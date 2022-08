Les gymnases de Duncan Bannatyne exhortent les clients à ne pas se sécher les poils pubiens

Des SIGNES ont augmenté dans un certain nombre de gymnases Duncan Bannatyne exhortant les clients à ne pas se sécher les poils pubiens.

Les avertissements dans les vestiaires pour hommes indiquent : « Avis aux membres/invités ! Veuillez noter que les sèche-cheveux sont réservés à la tête et aux cheveux et ne doivent être utilisés sur aucune autre partie du corps. Merci de votre collaboration.”

Des panneaux ont été installés dans un certain nombre de gymnases Duncan Bannatyne exhortant les clients à ne pas se sécher les poils pubiens. Crédit : Getty

Ils ont été installés à la suite de rapports d’amateurs de gym utilisant les séchoirs sur leurs wurlys bouclés

Ils ont été installés à la suite de rapports bizarres d’amateurs de gym utilisant les séchoirs sur leurs wurlys bouclés.

Un utilisateur de Twitter a demandé: “Que s’est-il passé ici alors, Duncan?”

L’ancienne star de Dragons’ Den, 73 ans, a répondu qu’il n’en avait “aucune idée” et a demandé de quel gymnase il s’agissait.

Un autre homme a tweeté qu’il avait vu le panneau dans un gymnase à Stratford, Warks.

Duncan a ensuite plaisanté en disant qu’il essayait d’aller au « fond » mais que les informations étaient « floues ».

Bannatyne Health Club and Spa compte plus de 70 salles de sport à travers le Royaume-Uni depuis sa création en 1997 et compte plus de 200 000 membres.

Il est classé quatre étoiles et les prix commencent à partir de 29,99 £ par mois.

En 2013, Duncan a critiqué les clients de sa propre salle de sport, affirmant qu’il n’aimait pas le genre de personnes qui les utilisaient après avoir baissé les prix des abonnements.

S’exprimant à l’époque, il a déclaré: “Une fois que vous abaissez vos seuils, vous commencez à attirer davantage de types de clients qui créent des problèmes et prennent du temps pour le personnel.”

On ne sait pas combien de gymnases ont mis l’inscription.