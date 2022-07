Les guerres de gangs en Haïti s’intensifient alors que des hommes armés mettent le feu à l’église

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Des tirs nourris ont fait écho dans tout le centre-ville de Port-au-Prince mercredi alors que des membres présumés d’un gang ont incendié une église et tenté de tuer leurs adversaires dans le but de prendre le contrôle d’un plus grand territoire.

Le centre-ville autrefois animé de Port-au-Prince est devenu de plus en plus dangereux et désert à mesure que la violence s’intensifie entre une coalition de gangs connue sous le nom de G9 qui tente de prendre le contrôle de la zone à d’autres gangs. Dans une publication sur les réseaux sociaux, des hommes s’identifiant comme membres du G9 ont filmé un homme qu’ils auraient tué au milieu des combats et ont posé plusieurs armes à feu sur son corps nu.

Le mois dernier, un gang a pris le contrôle d’une partie du tribunal de première instance d’Haïti et mardi, un autre gang a incendié un palais de justice à Croix-des-Bouquets, qui se trouve juste au nord-est de Port-au-Prince. En outre, les Nations Unies ont déclaré que plus de 470 personnes ont été tuées, blessées ou ont disparu en moins d’une semaine lors des récentes guerres de territoire dans le bidonville voisin de Cité Soleil.

L’ONU a exhorté la communauté internationale à aider la police nationale d’Haïti à lutter contre le crime et la violence alors même que les États-Unis et d’autres pays continuent de former des officiers et de fournir des ressources aux quelque 12 800 policiers qui servent un pays de plus de 11 millions d’habitants.