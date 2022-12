Les guichets tardifs renforcent les espoirs de victoire de l’Angleterre après que le capitaine pakistanais Babar Azam en ait frappé cent sur un terrain plat | Nouvelles du cricket

Les espoirs de l’Angleterre de forcer la victoire sur le Pakistan lors du premier test ont été renforcés par des guichets tardifs le troisième jour après avoir été largement bloqués par le huitième siècle de test de Babar Azam et le terrain plat de Rawalpindi.

Le Pakistan a clôturé sur 499-7 pour suivre par 158 en réponse au monstre anglais 657, avec Babar (136) sur Will Jacks après avoir suivi les ouvreurs Imam-ul-Haq (121) et Abdullah Shafique (114) en affichant une tonne.

Mohammad Rizwan (29 ans) et Naseem Shah (15 ans) sont également partis dans les dernières étapes de la journée alors que James Anderson a remporté son premier guichet de test au Pakistan et Jacks son troisième à ses débuts, mais l’Angleterre a encore du pain sur la planche pour pousser pour une victoire avec le pont montrant peu de signes de rupture et de frappe assez routinière.

Les touristes de Ben Stokes avaient été soulevés plus tôt par trois guichets lors de la séance du matin – dont un premier dans les tests pour les valets hors spinner – et lorsque le spinner du bras gauche Jack Leach a effectué le tombé sur Azhar Ali (27) lbw avec la deuxième nouvelle balle près de déjeuner, le Pakistan était 290-3 et encore 367 courses en retard.

Babar a ensuite partagé un partenariat de quatrième guichet de 123 avec Saud Shakeel (37) alors que l’Angleterre a enduré une session médiane stérile, puis a ajouté 60 balles sur 75 avec Rizwan pour faire passer le Pakistan au-delà de la marque de suivi, non pas que Stokes ait peut-être imposé. il de toute façon avec sa vaillante attaque de bowling probablement sapée.

Babar a coupé Jacks au point arrière environ 40 minutes avant les souches avant qu’Anderson, qui faisait reculer le ballon, ne fasse attraper Rizwan par Stokes au midwicket, et Naseem a ensuite accroché Jacks au midwicket profond alors que trois guichets tombaient pour 24 courses.

