Le podcasteur Joe Rogan est devenu la cible des critiques sur les réseaux sociaux après avoir déclaré qu’il pensait que les jeunes et en bonne santé n’avaient probablement pas besoin de vaccins Covid-19 et a même estimé que la vaccination des enfants était «folle».

Rogan a rapidement commencé à suivre les tendances sur les réseaux sociaux mardi après qu’un clip récent de son podcast, « The Joe Rogan Experience », a incité les critiques à l’accuser de propager de la désinformation sur Covid-19 et de nourrir l’hésitation à la vaccination.

En fait, Rogan a déclaré dans son émission qu’il pensait que se faire vacciner était « sûr » pour la plupart des gens – avant de faire valoir que tout le monde n’a pas besoin de recevoir un coup.





«Je pense que pour la plupart, il est sécuritaire de se faire vacciner. Je fais. Mais si vous avez 21 ans et que vous me dites: « Dois-je me faire vacciner? » Je vais aller non, » Rogan a déclaré dans le clip, publié pour la première fois par un journaliste de la gauche Media Matters.

Le podcasteur a poursuivi en affirmant qu’une personne en bonne santé qui fait de l’exercice régulièrement, mange bien et n’a aucun problème de santé qui affaiblit son système immunitaire. « Pas besoin de vous inquiéter à ce sujet. »

Le groupe selon Rogan ne devrait pas du tout être soumis aux vaccins, ce sont les enfants, révélant que ses deux enfants avaient tous deux eu Covid-19 et affirmant qu’à la fin, « ce n’était rien. » Ajoutant qu’il n’est pas «Diminuant» que les enfants sont morts du virus, Rogan a fustigé les gens qui font pression pour que les enfants soient vaccinés alors que la plupart sont beaucoup moins vulnérables au virus que les adultes.

«Vous devriez être vacciné si vous êtes vulnérable», Dit Rogan.

Joe Rogan de Spotify encourage les jeunes «en bonne santé» à ne pas se faire vacciner contre le coronavirus. Son émission est le podcast le plus populaire de Spotify. «Si vous avez 21 ans et que vous me dites, dois-je me faire vacciner? Je vais aller non. pic.twitter.com/5dX98xUaHS – Alex Paterson (@AlexPattyy) 27 avril 2021

L’opinion de Rogan sur les vaccins l’a de nouveau mis sur la ligne de mire contre les critiques libéraux. L’ancien animateur de « Fear Factor » est devenu une cible fréquente depuis que son podcast a été transféré exclusivement sur Spotify et est rapidement devenu l’émission la plus populaire du réseau. Il a été critiqué pour tout, de ses opinions sur les femmes trans dans le sport à son ouverture aux entretiens avec des personnalités controversées telles qu’Alex Jones.

Joe Rogan a dit aux jeunes de ne pas se faire vacciner contre le COVID. La stupidité est la pandémie la plus grave, et Joe Rogan en est un super-propagateur. – JRehling (@JRehling) 27 avril 2021

D’autres ont également critiqué Spotify, qui a même vu des employés protester contre l’embauche de Rogan depuis que la plate-forme s’est lancée en affaires avec lui dans le cadre d’un contrat de 100 millions de dollars.

Spotify n’arrêtera pas de diffuser Joe Rogan, je peux vous le promettre. Ce serait un divorce compliqué si cela devait arriver parce qu’ils y ont trop investi, surtout quand ils savaient que quelque chose comme ça se produirait exactement. – Phil Espagne (@philenespanol) 27 avril 2021

Alors que Rogan a cité sa propre expérience avec ses enfants en critiquant les vaccinations de masse, les enfants et même les jeunes adultes sont également statistiquement beaucoup moins vulnérables au virus que les personnes âgées. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les personnes de moins de 45 ans représentent moins de 3% des décès liés à Covid-19 aux États-Unis. Le plus élevé a 65 ans et plus, ce qui couvre plus de 80%.

Les comorbidités – conditions sous-jacentes qui affaiblissent le système immunitaire, telles que le diabète et l’hypertension – sont également fréquentes parmi les centaines de milliers de patients décédés du virus.

Il n’y a actuellement aucun vaccin sur le marché autorisé pour toute personne de moins de 16 ans à prendre. Le vaccin de Pfizer est approuvé pour les patients de 16 ans et plus, tandis que Moderna a été approuvé pour les personnes de 18 ans et plus.





Lors d’un autre épisode de son podcast cette année, Rogan a révélé qu’il ne prévoyait pas de se faire vacciner lui-même. Lorsqu’on lui a demandé s’il recevrait le vaccin lorsqu’il serait disponible, il a répondu: « non. Je veux dire que je le ferais si je sentais que j’en avais besoin.

