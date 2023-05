Les guerriers ont un marché solide pour les actifs surprises

Les Golden State Warriors, fraîchement sortis de leur élimination en séries éliminatoires, auraient suscité un vif intérêt dans la ligue pour un joueur surprise.

L’objectif des Golden State Warriors de répéter en tant que champions de la NBA ne s’est pas concrétisé, car ils ont été vaincus en six matchs par les Los Angeles Lakers en demi-finale de la Conférence Ouest. Avec leur saison terminée, il y a une incertitude quant à la composition de la liste, avec les statuts de Draymond Green et Jordan Poole très en cause. Il y a aussi le dernier rapport de The Athletic’s Shams Charania que l’équipe et le président des opérations de basket-ball Bob Myers ont eu « pas de pourparlers substantiels de prolongation de contrat depuis des mois » et qu’une scission pourrait se profiler.

Il y a une nouvelle pépite qui sort de la NBA Draft Lottery le week-end dernier à propos d’un joueur actuellement sous contrat avec les Warriors.

Zach Lowe d’ESPN mentionné dans son dernier article (abonnement requis) que d’après les conversations qu’il a eues, « il reste un fort niveau d’intérêt pour Jonathan Kuminga dans la ligue ».

Selon la rumeur, les guerriers recevraient un intérêt pour Jonathan Kuminga

Lors du repêchage de la NBA 2021, les Warriors avaient deux choix de première ronde après avoir terminé la saison précédente avec une fiche de 39-33. Kuminga a été sélectionné avec le septième choix au total après avoir joué un an avec la NBA G League Ignite.

Kuminga était principalement une option sur le banc pour Golden State au cours de ses deux premières saisons dans la ligue. Même si ses chiffres ont augmenté la saison dernière, il a rarement été utilisé en séries éliminatoires. Plus précisément, il a joué en moyenne 20,8 minutes par match en saison régulière, alors qu’il n’a joué en moyenne que 6,1 minutes en séries éliminatoires.

Selon Anthony Slater et Charania de The Athleticles Warriors et les représentants de Kuminga sont sur le point de parler de son avenir, et si l’équipe ne prévoit pas de l’utiliser à plein temps, il voudra être échangé à une équipe qui lui donnera cette opportunité.

En saison régulière, Kuminga a récolté en moyenne 9,9 points, 3,4 rebonds et 1,9 passes décisives tout en enregistrant un pourcentage de buts sur le terrain de 52,5. Quant aux séries éliminatoires, il a récolté en moyenne 3,4 points, 0,9 rebonds et 0,5 passes tout en tirant à 54,2% depuis le terrain.

Les Warriors vont être l’équipe à suivre cette intersaison, d’autant plus qu’ils essaient de maintenir leur statut de prétendant aux séries éliminatoires. Avec toutes les questions, nous pouvons en ajouter une autre concernant l’avenir de Kuminga avec l’équipe.