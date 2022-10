Les guerriers du Bengale mettent en place des performances cliniques pour battre Dabang Delhi

Portés par une brillante performance défensive, les Bengal Warriors ont battu Dabang Delhi KC 35-30 lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Kanteerava Indoor Stadium ici mercredi.

Alors que les raiders vedettes des deux équipes, Maninder Singh et Naveen Kumar ont obtenu 10 points chacun, la différence était les défenseurs des Warriors Vaibhav Garje (6 points) et Girish Maruti Ernak (5 points).

Dès le départ, Naveen Kumar a révélé son plan de match, ciblant Girish Maruti Ernak des Warriors dans leur coin gauche, et l’a même touché avec le tout premier raid de la soirée.

Les deux équipes ont échangé des coups constamment à partir de là, les raids de Naveen égalés par Maninder Singh à l’autre bout. Il semblait que Delhi pourrait être en mesure d’effectuer un all-out sur les Warriors à la 11e minute. Cependant, un SUPER TACKLE sur Naveen, par Vaibhav Garje, a renversé la vapeur du côté du Bengal.

Soudain, à partir de là, les Warriors ont pris le contrôle, leur défense restant forte et éliminant les deuxième et troisième raiders de Delhi, Manjeet et Ashu Malik, lors de raids DO-OR-DIE. Ils sont entrés dans la pause avec une mince avance de 15-13.

Les Warriors étaient, de loin, les plus énergiques dans les premières minutes de la seconde mi-temps, et à peine 5 minutes se sont écoulées, le SUPER RAID d’Ajinkya Kapre a rattrapé Ashu Malik, Vijay Kumar, Krishan, laissant Naveen comme seul joueur de Delhi sur le tapis. . Lors de son tout prochain raid, il a été taclé alors que les Warriors effectuaient le premier ALL OUT du match et prenaient une avance de 23-18.

Garje, en particulier, a été brillant en seconde période. Sa superbe défense a permis aux Warriors de continuer à étendre leur avance. Malgré la tentative de Delhi de monter un retour dans les dernières minutes, les Warriors ont conservé leur avance et ont remporté une victoire bien méritée.

La rencontre Bengal Warriors-Dabang Delhi KC était le dernier match de la manche de Bengaluru. La saison 9 de la Pro Kabaddi League se déplacera vendredi au complexe sportif Shree Shivchhatrapati, Balewadi, Pune.

