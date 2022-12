Les guides révèlent de nouveaux noms potentiels pour les brownies alors que le groupe cherche à être plus inclusif

Les Guides du Canada ont dévoilé les deux prétendantes à la recherche d’un nouveau nom pour les Brownies : Embers ou Comets.

Le mois dernier, l’organisation a annoncé qu’elle allait renommer le groupe pour les filles âgées de sept et huit ans dans un effort pour être plus inclusif. Dans un communiqué de presse, l’organisation a déclaré que cette décision était “une étape importante et nécessaire pour créer un espace inclusif et équitable où chaque fille racialisée au Canada se sent à sa place et est la bienvenue dans le guidage”.

Dans un courriel plus tôt cette semaine, l’organisation a invité les membres actuels des Guides à voter en ligne pour leur nouveau nom préféré d’ici le 13 décembre.

L’organisation a décrit les Embers comme “petits mais pleins de potentiel ! Ils ont en eux une énergie qui ne demande qu’à être libérée, et lorsqu’ils travaillent ensemble, ils peuvent allumer une flamme puissante”.

Pour les comètes, elles “inspirent lorsqu’elles voyagent dans l’espace, reflétant la lumière et ouvrant audacieusement une piste. Si vous gardez les yeux sur le ciel nocturne, elles pourraient même vous surprendre avec une pluie de météorites”.

L’organisation a déclaré précédemment que les noms provenaient de thèmes qui ont été développés “en consultation avec les filles racialisées dans le guidisme, le Cercle consultatif national autochtone, les partenaires et organisations communautaires, ainsi que le Conseil national des jeunes des GGC, les commissaires provinciaux et les animateurs de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. .”

La PDG des Girl Guides, Jill Zelmanovits, a déclaré à CBC News le mois dernier que l’uniforme restera le même, mais qu’il ne portera plus le nom de Brownies.

“La seule chose qui change, c’est le nom”, a-t-elle déclaré. “Et nous espérons vraiment que cela signifie que plus de filles pourront faire plus de ces souvenirs incroyables que ces femmes ont.”

Le nom gagnant sera annoncé en janvier et prendra effet en septembre 2023.