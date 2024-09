Les habitants de Bristol en colère contre le centre de données

6 septembre — BRISTOL — Les habitants de Bristol se sont exprimés haut et fort contre l’éventuel projet de centre de données à CR 23.

Le centre de données serait situé sur la propriété qui est actuellement la ferme Wilhelm, sur le côté nord du CR 23, à 1 875 pieds au nord du CR 14 dans le canton de Washington.

Les responsables du projet du Province Group ont passé près de trois heures dans une salle comble du conseil municipal de Bristol jeudi pour défendre leur position auprès de dizaines de membres de la communauté qui ont fait part de leurs préoccupations.

Rebecca Yeater n’est que l’une des nombreuses personnes à avoir exprimé leurs inquiétudes quant au manque d’informations et d’accords formels dans la demande.

« Il est facile de dire, lors d’une réunion, que l’on va faire quelque chose et, dès que l’on obtient l’approbation, de dire : « Nous allons le faire maintenant, car cela est indiqué dans la manière dont l’ordonnance a été rédigée la nuit où elle a été adoptée », a-t-elle déclaré. « Je ne dis pas qu’ils feraient cela. Je dis qu’ils pourraient le faire. … Il y a beaucoup de choses en suspens. »

Le centre de données ne peut être construit sur la propriété que si elle est rezonée de A-1 agriculture à M-1 fabrication par le conseil municipal de Bristol. Bien que l’on sache que Province Group supervise le projet avec Gensler et Jones Petrie Rafinski comme cabinets d’architecture et d’ingénierie, on ne sait pas pour quelle entreprise le centre de données serait construit.

Lester Otto, un habitant de Bristol, a fait valoir que sans connaître le nom de l’entreprise qui espère être hébergée dans le centre de données, les responsables de la ville ont le droit de s’inquiéter.

« Comment peut-on prendre une décision éclairée sans savoir qui ou quoi va arriver en ville ? » a demandé Otto. Des dizaines d’habitants de Bristol et du comté ont exprimé des inquiétudes similaires, déclarant que le conseil d’administration n’avait pas reçu suffisamment d’informations sur le projet ou sur l’entreprise avant le vote.

Un campus de centre de données est une série de bâtiments constitués d’une ossature en béton ou en acier, dotés de systèmes de circulation d’air, de suppression d’incendie, de refroidissement, de climatisation, afin d’abriter l’infrastructure informatique (ordinateurs, processeurs et équipements) pour fournir des logiciels et des applications tels que le cloud, les médias sociaux, les services bancaires et de santé en ligne, les transactions par carte de crédit, etc.

« La société moderne fonctionne réellement grâce aux centres de données », a déclaré Tim Ramm, vice-président de Province Group.

Ramm a déclaré que le projet consiste à construire entre 800 000 et 1,2 million de pieds carrés sur plusieurs structures sur les anciennes terres agricoles, et que l’utilisation serait limitée à un centre de données uniquement. Le centre de données utiliserait l’infrastructure municipale d’eau et d’égouts de Bristol. L’installation serait située sur une propriété d’un peu moins de 250 acres et déjà annexée aux limites de la ville.

« De nombreuses juridictions estiment que ces centres de données constituent la meilleure utilisation immobilière qu’elles pourraient demander, car ils ont un impact très faible mais très important en termes d’aspect fiscal », a déclaré Ramm.

Ramm a également déclaré que le campus du centre de données créerait 125 à 150 emplois sur une période de cinq à sept ans et que l’investissement en capital pour le projet devrait être d’environ 1 milliard de dollars.

En août, le département de planification du comté d’Elkhart a voté à l’unanimité en faveur du rezonage des terres agricoles de A-1 à M-1 avec une utilisation limitée comme centre de données pour permettre au projet d’avancer.

Ramm a admis que lors de la réunion de planification, les principales préoccupations concernaient le problème du bruit des générateurs sur le campus. Ramm a également déclaré que le niveau sonore attendu au bord de la propriété, avec seulement des normes minimales, serait d’environ 75 décibels, soit similaire à celui d’un mixeur, d’une fraiseuse ou d’un aspirateur. Écouter des sons supérieurs à 85 décibels pendant des périodes prolongées peut entraîner une perte auditive permanente, et les générateurs fonctionneraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L’ordonnance actuelle de Bristol autorise 85 décibels.

Ramm a expliqué que le générateur de cette propriété serait logé dans une enceinte pour aider à l’atténuation du bruit, les silencieux auraient des échappements, et Ramm a également déclaré que la société serait disposée à inclure des tampons, des bermes et d’autres atténuations au bord de la propriété pour réduire davantage le bruit.

« Le choix de l’équipement est en soi une étape importante du processus », a-t-il déclaré. « Certains générateurs sont plus bruyants que d’autres. »

Lors de la réunion du conseil municipal de Bristol, les protestations du public ont poussé le conseil municipal à se poser ses propres questions. Brian Rogers, un habitant de Bristol, a posé des questions sur la consommation d’eau et d’électricité, se demandant si ces deux services disposaient d’infrastructures suffisantes pour répondre à la demande.

Le PDG de Province Group, Mark Kerslake, a expliqué que le centre de données serait refroidi par air et non par eau, ce qui réduirait considérablement la consommation d’eau.

« Les anciens générateurs de centres de données consommaient d’énormes quantités d’eau », a déclaré Kerslake. « Un centre de données d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celui d’il y a quelques années, car les systèmes de refroidissement ont évolué. Aujourd’hui, c’est très similaire à une utilisation de type industriel ou de fabrication, donc pour une installation de cette envergure, l’ordre de grandeur serait plutôt de l’ordre de 100 000 gallons par jour. »

Kerslake a déclaré que le déversement des eaux usées serait estimé à environ 70 000 gallons par jour en raison de l’évaporation et que l’entreprise pourrait facilement travailler dans les limites de la capacité de la ville. Il a également déclaré que le puits de la propriété serait bouché et resterait inutilisé.

Ken Jones de JPR a expliqué que la ville de Bristol travaille actuellement sur un projet majeur de modernisation de l’eau et des égouts qui permettrait de mieux accueillir toutes les nouvelles usines et les nouveaux développements de logements sur environ 30 ans, avec un réservoir de stockage surélevé d’un million de gallons, des champs de captage modernisés, des améliorations de la station de pompage, et plus encore.

« Le système d’eau n’a jamais été aussi performant qu’il le sera à la fin de l’année prochaine », a déclaré M. Jones. Il a ajouté que l’utilisation prévue du centre de données est inférieure à celle d’une usine de camping-cars. « Nous pouvons gérer cela toute la journée. »

Austin Mullins a récemment emménagé dans le quartier et a déclaré qu’il avait peur que la valeur de sa propriété diminue.

Lester Otto a déclaré qu’il vivait près d’une usine et que lorsque celle-ci a été installée, la valeur de sa propriété a diminué.

À l’origine, l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal de Bristol comportait une motion visant à renoncer à la deuxième lecture et à adopter le rezonage en première lecture. Mais à la fin de l’audience publique, les membres du conseil ont voté à l’unanimité pour accepter uniquement la première lecture et organiser une deuxième lecture lors de la réunion suivante.

Le président du conseil, Jeff Beachy, a déclaré aux membres du public que la réunion du 19 septembre permettrait également au public de formuler des commentaires sur la question.

