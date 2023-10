Les habitants célèbrent le 600ème jour de l’invasion russe de l’Ukraine | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — Au 600e jour depuis l’invasion russe de l’Ukraine, les habitants du pays du cuivre ont célébré la résilience des Ukrainiens et pleuré leurs pertes lors de deux événements lundi.

Avec des drapeaux ukrainiens et des banderoles avec des dessins d’enfants ukrainiens derrière eux, les gens ont observé une minute de silence sur la jetée du centre-ville de Houghton à midi pour commémorer le 600e jour de l’événement des 600 jours de résilience.

Cela devait être suivi par la veillée aux chandelles des 600 jours de perte et d’espoir sur le pont levant du lac Portage à 19h30.

Nadija Packauskas, co-fondatrice de Yoopers pour l’Ukraine, a déclaré que les gens continuent de travailler sans relâche pour aider l’Ukraine.

« J’ai pensé qu’il était très, très important pour nous de nous lever pour montrer aux Ukrainiens que nous nous souvenons que nous reconnaissons chaque jour, que nous reconnaissons le fait qu’ils sont toujours debout », a-t-il ajouté. dit-elle. « Et j’ai choisi d’en faire 600 jours de résilience plutôt que 600 jours de souffrance, car c’est vraiment de la résilience. Parce que beaucoup d’entre nous pensaient que l’Ukraine serait déjà tombée, mais avec le soutien – et le soutien continu, si Dieu le veut – de pays du monde entier, l’Ukraine s’est dressée contre la Russie.

Le groupe de midi a observé 10 minutes de silence. À la fin, ils ont emporté chez eux un ange en papier portant le nom d’un enfant ukrainien tué lors de l’invasion, ainsi que l’heure et le lieu de sa mort.

« Je pensais que ce serait le moment où nous pourrions ramener le nom d’un enfant à la maison, prier pour cette famille et le mettre sur votre mur, sur votre réfrigérateur juste pour nous rappeler qu’il n’est pas oublié », » dit Packauskas.

Le soutien général à l’Ukrainien n’a fait que se renforcer au sein de la communauté, a déclaré Packauskas. Mais la conscience des progrès quotidiens de la guerre a diminué, a-t-elle déclaré.

« J’ai des partisans ici en Amérique qui sont de grands partisans de l’Ukraine, qui ont dit : « Oh mon Dieu, c’est 600 jours ? Ou de la part de certains étudiants plus jeunes : « Cette guerre continue-t-elle ? Je pensais que c’était fini. C’est assez stupéfiant d’entendre que les gens se sont vraiment dit : « Oh, l’Ukraine existe toujours ? Mais oui, cela arrive.

Yoopers pour l’Ukraine travaille avec Ukraine Trust Chain pour collecter des fonds pour l’approvisionnement avant l’hiver, après une année marquée par des inondations et de violents bombardements. 1 $ peut financer cinq bougies, a-t-elle déclaré.

Les dons peuvent également permettre de financer des sacs de couchage chauds, des bottes et des gants pour les soldats, a expliqué Packauskas.

Packauskas a remercié le représentant américain Jack Bergman et les sénateurs américains Gary Peters et Debbie Stabenow pour leur soutien continu à l’aide à l’Ukraine.

À la fin de la cérémonie de midi, les personnes présentes ont marché jusqu’au bord de la jetée, où elles ont déposé des pétales de roses dans le canal du Portage en hommage aux Ukrainiens disparus.

Laura Smythe, résidente de Keweenaw, a déclaré que les événements ont contribué à rappeler aux gens l’Ukraine et l’importance de ce qui s’y passe.

« Il est facile d’oublier ce qui se passe quand ce n’est pas juste devant vous. » dit-elle. « Nous avons de la chance que les bombes ne tombent pas sur nos maisons ou sur les lits de nos enfants, et nous devons être conscients de l’ampleur des conflits dans le monde – dans toutes sortes d’endroits, mais dans ce cas-ci, en Ukraine, et nous ne pouvons pas nous en protéger entièrement. Nous devons montrer notre soutien de toutes les manières possibles. C’est une manière plutôt maigre de montrer mon soutien, mais c’est ce que je pourrais faire aujourd’hui.

Packauskas a déclaré que le soutien à l’Ukraine était important. Les fonds collectés localement retournent en Ukraine ; il en va de même pour les photos des marches et des événements de Houghton, a-t-elle déclaré.

Elle a invité les gens à venir aux marches hebdomadaires sur le pont levant du lac Portage, qui se poursuivent mercredi à 17 heures depuis le début de l’invasion.

« Cela signifie beaucoup non seulement pour les Ukrainiens en Ukraine, mais aussi pour les Ukrainiens ici dans la communauté, qui voient ce soutien et se sentent encouragés. » dit-elle. «Mon cœur va toujours, en particulier à nos étudiants de Tech, qui ont été loin de leur famille et qui sont devenus des ambassadeurs dans leur pays… Quand ils voient d’autres les soutenir, j’ai un peu l’impression que c’est juste un petit baiser de Dieu. »







