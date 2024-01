Les guerriers évalueront le marché commercial de Klay Thompson et Andrew Wiggins – NBC Sports Bay Area & California

La date limite des échanges de la NBA n’est que dans quelques jours et les Warriors devraient prendre des mesures.

Situé à la 12e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 19-24, il est clair qu’un changement est nécessaire pour Golden State, mais à quoi pourrait ressembler ce changement n’a pas été aussi évident. Cependant, Shams Charania de The Athletic a fourni un peu de clarté sur l’approche de la date limite des échanges des Warriors lundi matin.

“Les Warriors sont à l’autre bout du bâton. Ils ont perdu six matchs sur huit”, a déclaré Charania sur “Run It Back” de FanDuel. “Nous en avons parlé. Tout le monde est sur la table sauf Steph Curry. Donc quand on y pense, de manière réaliste, Jonathan Kuminga, Brandin Poziemski, ce sont deux gars sur lesquels ils sont défoncés. [and] ils veulent garder à long terme. Ils voient [them] dans le cadre de leur action de base pour aller de l’avant.

“Ils vont répondre aux appels d’Andrew Wiggins, Chris Paul, et pourraient-ils s’intéresser à un gars même comme Klay Thompson ? Je pense que ce sont des conversations très ouvertes pour les Warriors. Ils doivent être ouverts d’esprit. C’est une équipe qui compte cinq matchs sous les 500, à la 12e place. Nous verrons donc s’il y aura des mouvements au cours des 10 prochains jours.

Alors que Wiggins et Paul ont été liés à diverses rumeurs commerciales ces dernières semaines, l’inclusion de Thompson pourrait surprendre certains.

Thompson a joué toute sa carrière NBA avec les Warriors et a ouvertement déclaré qu’il aimerait prendre sa retraite avec l’organisation qui l’a repêché avec le 11e choix au total lors du repêchage 2011 de la NBA.

Le Splash Bro a connu un début de saison incohérent, mais a répondu avec un aperçu de son ancien moi lors des derniers matchs. Le joueur de 33 ans affiche une moyenne de 17,6 points avec 42,1% de tirs sur le terrain et 38,5% sur 3, avec 3,4 rebonds et 2,4 passes décisives en 42 matchs.

Pendant ce temps, les difficultés de Wiggins en début de saison n’ont pas complètement disparu. Wiggins atteint en moyenne les plus bas niveaux de sa carrière dans presque tous les domaines, avec 12,3 points sur 43,4 pour cent de tirs sur le terrain et 31 pour cent en profondeur, ainsi que 4,2 rebonds et 1,6 passes décisives en 39 matchs.

Ses difficultés lui ont fait perdre sa place dans la formation de départ à un moment donné de la saison alors que l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, expérimentait différentes formations pour essayer de trouver une solution.

Bien que les Warriors aient joué un meilleur basket-ball en équipe, ils ont été du mauvais côté dans des affrontements serrés et ont perdu trop d’avances.

Pour l’instant, ce ne sont que des spéculations, mais les Warriors doivent procéder à des ajustements majeurs s’ils espèrent réintégrer la scène des séries éliminatoires de la NBA. Et l’horloge tourne.

