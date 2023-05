Les guerriers devraient commencer Gary Payton II dans le match 4 contre les Lakers, selon les sources : quel est le risque ?

Les Warriors devraient commencer Gary Payton II dans le match 4 de leur série de demi-finales de la Conférence Ouest contre les Lakers lundi, ont déclaré des sources de la ligue. L’athlétisme. Voici ce que vous devez savoir :

Payton a joué en moyenne 14,4 minutes sur neuf matchs en séries éliminatoires jusqu’à présent. Il a en moyenne 5,6 points sur 62,2% de tirs, ainsi que 3,7 rebonds.

Les Warriors ont fait tourner leur cinquième partant tout au long de la série. Ils ont utilisé leur composition standard (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins et Kevon Looney) dans le match 1, puis ont échangé Looney contre JaMychal Green dans les jeux 2 et 3.

Les Lakers mènent la série 2-1. Jeu 4 conseils à 22 h HE à Los Angeles.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Pourquoi Payton ?

Avec lui, pointez toujours vers l’extrémité défensive du sol en premier. D’Angelo Russell a marqué 11 points consécutifs pour ouvrir le match 3, trouvant une marge de manœuvre et un rythme à partir de 3 parce que Thompson s’éloignait principalement de lui. Je m’attendrais à ce que Payton obtienne la mission de Russell à partir de la pointe, chargée de couper cette eau pendant qu’ils tenteront vraisemblablement de cibler Russell à l’autre bout. — Couvreur

Quel est le risque?

Payton n’est pas une entretoise de sol. La raison de soulever Looney et d’insérer JaMychal Green était d’étirer la défense des Lakers et de générer plus de place pour le pick-and-roll Curry et Draymond Green. Les Lakers ont reconfiguré leurs affrontements et ont éloigné Anthony Davis de Draymond dans le match 3 par opposition au match 2.

JaMychal n’a pas atteint ses 3s. Les Warriors avaient plusieurs options pour remplacer JaMychal. Le choix offensif d’espacement au sol aurait été Jordan Poole. Mais Poole a eu du mal et cela les rendrait vulnérables défensivement.

Ils sont donc allés avec Payton, pensant que sa défense serait un coup de pouce et qu’il pouvait rester efficace offensivement / en tant que slasher à haute énergie s’il était ignoré. — Couvreur

Lecture obligatoire

(Photo : Cary Edmondson / États-Unis aujourd’hui)