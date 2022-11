Les guerres de talents de Tech sont revenues pour le mordre

Et mercredi, lorsque Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a licencié 11 000 personnes, soit environ 13 % de ses effectifs, Mark Zuckerberg, le directeur général, a accusé une expansion trop zélée. “J’ai pris la décision d’augmenter significativement nos investissements”, écrit-il dans une lettre aux salariés. “Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais.”

Mais au moins une partie de la flambée des licenciements a été auto-infligée. Lorsque les entreprises ont réalisé des bénéfices en flèche et qu’elles étaient convaincues que les périodes de boom alimentées par la pandémie se poursuivraient, elles se sont développées de manière agressive en accumulant la ressource la plus disputée et la plus chère du secteur des logiciels : les talents.

Les entreprises technologiques de la Silicon Valley ont longtemps considéré l’embauche comme plus que le simple fait de pourvoir des postes. Les féroces guerres de talents de l’industrie ont montré que des entreprises comme Google et Meta gagnaient les meilleurs et les plus brillants. Le personnel en montgolfière et un long règne au sommet des listes des emplois les plus recherchés pour les diplômés universitaires étaient des emblèmes de croissance, de poches profondes et de prestige. Et pour les employés, le travail est devenu quelque chose de plus grand – c’était une identité.