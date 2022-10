Les Gujaratis jouent à Dandiya dans la piscine pour Navratri 2022, laissent les internautes amusés

Le festival de Navratri est généralement célébré en grande pompe dans tout le nord et le centre de l’Inde. Alors que Garba (une forme de danse qui serait originaire du Gujarat) est à peu près l’essence même du festival de dix jours de Navaratri, les Indiens sont tombés sur plusieurs façons innovantes de célébrer les festivités. L’agence de presse ANI a récemment rapporté une vidéo dans laquelle on pouvait voir des gens jouer au dandiya avec ferveur, bien que dans une piscine. Cette forme intéressante de célébration est largement différente des manières traditionnelles dans lesquelles les gens s’habillent de leurs plus beaux atours et se rassemblent en grand nombre pour danser à leur guise dans les champs ou terrains communaux.

Regardez la vidéo ici.

#REGARDEZ | Gujarat : Les gens célèbrent le festival de Navaratri en jouant Dandiya dans une piscine à Surat pic.twitter.com/FvmZQTuzit — ANI (@ANI) 2 octobre 2022

Alors que « Dandiya Raas » consiste à danser avec des bâtons de dandiya au rythme de la musique, Garba est une danse traditionnelle dans laquelle les participants frappent dans leurs mains et dansent en cercle tout en effectuant des mouvements rythmiques.

La vidéo du groupe de personnes exécutant dandiya dans la piscine a été partagée le dimanche 2 octobre et a suscité des réactions parmi plusieurs utilisateurs de Twitter. Un utilisateur a dit : « oui dandiya le kar piscine kaun jata hai ? », ce qui se traduit approximativement par « qui va à la piscine avec des bâtons de dandiya ? ». Un autre utilisateur a dit “Beurk ! Cette piscine sera sale parce qu’ils ne portent pas de tenue de bain appropriée.

Le festival de Navratri est généralement célébré à des dates différentes chaque année, mais en grande partie pendant les mois d’octobre à novembre. Cette année, le festival est célébré du 26 septembre au 5 octobre. La mythologie suggère que Navratri est célébrée pour annoncer la victoire de la déesse Durga du bien sur le mal. Plus précisément, la défaite de Mahishasura, ou le dieu buffle par la déesse Durga. Le festival est largement célébré dans le nord de l’Inde et le Bengale occidental avec des festivités généralisées.

Le 10ème jour de Sharad Navratri est célébré comme Dussehra ou Vijaya Dashami. Alors que le nord de l’Inde le célèbre via un grand rassemblement ou une procession pour assister à la combustion d’une effigie de Ravana (un Ashura), les habitants du Bengale occidental le célèbrent en disant au revoir à la déesse Durga.

