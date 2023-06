Les habitants de Batavia demandent instamment des mesures de sécurité sur la route 31 maintenant – Shaw Local

Les personnes qui préfèrent transformer l’avenue Batavia dans certaines parties de Batavia en une route à trois voies ont reçu de bonnes nouvelles mardi soir, car elles ont appris que l’IDOT avait accepté de commencer le processus plusieurs années plus tôt.

Mais entre-temps, les habitants ont exhorté le conseil municipal à faire des choses immédiatement pour ralentir la circulation sur la route nationale également appelée Route 31 – y compris en renforçant l’application des limites de vitesse par la police – pour rendre la traversée plus sûre pour les piétons et les cyclistes.

« Ne laissez pas la vie d’Emily aller en vain. Combien de vies doivent encore être perdues ou blessées avant que vous n’agissiez ? a déclaré Ken White, dont la belle-fille Emily White est décédée le 26 mai, plusieurs jours après avoir été frappée alors qu’elle traversait à vélo Batavia Avenue à Millview Drive.

Le Mill Creek Early Child Centre a érigé ce dinosaure, sur l’avenue Batavia en direction nord, avertissant les conducteurs qu’ils approchent d’un passage pour piétons sur l’avenue Union à Batavia. (Susan Sarkauskas)

L’administratrice de la ville, Laura Newman, a déclaré que lors d’une réunion mardi avec des responsables du ministère des Transports de l’Illinois et plusieurs législateurs d’État, on lui avait dit que l’IDOT laisserait la ville obtenir un permis maintenant pour re-rayer l’avenue Batavia de Fabyan Parkway à Wilson Street et Main Street. à Mooseheart Road, pour en faire une route à trois voies. Cependant, cela ne devrait pas se produire avant au moins avril 2024.

Newman a déclaré que l’IDOT avait également accepté d’étudier les limites de vitesse sur la route à partir de juillet.

La ville a demandé à IDOT un régime routier – le concept à trois voies – il y a plusieurs années. Il est dans une étude d’ingénierie de phase I pour la demande. IDOT n’a pas approuvé de le faire dans la section du centre-ville, car il craint que la réduction de la route dans cette section ne provoque des goulots d’étranglement.

Toute modification de la Route 31 doit être approuvée par IDOT.

« Nous avons terminé l’étude de faisabilité, qui a identifié les alternatives pour le régime routier à travers le corridor », a déclaré Matt Baldwin, consultant chez TranSystems. «Nous avons examiné une section à trois voies dans tout le corridor, puis nous avons examiné une section modifiée.

« Nous avons eu la réunion de lancement officielle avec IDOT le 2 mai, depuis lors, nous avons avancé et mis à jour l’analyse du trafic qui a été réalisée lors de l’étude de faisabilité avec des informations supplémentaires », a-t-il déclaré.

Baldwin a déclaré que l’entreprise présentera des concepts pour le régime routier lors d’une réunion d’information publique qui se tiendra plus tard cet été.

Environ 80 personnes ont assisté à la discussion lors d’une réunion du conseil mardi. Il a été prévu après que des véhicules ont heurté des cyclistes dans deux accidents en mai, dont celui impliquant Emily White. Un adolescent, touché dans l’autre passage à niveau d’Union Avenue, reste hospitalisé.

Parmi les idées figurait l’embauche d’un brigadier scolaire à Union pendant les heures d’ouverture de la plage voisine de Harold Hall Quarry cet été. Newman a déclaré que cela coûterait environ 13 000 $. Les échevins ont accepté d’y réfléchir.

La résidente Kim Hardin, une amie de White, y garde volontairement des enfants depuis les accidents. Elle a également organisé un rassemblement dimanche dernier à Millview, exhortant les automobilistes à ralentir et la ville à agir.

« Nous savons tous que ce tronçon de route est dangereux », a déclaré Hardin. « Je peux dire, d’être là quelques fois, qu’un passage pour piétons éclairé ne fonctionne pas du tout sur une autoroute à quatre voies. »

« En tant que conseil municipal, vous devez réagir à cela et le faire », a déclaré le maire de Batavia, Jeffery Schielke. « Je ne veux pas que cela devienne une chose d’une nuit où tout le monde est venu et a dit ce qu’il avait à dire et rien n’est fait à ce sujet. »

Certains habitants ont exhorté la ville à retirer une balise clignotante à Union. La balise, que les piétons activent, fait clignoter des feux jaunes qui avertissent les conducteurs que les piétons vont traverser. Mais plusieurs personnes ont dit que cela rend les choses plus dangereuses en créant des angles morts pour les conducteurs, car un conducteur dans une voie peut s’arrêter et les conducteurs dans les autres voies ne le font pas.

Newman a déclaré que la ville intensifie l’éducation sur la traversée de la route en toute sécurité, ainsi que sa campagne exhortant les conducteurs à ralentir.

Le correspondant de Shaw Local, Jonah Nink, a contribué à cet article.

https://www.dailyherald.com/news/20230614/dont-let-emilys-life-go-in-vain-batavia-residents-urge-route-31-safety-measures-now