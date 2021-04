La star allemande Sarah Voss, 21 ans, a opté pour le choix vestimentaire mercredi lors des qualifications à Bâle, en Suisse, et a été suivie par deux coéquipières vendredi lors de la finale féminine du concours multiple.

Expliquant l’étape, dit Voss « nous espérons que les gymnastes mal à l’aise dans les tenues habituelles se sentiront encouragés à suivre notre exemple, » tandis que la Fédération allemande de gymnastique (DTB) a déclaré que l’équipe de Voss prenait à nouveau position «Sexualisation en gymnastique.»

« Dans le sport de la gymnastique, cela devient de plus en plus difficile à mesure que vous sortez du corps de votre enfant, » Voss ajouté au diffuseur ZDF.

«En tant que petite fille, je ne voyais pas les tenues de gym serrées comme un si gros problème. Mais lorsque la puberté a commencé, lorsque mes règles sont arrivées, j’ai commencé à me sentir de plus en plus mal à l’aise.

L’échange de vêtements était tout à fait légal, et ailleurs, il a été souligné que les juges déduisaient parfois même des points lorsque les concurrents étaient obligés d’ajuster des justaucorps plus courts pendant leurs routines.

Répondant en ligne, beaucoup ont félicité Voss pour l’initiative.

« Ça a l’air génial, » a lu une réponse, tandis qu’un autre a félicité Voss pour «Sa décision audacieuse de défier les conventions.»

«Je ne suis en aucun cas la personne la plus politiquement correcte ou la plus prude, mais à notre époque, avoir des adolescentes faire des routines dans des tenues serrées et scintillantes semble … ouais,» a ajouté une personne.

«Merci mon Dieu, maintenant je n’ai plus envie de me fâcher de le regarder. Cela m’a toujours dérangé et j’ai pensé que c’était un code vestimentaire obligatoire dans un sport étrange. Sodez ça, laissez-les s’habiller comme des super héros, ça a l’air beaucoup plus cool et moins effrayant. « dit un autre.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «À peu près temps! Pour la même raison que les singlets de lutte devaient être mis à jour. Les étudiants athlètes ne devraient pas avoir à penser à ce qui pourrait apparaître dans leur uniforme. J’ai fait de la gymnastique et oui, j’y ai pensé tout le temps.

Certains, cependant, ont noté les fluctuations du féminisme à travers le temps et la géographie – alors qu’il y avait même des appels pour que le volleyball de plage soit le prochain sport à cibler les tenues maigres pour les compétitrices.

«Maintenant, les équipes féminines de volleyball doivent se pencher sur leur tenue vestimentaire. Les shorts courts moulants bout à bout n’ont pas leur place dans l’athlétisme féminin / féminin. Des combinaisons intégrales élégantes – pourquoi ne pas simplement dire que vous pouvez être modeste tant que vous êtes toujours sexualisée? » a déclaré un utilisateur de Twitter.

«Cela se fait attendre depuis longtemps. Merci, Sarah, d’avoir concentré l’attention sur la performance, pas sur le corps. J’adorerais voir des joueuses de volleyball faire de même en arrêtant également d’utiliser les shorts vball super courts. » dit un autre.

D’autres ont dit qu’il devrait en fin de compte être une question de choix.

«Portez un justaucorps si vous voulez ou une combinaison intégrale si vous voulez. Il ne devrait y avoir aucune déduction de points ni aucun résultat négatif à cela, « est venu une réponse.

«La combinaison intégrale est incroyable, mais certains préféreront peut-être le justaucorps. Dans tous les cas, il devrait y avoir une totale liberté de choix. »

Commentant sa page Instagram, Voss a écrit: «Malheureusement, mon bar ne s’est pas déroulé comme je l’avais espéré, mais je suis toujours heureux d’avoir la chance de participer à ces grands championnats d’Europe ici! C’est très amusant d’être à nouveau sur le podium et de ressentir l’adrénaline!

« De plus, je suis extrêmement fier d’avoir été le premier à présenter ce projet de cœur à notre équipe! Je me sens bien et toujours élégant, pourquoi pas? »

Voss a terminé à la 94e place du classement général de la qualification, la sensation russe de 15 ans Victoria Listunova remportant le titre du concours général devant sa coéquipière Angelina Melnikova en deuxième. La Britannique Jessica Gadirova a terminé troisième.