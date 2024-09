Les habitants commémorent la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer – StrathmoreNow.com

Le samedi 21 septembre marque la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, avec un groupe basé à Calgary commémorant l’événement en sensibilisant à la maladie.

La maladie d’Alzheimer est le type de démence le plus courant et, selon Alzheimer Calgary, elle touche plus de 600 000 Canadiens.

« Nous avons une population vieillissante, et le facteur numéro un du développement de la démence est l’âge », a déclaré Megan Williams, spécialiste en communication chez Alzheimer Calgary. « Pour lutter contre la stigmatisation, il faut comprendre que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence sont toujours les leurs. »

Williams dit qu’il y a aussi ressources pour les personnes vivant à Strathmore, y compris un manuel de ressources, un programme de jour pour adultes et un accès aux soins à domicile pour les personnes atteintes de démence.

À l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le groupe organisera un événement de sensibilisation à la démence qui se déroulera à l’hôtel Delta de Calgary. Le Dr Dallas Seitz y présentera des moyens de s’engager et de bien vivre après un diagnostic de démence.

Ensuite, une marche et une course auront lieu le 13 octobre au Prince’s Island Park. Selon Williams, il s’agit de leur plus grand événement de l’année.

« Nous avons accueilli environ 1 500 personnes l’année dernière », a déclaré Williams. « Nous encourageons les gens à venir. C’est un événement très familial. »

La Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer coïncide également avec la Journée internationale de la paix. Ceux qui souhaitent participer à la marche et à la course, ou qui veulent en savoir plus sur Alzheimer Calgary, peuvent le faire sur le site Web de l’organisation.