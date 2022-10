Les habitants d’Agra “renomment” les colonies pour protester contre les mauvaises routes

Les habitants d’Agra ont trouvé un moyen innovant d’enregistrer leur protestation contre divers problèmes tels que les mauvaises routes et l’engorgement. Plusieurs districts de l’Uttar Pradesh ont été aux prises avec des problèmes d’engorgement après de fortes pluies. Les habitants frustrés ont mis en place des pancartes « renommant » leurs colonies : Narak Puri, Keechad Nagar, Ghinona Nagar, Badboo Vihar, Nala Sarovar et autres. Un local a déclaré à l’ANI qu’il s’était plaint mais qu’il n’avait pas encore reçu d’aide de l’administration du district.

« Nous n’avons reçu aucune aide de l’administration du district. On s’est plaint partout y compris des députés, des députés, des ministères concernés, mais en vain. Les politiciens ne viennent ici que pour voter et disparaissent ensuite », a-t-il déclaré, cité par l’ANI. Les photos partagées par l’agence de presse reflètent les noms donnés par les habitants. Il y a des dépotoirs débordants et des routes gorgées d’eau.

Dimanche, le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte orange pour plusieurs zones de l’ouest de l’Uttar Pradesh et a également demandé aux autorités d’être vigilantes aujourd’hui. Dans les districts de Gautam Buddh Nagar, Ghaziabad, Lucknow, Aligarh, Agra, Etah, Mainpuri, Firozabad et Kanpur, toutes les écoles sont fermées aujourd’hui, a rapporté Firstpost.

Plus tôt cette année, les habitants de Bengaluru avaient enregistré une manifestation similaire. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait des habitants de Kanakapura Road, Bengaluru, qui recouraient à une méthode unique pour protester contre les nids-de-poule dans les routes du quartier. “Les habitants d’Anjanapura à #Bengaluru ont mené une manifestation innovante en invitant Lord Yama à mettre en lumière le problème des #nids de poule dans leur localité.

La manifestation visait à souligner le mauvais tronçon de route et à quel point il est pénible pour les navetteurs au quotidien #Karnataka », lit-on dans la légende de la vidéo. Dans le clip viral, une personne déguisée en “Yama Dharmaraja”, qui est essentiellement le dieu de la mort dans la mythologie hindoue, a été vue pointant vers les nids-de-poule qui conduisent à de mauvaises conditions routières.

