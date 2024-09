Les guitaristes emblématiques qui ont failli rejoindre les Rolling Stones

(Crédits : Far Out / Raph Pour-Hashemi)

« C’était une petite salle de bal à Twickenham, et il y avait 12 personnes là-bas », a déclaré Rod Stewart, se rappelant la première fois qu’il a vu les Rolling Stones jouer. « La petite amie de Mick s’appelait Chrissie Shrimpton, qui était la sœur du grand mannequin Jean Shrimpton. Ma petite amie et sa petite amie étaient amies, et elle a dit : « Viens voir mon petit ami, il est aussi chanteur »… Il n’y avait littéralement personne là-bas ; ils étaient tous assis sur des tabourets en train de jouer. »

C’est amusant d’entendre des histoires sur les Rolling Stones avant leur célébrité, sachant à quel point ils allaient devenir célèbres. Incontestablement l’un des groupes les plus en vue du Royaume-Uni, les Rolling Stones ont complètement conquis le monde, proposant une version plus rythmée et flamboyante du blues pour offrir au public quelque chose d’excitant et de nouveau.

Le groupe a commencé grâce à Muddy Waters. Peu importe qui est le membre le plus important du groupe ou quelles ont été ses influences, sans Muddy Waters, les Rolling Stones n’existeraient tout simplement pas. Lorsque Waters est arrivé au Royaume-Uni en 1958, il a apporté avec lui un nouveau style de jeu du blues, et de nombreux spectateurs ont quitté ses concerts inspirés.

Deux personnes qui ont quitté le show ont été inspirées : Alexis Korner et Cyril Davis, qui ont ensuite formé le premier groupe de blues britannique. Parmi les autres membres de ce groupe figuraient Mick Jagger, Charlie Watts et Jack Bruce. Le groupe n’a pas duré longtemps et les membres ont suivi des chemins différents. Alors que Jack Bruce a aidé à fonder le groupe Cream, Mick Jagger et Charlie Watts ont commencé à former ce qui allait devenir les Rolling Stones.

En raison de l’influence considérable de Muddy Waters sur le groupe, les Rolling Stones devaient forcément compter sur un excellent guitariste. Ils ont trouvé ce talent en Keith Richards, à l’origine de certains des riffs et solos de guitare les plus emblématiques et les plus excitants du siècle dernier. Le groupe comptait également Brian Jones, qui a quitté le groupe à la fin des années 60.

Lorsque Jones est parti, il y avait un certain nombre de guitaristes potentiels qui auraient pu rejoindre le groupe. Certains d’entre eux étaient déjà légendaires et auraient constitué d’excellents ajouts au groupe.

Par exemple, Eric Clapton a failli remplacer Jones. Après mûre réflexion et sachant qu’il avait déjà joué dans plusieurs groupes qui s’étaient séparés, Clapton a choisi de refuser l’opportunité. « Les avantages et les inconvénients d’être dans un groupe comme celui-là étaient extrêmement extrêmes », a-t-il déclaré.

Parmi les autres guitaristes qui ont failli rejoindre les Rolling Stones, on trouve Ry Cooder, Jeff Beck, Shuggie Otis, Rory Gallagher et d’autres. Quoi qu’il en soit, le groupe n’a pas manqué de suggestions ; cependant, ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient en la personne de Mick Taylor, qui a fini par rejoindre le groupe en 1969 et s’est révélé être un atout précieux pour les Rolling Stones.

