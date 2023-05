Les guerriers sont convaincus qu’ils seront de retour, mais pas avec ce groupe

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Tu savais que ca allait arriver.

Vous l’avez entendu quand Draymond Green a dit « Je ne suis pas moi-même » sur son podcast en janvier.

Vous l’avez vu chaque fois que Steph Curry a marché avec découragement cette post-saison, mâchant son embout buccal.

Vous l’avez vraiment cru lorsque Klay Thompson s’est effondré dans le match 6, alors qu’il brille généralement.

Cette fois, les Golden State Warriors n’ont pas réussi. Cette fois, les trois gars qui ont toujours trouvé le moyen de persister, n’ont pas pu. Cette fois, les choses étaient différentes.

Les Warriors ont été éliminés des séries éliminatoires avec une défaite de 122-101 contre les Lakers de Los Angeles lors du sixième match des demi-finales de la Conférence Ouest vendredi à Crypto.com Arena. C’était la première fois que Curry, Green et Thompson perdaient une série face à une équipe de la conférence ouest depuis 2014.

Maintenant, de nombreuses questions se posent pour la franchise qui a dominé la NBA au cours de la dernière décennie, atteignant la finale au cours de six des neuf dernières années, remportant quatre championnats.

Que fera Vert avec son option de joueur ? Sera-ce la dernière saison de Bob Myers en tant que directeur général ? Thompson obtiendra-t-il une prolongation de contrat? Les difficultés de Jordan Poole en séries éliminatoires l’ont-elles mis sur le bloc commercial?

L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a reconnu que cette itération des Warriors avait « maximisé » son potentiel.

Mais lorsqu’on lui a demandé de réfléchir à ce qui pourrait arriver dans le futur, il a souligné qu’il croyait toujours fermement aux éléments clés de son incroyable passé.

« Je pense que c’est probablement trop brut en ce moment pour que j’y pense », a déclaré Kerr à propos des décisions à venir de l’équipe. « La seule chose que je dirai, c’est que Draymond, Klay et Steph, nos gars de base, ont encore beaucoup à offrir. Il en reste encore beaucoup dans le réservoir. Je pensais qu’ils avaient tous de belles saisons.

« Cela ne s’est peut-être pas terminé sur une bonne note. Mais les trois gars sont toujours des joueurs de haut niveau et j’ai toujours l’impression que cette équipe a un potentiel de championnat. Nous n’y sommes pas arrivés cette année. Mais ce n’est pas comme si c’était la fin de la corde. »

Green a une option de joueur pour la saison 2023-24 d’une valeur de 27,5 millions de dollars pour rester avec les Warriors. S’il refuse, il deviendra agent libre sans restriction.

Interrogé sur ses projets futurs, Green n’a pas mâché ses mots.

« Je veux être un guerrier pour le reste de ma vie », a déclaré Green, qui a récolté neuf points, neuf rebonds et trois passes décisives vendredi. « Je veux rouler avec les mêmes mecs avec qui je suis monté. »

Vert, cependant, dit à Andscape qu’il n’a pas encore pris de décision et qu’il évaluera ses options avec son agent, Rich Paul.

Si Green choisissait de partir, cela marquerait la fin d’une époque. Depuis que les Warriors l’ont sélectionné comme 35e choix au total lors du repêchage de 2012, il est le cœur et l’âme de l’équipe, le gars qui a voulu que les Warriors remportent les championnats avec ses mots, son jeu courageux et sa détermination débridée.

Ce qui fait Green, c’est son feu.

Mais il s’est mis dans une position incroyablement difficile pour naviguer plus tôt cette saison. Il a frappé Poole lors d’un entraînement. La vidéo a été divulguée au monde. Depuis lors, il a dû chevaucher la ligne incroyablement étroite d’être fougueux, mais pas trop fougueux.

« Je pense que beaucoup de nos défauts cette année sont de ma faute », a déclaré Green sur son podcast en janvier. « Pourquoi est-ce de ma faute? Parce que je n’ai pas été le leader que je suis et que je dois être pour cette équipe. Et la raison pour laquelle je n’ai pas été ce leader est aussi de ma faute. »

Mais Green, bien sûr, a changé les choses. Face à l’élimination dans le match 5, il a affiché 20 points et 10 rebonds.

Et après le match 6, Green a déclaré qu’il avait beaucoup grandi cette saison. Il a appris la patience, comment choisir ses spots et comment opérer quand les choses ne vont pas dans son sens.

« Cette année m’a aidé en tant que personne, autant qu’en tant que basketteur », a déclaré Green.

En plus de l’incident très public entre Green et Poole, les Warriors ont eu beaucoup de difficultés cette saison. C’est en fait impressionnant qu’ils aient fait le deuxième tour des séries éliminatoires compte tenu de tout ce qui s’est mal passé. Il y a eu des blessés. Andrew Wiggins a manqué plus de deux mois à cause de problèmes familiaux. Ils étaient 11-30 sur la route.

Mais ils se sont frayé un chemin jusqu’aux séries éliminatoires. Et puis au premier tour, ils sont devenus les premiers champions en titre à revenir d’un déficit de 2-0, battant Sacramento.

Quant au deuxième tour, les Lakers étaient tout simplement la meilleure équipe. Et finalement, il y avait trop de problèmes à surmonter.

Poole n’a récolté en moyenne que 10,6 points en séries éliminatoires sur 34,4% de tirs depuis le terrain et 26,7% au-delà de l’arc, une baisse précipitée par rapport aux 20,4 points sur 43% de tirs et 33,6% en profondeur qu’il avait en moyenne cette saison.

Sans oublier que Wiggins a subi une fracture du cartilage costal lors du cinquième match après être entré en collision avec LeBron James alors qu’il cherchait un rebond. Selon Kerr, il jouait « une tonne » de douleur dans le match 6 – pas une bonne recette pour réussir pour un joueur à double sens qui a été chargé de garder James cette série.

Ensuite, il y a eu le fait que Thompson et Curry ont tous deux eu du mal à tirer dans le match 6, Klay passant 3 pour 19 sur le terrain et 2 pour 12 au-delà de l’arc. Et Curry terminant avec 32 points, deux fois plus que n’importe lequel de ses coéquipiers, mais ayant besoin de 28 tirs pour les obtenir.

Ils étaient fatigués. Ils n’avaient pas assez de profondeur. Il n’y a pas eu d’héroïsme de dernière seconde pour les sortir du déficit de la série 3-1 dans lequel ils sont tombés. Les gars qui, apparemment, trouvaient toujours le moyen de persévérer quand cela comptait le plus couraient finalement à vide.

Pour une équipe tellement habituée à gagner, c’était époustouflant de tomber si court en séries éliminatoires. Les Trois Grands étaient tous sous le choc. Il y aura clairement des changements.

Mais c’est sûr : Curry, Thompson et Green ont chacun déclaré qu’ils croyaient toujours profondément qu’ils pouvaient encore être champions ensemble.

Curry a souligné qu’ils partageaient une profonde confiance les uns envers les autres qu’ils allaient « concourir jusqu’à ce que les roues tombent ». Et lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient encore ce qu’il fallait pour aller jusqu’au bout, Thompson a répondu: « Je le crois pleinement. »

Mais finalement, le choix est désormais entre les mains de Green.

Ensemble, ces gars ont créé la plus récente dynastie de la NBA. Ensemble, ils ont été les ingrédients parfaits d’une recette qui chante. Ensemble, ils ont été imparables.

Et même si leur course s’est finalement arrêtée, ils ne doutent pas qu’ensemble ils pourraient recommencer.

« Ils ont dit que nous ne pouvions pas recommencer l’année dernière, nous l’avons fait », a déclaré Green. « Ils ont dit que nous allions manquer les séries éliminatoires cette année, nous l’avons fait. Mais devinez quoi? Nous ne faisons pas de victoires morales. Donc, nous avons perdu. Ce n’était pas un groupe de championnat tel qu’il est. Mais nous avons des champions. Nous ‘ re composé de champions. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .