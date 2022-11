Les guerriers du Sahara battent Jindal Panther ; Décrochez le prestigieux titre de Polo de la Coupe Sir Pratap Singh

Les Sahara Warriors sont sortis vainqueurs du prestigieux tournoi de polo Umaid Bhawan Palace Sir Pratap Singh Cup (14 buts), battant Jindal Panther par 11 buts à 8 lors de la finale disputée au Jaipur Polo Ground.

Dans un match passionnant disputé dimanche soir, la finale de l’un des événements phares de la saison 2022 du polo d’automne de Delhi a répondu aux attentes des milliers d’amateurs de polo réunis au Jaipur Polo Ground, les Sahara Warriors conservant le titre qu’ils ont remporté en dernier. an.

Le meilleur joueur sud-africain Chris Mackenzie, qui a un handicap de sept, a marqué 10 des 11 buts marqués par son équipe lors de la finale à six chukker, Daniel Otamendi étant l’autre buteur de l’équipe.

Pour le Jindal Panther, Nicolas Sivori a marqué quatre buts et semblait dangereux dans les chukkers initiaux, mais une fois que Mackenzie s’est lancé, il n’y avait aucun moyen pour les Sahara Warriors de perdre le match. Mariano Reigal a marqué deux buts, tandis que les vétérans indiens Simran Sherigll et Adhiraj Singh ont marqué un but chacun pour Jindal Panther.

Mare Rapper a été élue “meilleur poney de polo” et Mackenzie a été élue joueuse la plus utile. Maharaja Gajsingh de Jodhpur a donné les prix et le trophée aux joueurs.

Le tournoi de polo India Sotheby’s International Realty Indian Masters Polo Championship (14 buts) débutera le 9 novembre.

