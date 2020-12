Une balle a fracassé sa cuisse et il est tombé au sol. Son ami d’enfance et partenaire de la campagne de vaccination, Ruhollah, saignait par terre devant lui.

« Je ne pouvais pas bouger », a déclaré Khan. « Je l’ai vu juste en face de moi alors qu’il prenait son dernier souffle. »

Au Pakistan, l’administration de vaccins peut être mortelle. Des militants et des groupes religieux radicaux répandent des affirmations selon lesquelles le vaccin contre la polio est un stratagème occidental pour stériliser les enfants musulmans ou les expulser de la religion. Depuis 2012, plus de 100 professionnels de la santé, vaccinateurs et agents de sécurité impliqués dans la vaccination contre la polio ont été tués.

La violence est un exemple extrême des difficultés rencontrées par de nombreux pays pauvres et en développement d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine pour s’attaquer à la tâche monumentale de vaccination de leurs populations contre le COVID-19.

Ce n’est pas seulement le problème de fournir des vaccins ou de prendre du retard par rapport aux pays riches pour les recevoir.

Une infrastructure médiocre signifie souvent que les routes sont dangereuses et que l’électricité est sporadique pour les réfrigérateurs essentiels à la conservation des vaccins. Les guerres et les soulèvements mettent en danger les vaccinateurs. La corruption peut transporter de l’argent et les planificateurs de campagnes de vaccination doivent parfois naviguer dans plusieurs factions armées.

«Les zones les plus difficiles … sont les situations de conflit, où les flambées de violence entravent les vaccinations, et les zones où la désinformation circule, décourageant la participation communautaire», a déclaré Benjamin Schreiber, chef adjoint de l’UNICEF pour la vaccination mondiale.

De nombreux pays comptent sur COVAX, un système international visant à assurer un accès équitable aux vaccins, même s’il manque déjà d’argent.

L’UNICEF, qui mène des programmes de vaccination dans le monde entier, se prépare à aider à acheter et à administrer les vaccins COVID-19, a déclaré Schreiber à l’Associated Press. Il a stocké un demi-milliard de seringues et vise à disposer de 70 000 réfrigérateurs, pour la plupart à énergie solaire, a-t-il déclaré.

L’agence vise à expédier 850 tonnes de vaccins COVID-19 par mois l’année prochaine, soit le double du taux mensuel annuel habituel pour les autres vaccins, a déclaré la directrice de l’UNICEF, Henrietta Fore, dans un communiqué.

La situation peut varier considérablement d’un pays à l’autre.

Le Mexique devrait bientôt commencer les vaccinations. L’armée est en charge de la distribution et le gouvernement a promis des vaccins gratuits pour les près de 130 millions d’habitants du Mexique d’ici la fin de 2021.

Pendant ce temps, Haïti, le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, n’a encore annoncé aucun plan de vaccination. Les experts de la santé craignent que des rumeurs largement répandues ne retardent les vaccinations – y compris des allégations selon lesquelles les hôpitaux donneront des injections mortelles pour gonfler les taux de mortalité liés au COVID-19 et recevoir davantage d’aide étrangère.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies dirigent un effort continental pour vacciner 1,3 milliard de personnes en Afrique dans 54 pays. L’agence coordonne les efforts pour obtenir des doses et sollicite l’aide de la Banque mondiale avec un financement – on estime qu’il en coûtera 10 milliards de dollars pour acquérir, distribuer et administrer les vaccins.

L’objectif est de vacciner 60% de la population africaine – quelque 700 millions de personnes – plus en deux ans que le continent ne l’a fait dans le passé, a déclaré John Nkengasong, directeur du CDC africain.

« Le moment est venu d’agir », a déclaré Nkengasong. «L’Occident ne peut pas vaincre le COVID-19 seul. Il doit être vaincu partout dans le monde, et cela inclut l’Afrique. «

Le Congo souligne les obstacles auxquels la campagne est confrontée.

Le pays a surmonté les épidémies d’Ebola grâce à des campagnes de vaccination. Mais il a lutté dans l’est du Congo, où les rebelles des Forces démocratiques alliées attaquent régulièrement et d’autres groupes armés se disputent le contrôle des ressources minérales.

Le terrain accidenté et l’incertitude ont fait que les vaccinateurs ont du mal à atteindre toutes les zones. Certains ont été attaqués.

Des rumeurs ont circulé sur les vaccins Ebola, y compris l’idée qu’ils étaient destinés à tuer des gens, a déclaré le Dr Maurice Kakule, un survivant d’Ebola qui a été impliqué dans des campagnes de vaccination. Les programmes d’éducation ont surmonté une grande partie de la résistance, mais des soupçons similaires se répandent à propos du vaccin COVID-19, a-t-il déclaré.

À Beni, la principale ville de la région, Danny Momoti, un commerçant, a déclaré qu’il prendrait le vaccin en raison de son travail. « J’ai besoin que ce carnet de vaccination Covid-19 soit accepté à Dubaï et ailleurs où j’achèterai les produits pour Beni », a-t-il déclaré.

Les guerres civiles sont peut-être les plus grands obstacles.

Au Yémen, le système de santé s’est effondré après six ans de guerre entre les rebelles houthis contrôlant le nord et les factions alliées au gouvernement dans le sud.

Au Yémen, la polio a éclaté pour la première fois en quinze ans cet été, au milieu de la province septentrionale de Saada. Selon l’UNICEF, les vaccinateurs n’ont pas pu y travailler ces deux dernières années, en partie pour des raisons de sécurité. En novembre et décembre, les agences se sont précipitées pour délivrer de nouveaux vaccins dans certaines parties du nord et du sud.

Le choléra et la diphtérie sont répandus et le Yémen est à nouveau confronté à une nouvelle poussée de faim. Des responsables de l’ONU ont mis en garde contre une possible famine en 2021.

Il n’y a pas encore de plans de vaccination contre le COVID-19, ni par les Houthis, ni par les autorités du Sud, ni par l’OMS et l’UNICEF.

Seulement la moitié des établissements de santé au Yémen restent fonctionnels. Les routes, réseaux électriques et autres infrastructures ont été détruits. Les Houthis ont entravé un certain nombre de programmes en faisant des concessions aux agences des Nations Unies, notamment en bloquant une expédition de vaccins contre le choléra lors d’une épidémie en 2017.

« Même les maladies les plus bénignes et normalement évitables peuvent être mortelles en raison d’un manque d’accès aux soins de santé dans une situation de conflit », a déclaré Wasim Bahja, directeur national du Yémen pour l’International Medical Corps.

Au Pakistan, la méfiance du public a été suscitée lorsque la CIA a utilisé une escroquerie du programme de vaccination en 2011 pour identifier la cachette du chef d’al-Qaïda Oussama ben Laden, ce qui a conduit au raid des forces spéciales qui l’a tué.

Le Pakistan, l’Afghanistan et le Nigéria sont les seuls pays au monde où la polio est encore endémique. Il y a 82 nouveaux cas de polio cette année seulement, en grande partie parce que les vaccinations ont été suspendues en raison de la pandémie, a déclaré le Dr Rana Safdar, qui coordonne les campagnes de vaccination contre la polio.

La région de Bajaur, où Khan a été abattu, reste l’une des zones les plus dangereuses, a déclaré Safdar.

Khan a essayé d’expliquer la profonde méfiance dans sa région. Les anciens tribaux très conservateurs « croient que le vaccin est la raison pour laquelle les jeunes qui l’ont eu dans leur enfance sont irrespectueux et peu préoccupés par les traditions et les valeurs islamiques ».

« Tout le monde a peur » du COVID-19, a-t-il dit. « Mais ils se méfient des choses occidentales. »

Khan a déclaré qu’il s’était inscrit pour administrer des vaccins contre la polio parce qu’il avait reçu l’équivalent de 56 dollars pour seulement quelques jours de travail. « Je devais nourrir ma famille. »

Il s’inscrira également probablement pour administrer les vaccins COVID-19.

«Mais d’abord, je verrais s’il y a un danger», dit-il.

Meldrum a rapporté de Johannesburg, Keath du Caire. Les rédacteurs d’Associated Press Samy Magdy au Caire, Maria Verza à Mexico, Sonia Pérez D. à Guatemala City et Evens Sanon à Port-au-Prince, Haïti et Al-Hadji Kudra Maliro à Beni, Congo ont contribué à cela rapport.