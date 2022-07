Les habitants campent dans la crainte de nouveaux tremblements de terre dans le nord des Philippines

Après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,1 a secoué les Philippines, les habitants, craignant pour leur vie, ont choisi de dormir à l’extérieur.

Le tremblement de terre a tué quatre personnes et en a blessé plus de 130.

Les sismologues ont depuis enregistré près de 800 répliques.

Des habitants craintifs de la province philippine d’Abra ont passé la nuit à dormir dehors après qu’un puissant tremblement de terre a frappé l’île septentrionale de Luzon, tuant quatre personnes et en blessant plus de 130.

Certaines personnes de la région ont déclaré jeudi qu’elles avaient eu trop peur de rentrer chez elles, campant plutôt avec leurs familles sur les trottoirs et dans les parcs pour assurer leur sécurité.

Le séisme de magnitude 7,1 a secoué l’île de Luzon, dans le nord des Philippines, mercredi matin, endommageant des maisons et des bâtiments, y compris des structures patrimoniales et des églises centenaires. Les sismologues ont depuis enregistré près de 800 répliques.

Erlinda Bisares, une habitante de la ville de Bangued à Abra, située à seulement 11 km (6,8 miles) de l’épicentre, a déclaré qu’elle et sa famille ne voulaient pas risquer de rentrer chez elles.

“Nous avions tellement peur”, a déclaré Bisares à CNN Philippines, rappelant comment le tremblement de terre avait secoué sa maison et ses meubles. “Nous n’avons pas fait attention à nos affaires, nous nous sommes juste précipités dehors. La vie est plus importante.”

Mark Timbal, porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes, a déclaré aux journalistes que le nombre de morts du tremblement de terre avait été révisé à la baisse à quatre contre cinq, mais que le nombre de blessés était passé à plus de 130.

Les Philippines sont sujettes aux catastrophes naturelles et sont situées sur la «ceinture de feu» du Pacifique sismiquement active, une bande de volcans et de lignes de faille qui entourent le bord de l’océan Pacifique. Les tremblements de terre sont fréquents et il y a en moyenne 20 typhons chaque année, certains déclenchant des glissements de terrain meurtriers.

Le secrétaire aux Travaux publics, Manuel Bonoan, a déclaré que les opérations de nettoyage de la radio DZBB étaient en cours et que son agence avait commencé à enlever les débris des routes principales d’Abra et d’autres districts touchés par les glissements de terrain provoqués par le séisme.

Ricardo Jalad, administrateur du Bureau de la défense civile, a déclaré à la station de radio DZRH que certaines parties d’Abra étaient toujours sans électricité ni eau et connaissaient des pannes de communication.

Le ministère du Budget a déclaré que les autorités étaient prêtes à débloquer des fonds pour les secours en cas de catastrophe.