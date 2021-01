Les guerriers de Steph Curry parmi les équipes de la NBA agenouillés pour protester contre la tourmente

« 2021 est une nouvelle année, mais certaines choses n’ont pas changé », indique le communiqué. « Nous jouons le match de ce soir avec le cœur lourd après la décision d’hier à Kenosha, et sachant que les manifestants dans la capitale de notre pays sont traités différemment par les dirigeants politiques en fonction de quel côté de certaines questions ils se trouvent. La différence drastique entre la façon dont les manifestants sont au printemps dernier et l’été ont été traités et les encouragements donnés aux manifestants d’aujourd’hui qui ont agi illégalement montrent à quel point nous avons encore du travail à faire. «

Superstar des Clippers Paul George a déclaré après son match qu’il aurait été en faveur de l’annulation par la NBA de tous les affrontements de mercredi, si cela avait été une option.

« C’est deux mondes différents dans lesquels nous vivons, et c’était clair comme le jour », a déclaré Paul, selon NBC Sports. « J’aurais été tout ce que la ligue ferme aujourd’hui pour mettre en lumière ce qui se passe vraiment dans le monde. »