Les guerres du streaming sont terminées : quelle est la prochaine étape pour les médias ?

Je l’appelle. Les guerres du streaming sont terminées. 2019-2023. DÉCHIRER.

La course entre les plus grandes entreprises de médias et de divertissement pour ajouter des abonnés au streaming, sachant que les consommateurs ne paieront que pour un nombre limité d’entre eux, est terminée. Bien sûr, les participants courent toujours. Ils n’essaient plus de gagner.

Disney a annoncé que son service de streaming phare, Disney +, avait perdu 4 millions d’abonnés au cours des trois premiers mois de l’année, faisant passer le nombre total d’abonnés au streaming de la société à 157,8 millions contre 161,8 millions. Disney a perdu 4,6 millions de clients pour son service de streaming en Inde, Disney+ Hotstar. Aux États-Unis et au Canada, Disney+ a perdu 600 000 abonnés.

Il est devenu clair que les plus grandes entreprises de médias et de divertissement opèrent dans un monde où la croissance significative des abonnés au streaming n’est tout simplement plus là – et elles se contentent de ne pas la poursuivre avec acharnement. Netflix a ajouté 1,75 million d’abonnés au premier trimestre, portant son total mondial à 232,5 millions. Découverte de Warner Bros. ajouté 1,6 million pour atterrir à 97,6 millions.

Le récit actuel des grands médias consiste à faire en sorte que le streaming devienne rentable. Warner Bros. Discovery a annoncé la semaine dernière que son activité de vente directe aux consommateurs aux États-Unis avait réalisé un bénéfice de 50 millions de dollars au cours du trimestre et resterait rentable cette année. L’activité de streaming de Netflix est devenue rentable pendant la pandémie. Disney a annoncé mercredi que les pertes de streaming étaient passées de 887 millions de dollars à 659 millions de dollars.

Netflix a freiné la croissance de ses dépenses de contenu, et Warner Bros. Discovery et Disney ont tous deux annoncé des milliers de suppressions d’emplois et des milliards de dollars de réductions de dépenses de contenu au cours des derniers mois. Disney « produira des volumes de contenu inférieurs » à l’avenir, a déclaré la directrice financière Christine McCarthy lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mercredi, bien que le directeur général Bob Iger ait noté qu’il ne pensait pas que cela aurait un impact sur la croissance mondiale des abonnés.

Il y a encore une certaine croissance parmi les petits joueurs. de NBCUniversal Paon gagné 2 millions d’abonnés au dernier trimestre, ce qui lui donne 22 millions d’abonnés. Paramount mondial ajouté 4,1 millions d’abonnés au cours du trimestrele mettant à 60 millions d’abonnés.

Mais la question clé n’est pas tant les chiffres de la croissance que la réaction des investisseurs aux chiffres de la croissance. Paramount Global a chuté de 28% en une journée la semaine dernière après que la société a annoncé qu’elle réduisait son dividende de 25 cents par action à 5 cents par action pour économiser de l’argent.

Les abonnés Disney + Hotstar ont rapporté un maigre 59 cents par mois de revenus au dernier trimestre, contre 74 cents au dernier trimestre. Il semble que Disney soit d’accord pour perdre ces clients peu rémunérés. Disney a renoncé à ses droits de diffusion de cricket en Premier League indienne l’année dernière. Ces droits ont été acquis pour 2,6 milliards de dollars par Paramount Global.

Disney a également annoncé qu’il augmenterait le prix de son service Disney + sans publicité plus tard cette année. Le revenu moyen de Disney par utilisateur pour les abonnés américains et canadiens a augmenté de 20 % au cours du dernier trimestre après l’annonce d’une nouvelle augmentation de prix l’année dernière. Les grandes hausses de prix ne sont généralement pas la stratégie utilisée par les dirigeants si la priorité est d’ajouter des abonnés.