Les guerriers doivent surmonter la «crise» dans la poursuite de la cinquième couronne

Les espoirs des Golden State Warriors de décrocher un cinquième championnat NBA depuis 2015 pourraient dépendre de la manière dont la franchise gère avec succès les retombées de ce que l’entraîneur-chef Steve Kerr appelle la plus grande crise de l’histoire du club.

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les Warriors ont été un modèle de cohérence sur et en dehors du terrain, une organisation bien entraînée et bien gérée qui a établi une norme pour le reste de la ligue.

Mais l’assaut du terrain d’entraînement de Draymond Green contre son coéquipier Jordan Poole signifie que les Warriors ouvriront la défense de leur couronne NBA mardi avec un voile d’incertitude qui pèse sur le vestiaire.

Green a échappé à la suspension pour avoir aplati Poole avec un coup de poing qui a presque assommé son coéquipier des Warriors et devrait commencer le match d’ouverture de la saison de mardi contre les Lakers de Los Angeles.

Pourtant, s’il y a des répercussions durables dans le vestiaire des Warriors sur l’incident – ​​et comment la direction de l’équipe a choisi de le gérer – reste une question ouverte.

“C’est la plus grande crise que nous ayons eue depuis que je suis entraîneur ici”, a déclaré Kerr, qui admet qu’il est furieux que les détails de l’incident aient réussi à émerger dans le domaine public.

L’entraîneur des Warriors dit qu’il s’attend à ce que Green – l’un de ses lieutenants sur le terrain les plus fiables lors d’une course qui a inclus six voyages à la finale de la NBA depuis 2015 – rebâtisse la «confiance» avec ses coéquipiers et ses entraîneurs.

“Draymond et moi sommes ensemble depuis huit ans”, a déclaré Kerr.

«Nous avons eu beaucoup de rodages, nous avons gagné des championnats ensemble, nous avons perdu des championnats ensemble. Nous avons traversé énormément de choses ensemble.

“Il a brisé notre confiance avec cet incident, mais je lui donne le bénéfice du doute parce que je pense qu’il l’a mérité et je pense que notre équipe ressent la même chose.

“Donc, il sait qu’il doit retrouver cela.”

– ‘La camaraderie la clé’ –

Green, qui en avril a soutenu avec véhémence que Poole aurait dû remporter le prix du joueur le plus amélioré de la NBA, a déclaré que la reconstruction de la camaraderie dans les vestiaires est plus importante que le rétablissement de la confiance.

«Quand tout le monde dit établir la confiance en équipe, je ne comprends pas très bien cela. C’est quoi la confiance ? Est-ce la confiance que vous allez faire le bon jeu ? Qu’est-ce que c’est?” dit Vert.

« Ce que nous devons faire, c’est nous assurer que nous sommes ensemble. Assurez-vous que nous faisons les choses nécessaires pour gagner un championnat, assurez-vous que nous nous soutenons mutuellement.

« Tout le monde a une idée de ce que signifie la confiance, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Je ne sais pas trop. S’assurer que la camaraderie d’équipe est bonne est la clé.

“Parce que lorsque vous jouez contre une équipe et que la camaraderie n’est pas bonne, vous pouvez le dire tout de suite. Je sais que je peux.”

Green, 32 ans, a quant à lui indiqué qu’il prévoyait de transformer les conséquences de l’affrontement de Poole en un facteur de motivation positif.

“Je vais prouver que beaucoup de gens ont tort cette année”, a déclaré Green. “J’ai prouvé que les gens avaient tort toute ma vie, donc il y a une motivation supplémentaire.

“Ce n’est pas tout à fait prouver aux gens qu’ils ont tort parce que les mêmes personnes qui parlent maintenant sont les mêmes qui parlent depuis toujours, et elles se sont trompées tout le temps… mais il y a certainement des motivations qui ont été suscitées par certaines personnes. Et je vais l’utiliser.

