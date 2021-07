Les habitants de Cornouailles font exploser un parking «gratuit pour tous» dans un petit village et avertissent que quelqu’un pourrait mourir

Les habitants de CORNISH ont fait exploser le parking « gratuit pour tous » de leur petit village de Flushing, qui existe depuis des décennies.

Le village pittoresque, situé de l’autre côté de la rivière Penryn depuis Falmouth, a été envahi par des voitures dangereusement garées sur la seule route à l’entrée et à la sortie de la région.

Voitures garées sur la seule route entrant et sortant du petit village de Flushing Crédit : Neil Hope

Une camionnette est obligée de s’arrêter sur la route étroite Crédit : Neil Hope

Selon les habitants, le problème dure depuis « plus de 40 ans » Crédit : Neil Hope

John Symons, le président du conseil paroissial, a révélé que le problème durait « depuis plus de 40 ans ».

« Il n’y a qu’une seule route pour entrer et sortir d’ici car c’est une impasse et elle est très étroite, vous pouvez donc imaginer les problèmes », a-t-il déclaré.

« La police dit qu’elle ne peut rien faire et les agents de la circulation sont minces sur le terrain car ils ont une immense zone à couvrir.

« Pour le moment, c’est gratuit pour tous. »

M. Symons a poursuivi en disant qu’une ambulance ou un camion de pompiers se rendrait rarement au bout du village en raison du nombre de voitures garées sur la route principale étroite.

Flushing a également été limité par des restrictions en raison de son emplacement dans une zone de beauté naturelle exceptionnelle et à proximité d’une zone de conservation spéciale.

C’est de pire en pire chaque année. Sue Popplewell locale

Sue Popplewell, propriétaire du pub Seven Stars au cœur de Flushing, a déclaré: «Je ne vais pas mâcher mes mots – c’est un parking de cauchemar absolument sanglant ici.

« Il semble juste qu’il y ait tellement de visiteurs, probablement parce que c’est l’été du séjour, mais cela empire chaque année.

« C’est arrivé à un stade où tant de trafic essaie d’entrer et de sortir qu’il peut parfois être bloqué. Et puis les humeurs s’effilochent.

Le pêcheur Pete Laity, 58 ans, a déclaré : « La situation est ridicule.

« Il me faut plus de temps pour rentrer au village après le travail que pour me rendre sur certains des endroits où je pêche.

« Si vous obtenez un camion et un bus au mauvais endroit au mauvais moment, vous pouvez être bloqué pendant des siècles.

« Ce n’est qu’une question de temps avant que nous ayons un grave accident dans le village. C’est ce qu’il faudra pour faire quelque chose.

« TOUT PARKING EST GRATUIT »

Les choses ont atteint leur paroxysme plus tôt cette semaine lorsqu’une entreprise locale, Falmouth Holiday Homes et Flushing Holiday Cottages, a souligné que le parking gratuit du village était une attraction de vente.

Une déclaration sur son site Internet proclamait : « De nombreux villages de Cornouailles sont devenus surpeuplés de touristes.

«Mais Flushing est beaucoup plus calme, même pendant la haute saison, et il bénéficie toujours d’une communauté forte et dynamique.

“Contrairement à Mevagissey, Fowey, Padstow, St Ives et des villes similaires, le stationnement est généralement disponible et tous les parkings sont gratuits.”

Et certains habitants ont déclaré que les problèmes ont commencé lorsque de grandes entreprises ont dit aux excursionnistes dans des publicités que tout le stationnement était gratuit, même pendant les heures de pointe.

Maintenant, les touristes jettent leurs voitures sur le bord des routes avant de se diriger vers des destinations telles que Falmouth, où le stationnement est cher.

Hier, le message incriminé semble avoir été discrètement supprimé de la page en ligne de l’entreprise.

PLANIFIER EN PLACE

Une proposition a été faite au conseil par les habitants qui souffrent depuis longtemps, qui disent qu’un champ de moutons au sommet du village est à louer.

« Il pourrait fournir des espaces pour jusqu’à 100 voitures », a déclaré M. Symons.

« Ensuite, nous installerions un panneau Interdiction de circulation au-delà de ce point et ferions en sorte que les résidents du village se garent uniquement. »

Les travaux sur la dernière proposition ont commencé en septembre 2020 et après une série de réunions de résidents, une demande de permis de construire est sur le point d’être soumise.

M. Symonds a déclaré: « Rien n’est garanti cependant. Le conseil de Cornwall nous a déjà refusé la permission de faire des plans, mais c’est un dernier coup de dés.

Des dizaines de milliers de Britanniques se rendront sur la côte pour leurs vacances, car le système de feux de circulation du Royaume-Uni rebute ceux qui voyageraient habituellement à l’étranger.

Les chefs du tourisme du comté craignent d’être débordés pendant la pause alors que les familles se détournent des vacances traditionnelles au soleil.

Lundi, Malcolm Bell de Visit Cornwall a déclaré à Good Morning Britain que toute personne venant visiter devrait passer un test Covid.

Et il a prévenu que c’était dans « l’intérêt de tous », ajoutant : « Le virus est à Cornwall et dans le sud-ouest.

« Vous êtes peut-être en vacances et en pause, mais le virus ne l’est pas. »

Sue Popplewell, la propriétaire du pub Seven Stars au cœur de Flushing, a qualifié le problème de « cauchemar » Crédit : Neil Hope

Les habitants d’un village de Cornouailles sont devenus furieux après que des entreprises de vacances aient annoncé que la région était un « point chaud de stationnement gratuit » Crédit : Neil Hope

Flushing est situé de l’autre côté de la rivière Penryn depuis Falmouth Crédit : Neil Hope