Les Guides du Canada vont renommer Brownies après avoir entendu que le nom cause du tort

Girl Guides of Canada envisage de renommer Brownies, affirmant avoir entendu plusieurs membres actuels et anciens dire que le nom leur a causé un préjudice personnel.

La PDG Jill Zelmanovits dit qu’ils changent le nom pour éliminer davantage les obstacles à l’appartenance pour les filles et les femmes racialisées.

“Il est clair que ce changement est la bonne chose à faire – les guides ne peuvent pas être représentées par un terme qui cause du tort à une fille”, a déclaré Zelmanovits dans un communiqué mardi.

« Notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion chez Girl Guides nous appelle à écouter les expériences vécues des filles racialisées et à prendre des mesures pour sauvegarder ces engagements », a-t-elle déclaré. “Il est impératif qu’aucune partie du guidisme ne cause de tort aux filles que nous servons.”

L’organisation a déclaré que le changement entrerait en vigueur en septembre 2023.

Brownies, la section des guides pour les filles de sept et huit ans, enseigne la sécurité en plein air, les bases du camping, le jardinage, la construction avec des outils et la gestion des conflits tout en favorisant des amitiés saines.

Les Guides du Canada ont déclaré qu’elles consultaient les membres racialisés pour déterminer un nouveau nom.

Fondée en 1910, les Guides du Canada ont pris des mesures pour être plus inclusives ces dernières années en permettant aux filles trans de participer au programme en 2015 et en administrant de nouveaux uniformes de t-shirts en 2019.

— Angela Amato, La Presse canadienne