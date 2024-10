Les guerriers du week-end courent le même risque de démence légère que les sportifs plus fréquents, suggère une étude | Santé

(CNN) — Des gens qui seulement exercice le week-end ont un risque similaire de développer une forme légère démence à ceux qui s’entraînent plus fréquemment, selon une nouvelle étude.

Les guerriers du week-end qui participent à une ou deux séances d’exercice par semaine étaient au centre de l’étude, publiée en ligne mardi dans le Journal britannique de médecine du sport.

Une équipe d’universitaires d’Amérique latine et d’Europe a cherché à déterminer si la fréquence de l’exercice physique affectait le risque de développer une démence légère.

Les chercheurs ont découvert que non seulement le fait de rester en forme le week-end était potentiellement aussi efficace pour éviter la maladie, mais qu’il pouvait également être plus facile à réaliser pour les personnes ayant un style de vie occupé.

Les scientifiques ont examiné deux ensembles de données d’enquête de l’étude prospective de Mexico, une étude longitudinale qui a suivi la santé de milliers de personnes dans la capitale mexicaine pendant de nombreuses années. La première enquête a eu lieu entre 1998 et 2004, et la seconde, auprès des mêmes personnes, a débuté en 2015 et s’est terminée quatre ans plus tard.

Au total, 10 033 personnes, âgées en moyenne de 51 ans, ont participé aux enquêtes et leurs réponses ont été incluses dans l’étude.

Lors de la première enquête, il a été demandé aux participants s’ils faisaient de l’exercice, à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Sur la base de leurs réponses, les chercheurs ont divisé les répondants en quatre groupes : ceux qui ne faisaient pas d’exercice du tout ; les guerriers du week-end qui faisaient du sport ou faisaient de l’exercice une ou deux fois par semaine ; les personnes régulièrement actives, qui s’entraînaient au moins trois fois par semaine ; et un groupe combiné de personnes régulièrement actives et de guerriers du week-end.

Dans la deuxième enquête, la fonction cognitive des répondants a été évaluée à l’aide du mini-examen de l’état mental, qui, selon l’étude, est « probablement l’outil le plus largement utilisé pour dépister les troubles cognitifs et la démence chez les personnes âgées ».

Des résultats similaires pour les hommes et les femmes

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui font de l’exercice le week-end étaient 13 % moins susceptibles de développer des troubles cognitifs légers que celles qui ne faisaient pas d’exercice du tout, tandis que les personnes régulièrement actives et celles du groupe combiné étaient 12 % moins susceptibles de le faire. Les résultats étaient similaires pour les hommes et les femmes.

Les résultats ont conduit l’équipe à conclure que 13 % des cas de démence légère pourraient être évités si toutes les personnes d’âge moyen faisaient de l’exercice au moins une ou deux fois par semaine.

L’auteur principal Gary O’Donovan, professeur adjoint à l’École de médecine de l’Université des Andes en Colombie, a déclaré à CNN qu’environ la moitié des guerriers du week-end ont déclaré faire de l’exercice pendant au moins 30 minutes par séance, tandis que le reste s’exerçait pendant environ une heure ou plus à chaque fois.

Par rapport au groupe qui ne faisait pas d’exercice, les guerriers du week-end étaient 13 % moins susceptibles de développer une démence légère, et ceux des groupes réguliers et combinés étaient 12 % moins susceptibles. O’Donovan a déclaré qu’il s’agissait de « valeurs moyennes » et que les « marges d’erreur se chevauchent ». En d’autres termes, a-t-il déclaré, « il y a des réductions similaires du risque dans les groupes ».

« Nous avons constaté que le modèle d’activité physique du guerrier du week-end et le modèle d’activité physique régulièrement actif étaient associés à des réductions similaires des risques de démence légère après ajustement pour tenir compte des facteurs confondants », ont écrit les chercheurs.

Ces facteurs de confusion comprenaient une série de facteurs susceptibles d’affecter la relation entre la cognition et l’activité physique, tels que l’âge, le sexe, l’éducation et l’indice de masse corporelle.

Les chercheurs ont poursuivi en disant : « Au meilleur de nos connaissances, la présente étude est la première étude de cohorte prospective à montrer que le modèle d’activité physique du guerrier du week-end et le modèle d’activité physique régulièrement actif sont associés à des réductions similaires du risque de démence légère. .»

Commentant l’importance de l’étude, O’Donovan a déclaré : « Le modèle d’activité physique du guerrier tout au long du week-end est important car le manque de temps est un obstacle majeur à la participation à davantage de sport et d’exercice. Des enquêtes menées auprès d’hommes et de femmes à travers le monde suggèrent que les deux tiers des adultes aimeraient en faire plus mais n’en ont tout simplement pas le temps.

« Cela fait longtemps que je souhaite corriger cette idée fausse selon laquelle une taille unique est applicable à tous en matière d’exercice. Je suis convaincu que les guerriers du week-end du monde entier devraient savoir que ce qu’ils font est bien.

Il a ajouté : « Les recherches sur les guerriers du week-end commencent à s’accumuler maintenant. Il est clair que les bienfaits pour la santé sont à peu près les mêmes que s’il faisait de l’exercice plus souvent.

De plus en plus de preuves des bienfaits de l’exercice physique le week-end

Selon l’étude, les chercheurs pensent que leurs résultats pourraient « avoir des implications importantes sur les politiques et les pratiques, car le modèle d’activité physique du week-end pourrait être une option plus pratique pour les personnes occupées en Amérique latine et ailleurs ».

Leurs conclusions font écho à une étude récente plus large qui suggère que les séances d’entraînement du week-end pourraient être aussi efficaces qu’un exercice plus régulier lorsqu’il s’agit de réduire le risque de développer plus de 200 maladies. Ces scientifiques, qui ont publié leurs découvertes dans la revue Circulation en septembre, a utilisé les données du Biobanque britannique projet pour parvenir à leurs conclusions.

Chris Russell, maître de conférences à l’Association for Dementia Studies de l’Université de Worcester au Royaume-Uni, a salué la recherche comme étant encourageante, affirmant que « davantage de recherches doivent être menées (sur la démence) dans les pays à revenu intermédiaire ou faible », comme le Mexique. Russell n’a pas été impliqué dans l’étude.

« Il est prouvé que l’activité physique peut aider à prévenir la démence », a-t-il déclaré, expliquant que les activités informelles telles que la danse et la marche peuvent être bénéfiques, tout comme les sports d’équipe et autres activités de conditionnement physique.

Outre les bienfaits physiques de l’exercice, il y a aussi la compagnie et la socialisation avec les autres qu’implique souvent le maintien de la forme, ce qui aiderait à prévenir le déclin cognitif, a déclaré Russell.

Il a déclaré qu’il existe de bonnes preuves que « l’activité physique peut prévenir la démence », mais a ajouté que « ce n’est en aucun cas certain », notant que d’autres facteurs de risque, tels que l’alimentation et le tabagisme, doivent également être pris en compte.

Plus de 55 millions de personnes souffrent actuellement de démence dans le monde, avec près de 10 millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, selon l’OMS. Organisation Mondiale de la Santé.

