tremblement de terre au Népal fait trembler le nord de l’Inde

Un tremblement de terre a secoué le Népal dans les premières heures de mercredi, provoquant des secousses dans le nord de l’Inde. Dans le district de Doti au Népal, six personnes ont été retrouvées mortes après l’effondrement d’une maison, a rapporté ANI. Delhi a ressenti les chocs et les utilisateurs des médias sociaux ont partagé des vidéos de ventilateurs de plafond et de luminaires se balançant. La capitale nationale est déjà aux prises avec la pollution de l’air et le smog, et le tremblement de terre jeté dans le mélange a eu de nombreux mèmes de partage d’un «double coup dur». Beaucoup sont venus sur Twitter immédiatement après avoir ressenti les tremblements, vérifiant si d’autres personnes tweetaient à ce sujet.

Le Centre national indien de sismologie a signalé le tremblement de terre à une magnitude de 6,3. Heureusement, aucun dommage grave n’a été signalé et la probabilité de décès est faible selon l’USGS.

Tremblement de terre à Delhi .. upar ki étages mein rahne wale abandonne salut kar dete hai…#tremblement de terre pic.twitter.com/B601NuuQq8 – Gaurav Taneja (@flyingbeast320) 8 novembre 2022

Gros bris Tremblements de terre ressentis à East Up tout à l’heure#tremblement de terre pic.twitter.com/4kNok8JtBa — H Sultan (@h__sultan__) 8 novembre 2022

La pollution de l’air inquiète #Delhi les gens restent à la maison plutôt que d’errer à l’extérieur, #tremblement de terre être comme ~ pic.twitter.com/yuYKBH9DHL — Banajit Das/বনজিৎ দাস (@bana111das) 9 novembre 2022

La pollution, la dengue, la circulation et les tremblements de terre existent à Delhi, mais je m’appelle toujours “Proud Delhite”:#tremblement de terre #भूकंप pic.twitter.com/f1LwXOdY65 – Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) 8 novembre 2022

Les gens de Delhi-NCR se précipitant sur Twitter pour vérifier s’il y avait un #tremblement de terre il y a quelques minutes. pic.twitter.com/q6vNqQx6oj – Yash Sharma (@yashsharma_4) 8 novembre 2022

Les gens de Delhi se précipitent sur Twitter pour vérifier s’il y a eu un #tremblement de terre il y a quelques minutes:- pic.twitter.com/HxAvfBRTN7 — sarcastique (@nam_bholgyamein) 8 novembre 2022

L’épicentre du tremblement de terre se trouvait près de Dipayal au Népal, à 340 kilomètres (210 miles) à l’ouest de Katmandou, et a été enregistré à une profondeur de 15 kilomètres (neuf miles) par l’USGS. Il a frappé vers 02h00 (20h30 GMT). L’ouest du Népal avait également été secoué par un séisme de magnitude 4,8 à une profondeur de 10 kilomètres heures plus tôt, vers 21h00 (15h30 GMT).

