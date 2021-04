LE 5 AVRIL, Boris Johnson a donné le feu vert pour la deuxième phase de la feuille de route de verrouillage qui prévoit la réouverture des gymnases en Angleterre à partir du 12 avril.

Mais quelles sont les restrictions en place pour les gymnases? Voici tout ce que vous devez savoir …

Les amateurs de fitness n'ont pas perdu de temps pour retourner à la salle de sport en tant que visiteurs tôt le matin à la salle de sport Powerhouse à South Shields, dans le sud de Tyneside, le 12 avril.

Quand les gymnases rouvrent-ils au Royaume-Uni?

Dans le cadre de son annonce, le Premier ministre a déclaré que les gymnases seraient autorisés à rouvrir à partir du 12 avril, aux côtés des magasins non essentiels, des pubs, des restaurants, des attractions de plein air et des locaux de soins personnels tels que les salons et les barbiers.

C’est de la musique aux oreilles des fanatiques de fitness et des propriétaires de gymnases après que les locaux ont été forcés de fermer pendant les trois fermetures nationales du pays.

Les cours d’exercice en groupe ne recommenceront qu’à la mi-mai, lorsque les restrictions commenceront à être levées pour les rassemblements en salle.

Avant que les gymnases ne soient autorisés à ouvrir à nouveau leurs portes, les sports de plein air – comme le tennis et le golf – pouvaient revenir à partir du 29 mars.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que le gouvernement avait donné la priorité aux sports de plein air car ils étaient jugés « plus sûrs » en termes de propagation du coronavirus.

Les gens peuvent faire de l'exercice à la maison ou à l'extérieur mais pas dans un gymnase, dit le gouvernement, après avoir décrété son troisième verrouillage Covid

Quelles seront les restrictions en place pour les gymnases?

La santé et le bien-être des membres et des membres de l’équipe «est notre priorité numéro un», déclare David Lloyd.

Alors qu’elle opérait avant le dernier verrouillage, la société de sports, de santé et de loisirs a déclaré qu’elle suivait les directives de sécurité contre les coronavirus de l’association industrielle UK Active.

David Lloyd a publié les restrictions Covid suivantes:

Capacité réduite dans les gymnases, tout en augmentant l’espace entre les équipements à 2 m, ainsi qu’en ajoutant un système à sens unique.

Fourni un espace de gym supplémentaire, avec des zones d’entraînement individuelles de 3 mx 3 m.

Réservations limitées pour les cours de groupe afin de respecter les directives de distanciation sociale.

Réduction du nombre de nageurs dans les piscines – où les gens nagent à des intervalles de 5 m.

Moins de membres sont autorisés dans certaines zones à la fois pour que chacun puisse pratiquer la distanciation sociale.

Des écrans en plastique ont été introduits dans les bureaux d’accueil pour protéger les membres et le personnel.

La signalisation et les marquages ​​clairs au sol aident les membres à rester à une distance sécuritaire les uns des autres, avec du personnel disponible pour fournir un soutien.

Les participants ne peuvent se mêler à personne en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle jusqu’au 17 mai au moins.

UK Active conseille également:

Procédures de nettoyage et de désinfection rigoureuses pour minimiser le risque de transmission par contact.

Lingettes / désinfectants pour les mains proposés à la réception.

Les clients doivent arriver prêts à nager ou à faire de la gym pour éviter d’utiliser les douches.

Les utilisateurs ne doivent pas travailler en face à face.

Systèmes de flux unidirectionnels pour réduire le rassemblement de personnes dans toutes les zones de l’installation.

Dois-je porter un masque dans la salle de sport?

Les adeptes de la salle de sport doivent porter un masque facial lorsqu’ils entrent dans la salle de sport, dans les parties communes et les vestiaires, et lorsqu’ils se déplacent dans la salle de sport.

Cela peut être supprimé pendant l’exercice.

«Aucune raison ne me vient à l’esprit que nous devrions recommander des masques à utiliser pendant l’exercice. On s’attendrait à ce que les gens soient socialement distancés pendant l’exercice », a déclaré au Telegraph le Dr Ben Killingley, consultant en médecine aiguë et maladies infectieuses à l’University College London Hospital.

Les masques doivent être portés à l'intérieur des gymnases – une fois qu'ils rouvrent après le troisième verrouillage du coronavirus

Combien de temps pourrai-je rester au gymnase?

Avant le troisième verrouillage, Gymgroup a recommandé aux membres de vérifier à quel point leur salle de gym était occupée via son site Web.

«Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre expérience, nous vous recommandons de vous rendre à la salle de sport à une heure moins chargée afin de ne pas avoir à faire la queue aussi longtemps», ajoute le groupe.

Pour maintenir le nombre de personnes exerçant à un nombre sûr et permettre la distanciation sociale, des modifications ont été apportées aux mesures d’entrée.

« Dès que quelqu’un part, vous serez autorisé à entrer », a-t-il ajouté.

PureGym a une application qui aide les gens à planifier leur visite en vérifiant le nombre de ceux qui font de l’exercice dans la salle de sport, pour éviter les heures de pointe et les files d’attente.

L’entreprise contrôle également les numéros dans ses gymnases pour s’assurer qu’ils ne sont jamais trop occupés.

Puis-je m’entraîner avec d’autres personnes dans le gymnase?

Afin que la réouverture se déroule sans heurts, de nombreuses pratiques liées aux covid resteront courantes pour les amateurs de gym.

Jusqu’au 17 mai au moins, vous ne pouvez pas vous mélanger avec des personnes extérieures à votre foyer dans des lieux intérieurs – tels que des gymnases – et la distance sociale doit être respectée.

Le Gymgroup dit que les membres sont interdits de s’entraîner les uns avec les autres, «même si vous êtes du même foyer ou de la même bulle.

«Il s’agit de s’assurer qu’il y a encore beaucoup d’accès autour du gymnase et d’éviter que les membres ne s’approchent trop les uns des autres.

«La seule exception à cette règle concerne le repérage en raison de problèmes de santé et de sécurité.

« Dans ces circonstances, l’observateur doit porter un masque facial. Si vous n’avez pas de masque facial, vous ne devriez pas être en train de repérer. »

Est-ce que je pourrai avoir des séances d’entraînement personnelles?

Les entraîneurs personnels et les instructeurs de fitness à travers le Royaume-Uni ne sont actuellement pas légalement autorisés à former des clients dans un environnement intérieur pendant que le pays est verrouillé.

De nombreux instructeurs de fitness ont cependant fait sortir leur entreprise, en ligne et virtuelle, en développant des programmes de formation basés sur des applications.

Le nombre de personnes dans le gymnase sera-t-il limité?

Les gymnases devront limiter le nombre de ceux qui exercent pour adhérer aux restrictions de distance sociale de Covid et assurer la sécurité des membres.

Lorsque les mesures de verrouillage ont été assouplies en 2020, le gouvernement a conseillé de limiter le nombre de personnes utilisant l’installation à un moment donné, par exemple en utilisant un système de réservation chronométré.

Dois-je réserver pour entrer dans la salle de sport?

Les gymnases conseilleront aux gens de réserver des séances avant leur visite, afin que les locaux ne soient pas trop occupés, tout en réduisant les files d’attente.

Contactez votre établissement local pour en savoir plus.

Des vestiaires seront-ils disponibles?

Il sera recommandé aux gymnastes d’arriver en tenue d’entraînement pour éviter d’utiliser les vestiaires et les douches dans la mesure du possible.

Le nombre de personnes utilisant ces installations à la fois sera limité, il est donc conseillé de se présenter préparé – et d’apporter votre propre serviette, tapis de yoga ou tout autre équipement personnel que vous jugerez nécessaire.

Dans ses conseils entre les fermetures en 2020, le gouvernement a déclaré que « les clients et le personnel devraient être encouragés à prendre une douche et à se changer à la maison chaque fois que possible, même si des vestiaires seront disponibles ».